WSJ: Amazon предложила одному из крупнейших владельцев ТЦ в США перестроить опустевшие супермаркеты под склады Материал редакции
Ритейлер сможет увеличить скорость доставки, а торговые центры — сдать в аренду пустующие после пандемии площади.
Один из крупнейших владельцев торговых центров в США Simon Property Group ведёт переговоры с Amazon о сдаче части своих площадей под обустройство распределительных центров маркетплейса, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
Переговоры касаются в первую очередь точек, которые арендовали или арендуют сети универмагов J.C. Penney и Sears — из-за кризиса они закрыли десятки магазинов по всей стране, а также попросили суд о защите от банкротства, отмечают источники. Simon предоставляет площади 63 магазинам J.C. Penney и 11 магазинам Sears, уточняет газета.
Сколько объектов хочет арендовать Amazon, неизвестно, в будущем стороны могут не прийти к соглашению, отмечают источники издания. Но переговоры отражают два тренда, которые усилила пандемия: уменьшение количества торговых центров и развитие электронной коммерции, указывает WSJ.
Amazon сделка с Simon позволит расположить распределительные пункты ближе к спальным районам и решить проблему «последней мили» в доставке. Для Simon партнёрство с маркетплейсом означает уход от традиционной бизнес-модели торговых центров, когда супермаркеты привлекали пешеходный трафик в рестораны и соседние магазины, отмечает издание.
Выглядит как промежуточный этап для перехода к полноценным дарксторам без торгового зала. Там будут только комплектовать заказы для доставки и выдавать самовывоз.
Была основана в 1870 году c начальным капиталом в 1 млн долларов на базе фирмы «Рокфеллер, Андрюс и Флаглер»[1]. Создана путём присоединения разрозненных нефтедобывающих компаний Америки. Контроль над железнодорожными перевозками позволил Джону Рокфеллеру стать практически монополистом в добыче нефти на континенте, а благодаря удобному расположению месторождений и их малому количеству — и мировым монополистом. Впоследствии компания попала под действие антимонопольного закона и была разделена на ряд более мелких компаний.
Амазон очень уязвим к конкуренции. Это далеко не стандард ойл
Галина, простите за неуместный и инфантильный комментарий. Но я должен спросить. Почему МУбарашкина, а не БЕбарашкина? Тысяча извинений. Вдруг вы знаете.
Потому, что не Мубарашкина, а Мубаракшина.
А ты хорош!👍
Так в Мюнхене закрываются центральные универмаги и в их повешении открываются склады Амазон. В общем уже ясно, кто затеял эту вирусную аферу.
Я сначала на масонов и рептилоидов думал, но теперь всё встало на свои места.
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