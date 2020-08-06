АКИТ предупредила о росте цен на доставку из-за нового проекта СанПин: он запрещает возить еду вместе с бытовой химией Материал редакции
Речь идёт об очень опасных веществах, заверили в Роспотребнадзоре — шампунь к ним не относится.
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову изменить пункт о доставке товаров в проекте новых СанПиН (копия письма есть у vc.ru). Он запрещает перевозку бытовой химии и продуктов или питьевой воды в одной машине.
В АКИТ считают, что эти требования избыточны и противоречат техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевои продукции», который имеет приоритет перед российским законодательством. Регламент, в частности, разрешает транспортировку пищевых продуктов и бытовой химии, если исключён контакт между ними, указывает ассоциация.
Если проект СанПин будет принят в действующей редакции, это навредит рынку интернет-торговли, поскольку приведёт к «серьёзным дополнительным затратам» и создаст дополнительные административные барьеры для индустрии, считают в АКИТ.
Насколько вырастут расходы компаний и может ли новый СанПин спровоцировать волну штрафов для служб доставки, в АКИТ на момент публикации материала не уточнили.
В проекте СанПин запрещена перевозка продуктов вместе с агрохимикатами и бытовой химией, которая содержит чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества, рассказали vc.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. При транспортировке риск нарушения целостности упаковки увеличивается, пояснили в ведомстве, подчеркнув, что это пока только проект документа.
Согласно действующим СанПин, готовую еду и продукты компании должны транспортировать в отдельных контейнерах и ёмкостях, термосах или посуде.
«Изначально инициатива Роспотребнадзора предполагала раздельную транспортировку только первой и второй группы химикатов, под которую не попадают шампунь и средство для мытья посуды. Если СанПины будут приняты в расширенной трактовке, доставка продуктов станет нерентабельной», — рассказал vc.ru сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.
Компаниям придётся доставлять продукты и бытовую химию раздельно либо отказаться от доставки одной из категорий, объясняет Кунис. Однако неясно, как будут проверять исполнение требований: например, iGooods доставляет продукты на легковых машинах без логотипов, добавил он.
Представитель «СберМаркета» отказался комментировать vc.ru проект документа, в Ozon не смогли оперативно предоставить комментарии.
В Озон не смогли оперативно предоставить комментарии... — в этом весь озон.
Ну глупость же, в машине нельзя в одной везти, а на одном складе или в одной корзине можно?
Все верно хорошее решение потому что химия и продукты должны ы быть отдельно а логистик компании пусть берут кредиты и расширяют мощности
@Инспектор а что насчет подделки под местных известных персонажей? )
Вот негодяй. )
Полагаете, кредиты и мощности не попадут в конечную цену? Условный Усманов станет беднее? Скорее всего, папка меньше пить не будет....
А вы предлагаете перевозить продукты в контейнерах где были химикаты и ядовитые вещества?
Ты чего нашу фамилию позоришь беспросветной тупостью?
Интересно, что "самокатом", они на велосипедах развозят, велосипед - не автомобиль. )
Офигенная страна. За последние цен, но против благосостояния людей.
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