Продукты под собственной торговой маркой продаёт и основной конкурент сервиса — «Самокат».

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Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под собственной торговой маркой — «Из Лавки», рассказали vc.ru в компании. Продукты появились в городах присутствия сервиса — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

На старте в ассортименте будут вода, яйца, мороженое. Компания выбирала партнёров, опираясь на внутренние исследования и слепые тесты: например, воду будут поставлять «Пилигрим» и Simple, яйца — «Праксис», мороженое — «Айскейк».

В Москве и Санкт-Петербурге сервис также добавил в ассортимент более 60 готовых блюд: салаты, борщ, овсяную кашу на миндальном молоке, поке и другие. Из некоторых московских точек «Лавки», где работают мини-кухни, будут доставлять горячий кофе. Вся готовая еда производится на собственном производстве в Санкт-Петербурге.

Сервис планирует расширять ассортимент и уже тестирует молочные продукты и сыры, говорят в компании.

Общая концепция СТМ «Лавки» — лучшие продукты из простых, говорят в компании. С помощью неё она рассчитывает укрепить лояльность к бренду. Запуск также положительно повлияет на экономику сервиса, отмечают в компании.