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Торговля
Галина Мубаракшина
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АКИТ предупредила о росте цен на доставку из-за нового проекта СанПин: он запрещает возить еду вместе с бытовой химией Материал редакции

Речь идёт об очень опасных веществах, заверили в Роспотребнадзоре — шампунь к ним не относится.

18 комментариев
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила главу Роспотребнадзора Анну Попову изменить пункт о доставке товаров в проекте новых СанПиН (копия письма есть у vc.ru). Он запрещает перевозку бытовой химии и продуктов или питьевой воды в одной машине.

В АКИТ считают, что эти требования избыточны и противоречат техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пищевои продукции», который имеет приоритет перед российским законодательством. Регламент, в частности, разрешает транспортировку пищевых продуктов и бытовой химии, если исключён контакт между ними, указывает ассоциация.

Если проект СанПин будет принят в действующей редакции, это навредит рынку интернет-торговли, поскольку приведёт к «серьёзным дополнительным затратам» и создаст дополнительные административные барьеры для индустрии, считают в АКИТ.

Насколько вырастут расходы компаний и может ли новый СанПин спровоцировать волну штрафов для служб доставки, в АКИТ на момент публикации материала не уточнили.

В проекте СанПин запрещена перевозка продуктов вместе с агрохимикатами и бытовой химией, которая содержит чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества, рассказали vc.ru в пресс-службе Роспотребнадзора. При транспортировке риск нарушения целостности упаковки увеличивается, пояснили в ведомстве, подчеркнув, что это пока только проект документа.

Согласно действующим СанПин, готовую еду и продукты компании должны транспортировать в отдельных контейнерах и ёмкостях, термосах или посуде.

«Изначально инициатива Роспотребнадзора предполагала раздельную транспортировку только первой и второй группы химикатов, под которую не попадают шампунь и средство для мытья посуды. Если СанПины будут приняты в расширенной трактовке, доставка продуктов станет нерентабельной», — рассказал vc.ru сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис.

Компаниям придётся доставлять продукты и бытовую химию раздельно либо отказаться от доставки одной из категорий, объясняет Кунис. Однако неясно, как будут проверять исполнение требований: например, iGooods доставляет продукты на легковых машинах без логотипов, добавил он.

Представитель «СберМаркета» отказался комментировать vc.ru проект документа, в Ozon не смогли оперативно предоставить комментарии.

#новость #доставка #роспотребнадзор #санпин

Галина Мубаракшина
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18 комментариев
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Marat Ahiar

8

В Озон не смогли оперативно предоставить комментарии... — в этом весь озон.

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BearStrikesBack

Marat
5

Напишите, пожалуйста, номер обращения. Не вижу вас в базе

:)

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Ilgar Dadashov

4

Ну глупость же, в машине нельзя в одной везти, а на одном складе или в одной корзине можно?

Ответить

Alex Marvell

Ilgar
0

Нормально, сможешь.

Ответить

Евгений Тиунов

2

О, сколько нам открытий чудных в 2020-м предстоит.... ))

Ответить

Денис Демидов

–3

Все верно хорошее решение потому что химия и продукты должны ы быть отдельно а логистик компании пусть берут кредиты и расширяют мощности

Ответить

Dmitry Martemyanov

Денис
2

@Инспектор  а что насчет подделки под местных известных персонажей? )

Ответить

Уоррен Баффет

Dmitry
0

Вот негодяй. )

Ответить

Dmitry Martemyanov

Уоррен
1

Инспектор, тут ещё один! ))

Ответить

Денис Демидов

Денис
0

Полагаете, кредиты и мощности не попадут в конечную цену? Условный Усманов станет беднее? Скорее всего, папка меньше пить не будет....

Ответить

Денис Демидов

Денис
0

А вы предлагаете перевозить продукты в контейнерах где были химикаты и ядовитые вещества?

Ответить

Денис Демидов

Денис
0

Ты чего нашу фамилию позоришь беспросветной тупостью?

Ответить

Денис Демидов

Денис
0

В чем позор? В пожирание продуктов радиоактивных?

Ответить

Alex Marvell

0

Таксистов то коснется?🤔 Сейчас и они развозят.

Ответить

Уоррен Баффет

0

Интересно, что "самокатом", они на велосипедах развозят, велосипед - не автомобиль. )

Ответить

Антон

0

Офигенная страна. За последние цен, но против благосостояния людей.

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Антон

Антон
0

Повышение 

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Дима Бузинов

0

Потребитель за всё заплатит)

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