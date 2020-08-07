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Торговля
Татьяна Боброва
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«Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под своим брендом и начала предлагать кофе и готовые блюда Материал редакции

Продукты под собственной торговой маркой продаёт и основной конкурент сервиса — «Самокат».

16 комментариев
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Сервис экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» запустила доставку продуктов под собственной торговой маркой — «Из Лавки», рассказали vc.ru в компании. Продукты появились в городах присутствия сервиса — Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

На старте в ассортименте будут вода, яйца, мороженое. Компания выбирала партнёров, опираясь на внутренние исследования и слепые тесты: например, воду будут поставлять «Пилигрим» и Simple, яйца — «Праксис», мороженое — «Айскейк».

В Москве и Санкт-Петербурге сервис также добавил в ассортимент более 60 готовых блюд: салаты, борщ, овсяную кашу на миндальном молоке, поке и другие. Из некоторых московских точек «Лавки», где работают мини-кухни, будут доставлять горячий кофе. Вся готовая еда производится на собственном производстве в Санкт-Петербурге.

Сервис планирует расширять ассортимент и уже тестирует молочные продукты и сыры, говорят в компании.

Общая концепция СТМ «Лавки» — лучшие продукты из простых, говорят в компании. С помощью неё она рассчитывает укрепить лояльность к бренду. Запуск также положительно повлияет на экономику сервиса, отмечают в компании.

Продукты под СТМ выпускает и основной конкурент сервиса, «Самокат» — в его ассортименте есть молочные и мясные продукты, выпечка, консервы, а с лета 2020 года и чистящие средства для дома. По собственным данным, в отдельных категориях доля продаж товаров СМТ достигает 80%.

#новость #яндекславка

Татьяна Боброва
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16 комментариев
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Георгий Беглорян

7

Яндекс очень быстро развивается и его сервисы хороши. Хотел бы видеть Воложа в кандидаты в Президенты, конечно у него нет пока опыта диктатора, но зато есть опыт создания отличных сервисов в странах третьего мира. 

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Юрий Глотов

Георгий
9

Тяжело ему с паспортом Мальты будет стать президентом))

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Alex Marvell

Георгий
0

Боюсь так ничего не изменится, сынок. Если наш новый презик будет опять из числа вот этих вот (а именно этим он и стал, вступив в тесное сотрудничество с органами)... Недавно вспомнил про Сегаловича, и понял, уходят лучшие😭😭
Отчего-то кажется что Илья бы не смог работать в России, увидев к чему пришла (и кто пришел в неё без стука) его компания.

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Роман Петерсон

Георгий
0

Что он вам сделал плохого?

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Dan Grigoryev

0

Готовую еду везут из Питера в Москву? Странное решение

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Albert Toleshov

Dan
1

Может поэтому их и доставляют на дом по истечении 50-80% срока годности.

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Ватная Корзиночка

Albert
0

У конкурентов не лучше, пару дней назад самокат привез красную рыбу, у которой до конца срока годности оставалось 10%, на вопрос в поддержку какого фига, сказали "ну она же не просроченная, ешьте"

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Юрий Глотов

Ватная
0

Та же фигня в самокате с сосисками. Оставалось 3 дня до конца срока, через день скисли. Вернули деньги без вопросов.

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Albert Toleshov

Ватная
0

В Фб-группе Лавки как раз обсуждаем кому что привозят https://m.facebook.com/groups/471041283654123?view=permalink&id=758898581535057
Мне сегодня привезли суп от 2 августа, хотя у него срок 10 дней, но неприятно.

Ответить

colorless

Dan
1

Фура морозильная едет часов 8. Какая разница то.

Ответить

Максим Гроссман

0

А есть ещё у них конкуренты?

Ответить

Pavel Kartashev

Максим
0

Я бы Сказал, пока Яндекс пытается конкурировать с Самокатом:))

Ответить

Максим Гроссман

Pavel
0

Деливери клаб тоже могли бы

Ответить

Егор

0

Яндекс Лавка хватит только москвичей снабжать) другие регионы тоже хотят ништяков 

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Дима Бловер

0

даже цвет розовый сделали. Пока не конкурент Самокату

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Алихан GanstaBoY

–1

совсем уже обленились, скоро не будут вообще на улицу выходить, что дальше, доставка людей?)

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