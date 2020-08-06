Речь идёт об очень опасных веществах, заверили в Роспотребнадзоре — шампунь к ним не относится.

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову изменить пункт о доставке товаров в проекте новых СанПиН (копия письма есть у vc.ru). Он запрещает перевозку бытовой химии и продуктов или питьевой воды в одной машине.

В АКИТ считают, что эти требования избыточны и противоречат техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевои продукции», который имеет приоритет перед российским законодательством. Регламент, в частности, разрешает транспортировку пищевых продуктов и бытовой химии, если исключён контакт между ними, указывает ассоциация.

Если проект СанПин будет принят в действующей редакции, это навредит рынку интернет-торговли, поскольку приведёт к «серьёзным дополнительным затратам» и создаст дополнительные административные барьеры для индустрии, считают в АКИТ.

Насколько вырастут расходы компаний и может ли новый СанПин спровоцировать волну штрафов для служб доставки, в АКИТ на момент публикации материала не уточнили.

В проекте СанПин запрещена перевозка продуктов вместе с агрохимикатами и бытовой химией, которая содержит чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества, рассказали vc.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. При транспортировке риск нарушения целостности упаковки увеличивается, пояснили в ведомстве, подчеркнув, что это пока только проект документа.

Согласно действующим СанПин, готовую еду и продукты компании должны транспортировать в отдельных контейнерах и ёмкостях, термосах или посуде.

«Изначально инициатива Роспотребнадзора предполагала раздельную транспортировку только первой и второй группы химикатов, под которую не попадают шампунь и средство для мытья посуды. Если СанПины будут приняты в расширенной трактовке, доставка продуктов станет нерентабельной», — рассказал vc.ru сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

Компаниям придётся доставлять продукты и бытовую химию раздельно либо отказаться от доставки одной из категорий, объясняет Кунис. Однако неясно, как будут проверять исполнение требований: например, iGooods доставляет продукты на легковых машинах без логотипов, добавил он.