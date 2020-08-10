Ритейлер сможет увеличить скорость доставки, а торговые центры — сдать в аренду пустующие после пандемии площади.

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Один из крупнейших владельцев торговых центров в США Simon Property Group ведёт переговоры с Amazon о сдаче части своих площадей под обустройство распределительных центров маркетплейса, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Переговоры касаются в первую очередь точек, которые арендовали или арендуют сети универмагов J.C. Penney и Sears — из-за кризиса они закрыли десятки магазинов по всей стране, а также попросили суд о защите от банкротства, отмечают источники. Simon предоставляет площади 63 магазинам J.C. Penney и 11 магазинам Sears, уточняет газета.

Сколько объектов хочет арендовать Amazon, неизвестно, в будущем стороны могут не прийти к соглашению, отмечают источники издания. Но переговоры отражают два тренда, которые усилила пандемия: уменьшение количества торговых центров и развитие электронной коммерции, указывает WSJ.