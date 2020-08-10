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Торговля
Лиана Липанова
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«Эксмо-АСТ» предъявила книжной сети «Республика» иск на 122,1 млн рублей из-за долгов компании Материал редакции

Компании не смогли договориться о дисконтировании долга, чтобы избежать банкротства «Республики».

4 комментария
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ООО «Торговый дом "Эксмо"» (входит в группу «Эксмо-АСТ») подала в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Республика» и потребовала вернуть 122,1 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на базу.

Издательство попросило арестовать средства на счетах книжной сети, но суд посчитал такое требование необоснованным, передаёт газета. Заседание состоится 12 октября.

6 июля «Альпина» и «Эксмо-АСТ» сообщали, что «Республика» предложила дисконтировать большую часть её долга, чтобы избежать банкротства. «Эксмо-АСТ» утверждало, что готово продолжить переговоры при условии гарантии оплаты.

«Переговоры зашли в тупик. "Республика" отказывается платить, и мы вынуждены защищать свои интересы в суде, так как конструктивного решения с их стороны не предлагается. Мы готовы были рассмотреть реструктуризацию долга, но его дисконтирование на 70% — это абсолютно неприемлемый шаг, более того, подобной практики на рынке нет — со всеми остальными участниками удаётся найти компромиссные решения»,— заявили в «Эксмо».

В «Республике» говорят, что издательство отказалось от всех предложенных вариантов. В частности, сеть предлагала вернуть поставки, чтобы уменьшить общую сумму долга. «К сожалению, группа "Эксмо" принципиально отказалась забирать товар, прислав нам письменный отказ по формальным признакам», — отметили в компании.

Издательство готово было забрать товар, но многое «потеряло товарный вид и возврату не подлежит», говорит представитель «Эксмо».

В «Альпина» не ответили газете, приняло ли издательство предложение дисконтировать долг. «Мы пока не планируем подавать иски и надеемся, что они смогут восстановить работу и расплатиться с поставщиками», — заявил гендиректор «Альпины» Алексей Ильин.

«Республика» столкнулась со сложностями из-за ограничений, связанных с пандемией: компании закрыла часть магазинов, а у остальных решила сменить формат на «концепт-сторы» с кофейнями, писал «Коммерсантъ» в мае. Сейчас из 39 магазинов сети открыты девять.

#новость #республика #книги

Лиана Липанова
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4 комментария
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Сергей Коро

2

Это не издательство а издевательство какое-то

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Roman Trifonov

Сергей
3

Почему? Издательство использует все законные способы воздействия.

Не хотят в рамках переговоров решать проблемы — значит, будут решать в рамках суда.

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Roman Kamushken

1

Сами вспомните, когда последний раз в этой Республике хоть что-то покупали...

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Lada Shaka

Roman
0

я покупала неделю назад, если брать онлайн, например, книга, которая в читай-городе стоит 500р, я заказала и забрала в республике за 115

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