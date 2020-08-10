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Торговля
Галина Мубаракшина
1248

WSJ: Amazon предложила одному из крупнейших владельцев ТЦ в США перестроить опустевшие супермаркеты под склады Материал редакции

Ритейлер сможет увеличить скорость доставки, а торговые центры — сдать в аренду пустующие после пандемии площади.

14 комментариев
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Один из крупнейших владельцев торговых центров в США Simon Property Group ведёт переговоры с Amazon о сдаче части своих площадей под обустройство распределительных центров маркетплейса, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

Переговоры касаются в первую очередь точек, которые арендовали или арендуют сети универмагов J.C. Penney и Sears — из-за кризиса они закрыли десятки магазинов по всей стране, а также попросили суд о защите от банкротства, отмечают источники. Simon предоставляет площади 63 магазинам J.C. Penney и 11 магазинам Sears, уточняет газета.

Сколько объектов хочет арендовать Amazon, неизвестно, в будущем стороны могут не прийти к соглашению, отмечают источники издания. Но переговоры отражают два тренда, которые усилила пандемия: уменьшение количества торговых центров и развитие электронной коммерции, указывает WSJ.

Amazon сделка с Simon позволит расположить распределительные пункты ближе к спальным районам и решить проблему «последней мили» в доставке. Для Simon партнёрство с маркетплейсом означает уход от традиционной бизнес-модели торговых центров, когда супермаркеты привлекали пешеходный трафик в рестораны и соседние магазины, отмечает издание.

#новость #amazon

Галина Мубаракшина
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14 комментариев
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Светослав Димитров

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Выглядит как промежуточный этап для перехода к полноценным дарксторам без торгового зала. Там будут только комплектовать заказы для доставки и выдавать самовывоз.

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Sht_Anton

Светослав
2

выглядит как еще одна ступенька к монополизации рынка, Amazon постепенно превращается в StandardOil

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Niko Nick

Sht_Anton
1

Была основана в 1870 году c начальным капиталом в 1 млн долларов на базе фирмы «Рокфеллер, Андрюс и Флаглер»[1]. Создана путём присоединения разрозненных нефтедобывающих компаний Америки. Контроль над железнодорожными перевозками позволил Джону Рокфеллеру стать практически монополистом в добыче нефти на континенте, а благодаря удобному расположению месторождений и их малому количеству — и мировым монополистом. Впоследствии компания попала под действие антимонопольного закона и была разделена на ряд более мелких компаний.

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Sht_Anton

Niko
4

Логистика решает, неважно что ты продаешь сейчас

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Aleksandr Oleynikov

Sht_Anton
0

Амазон очень уязвим к конкуренции. Это далеко не стандард ойл

Ответить

Sht_Anton

Aleksandr
2

в чем он уязвим?) Он уязвим только тогда, когда на него накладывают административные санкции правительства стран. Больше у него слабых мест нет

Ответить

Aleksandr Oleynikov

Sht_Anton
0

Читайте истории типа chewy или one dollar shave club

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BearStrikesBack

Aleksandr
0

Амазон очень уязвим к конкуренции.

:DURKA:

Ответить

Denis Mayorov

0

Галина, простите за неуместный и инфантильный комментарий. Но я должен спросить. Почему МУбарашкина, а не БЕбарашкина? Тысяча извинений. Вдруг вы знаете.

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Arthur Niazyan

Denis
1

Потому, что не Мубарашкина, а Мубаракшина.

Ответить

Denis Mayorov

Arthur
1

А ты хорош!👍

Ответить

Arthur Niazyan

Denis
0

Просто внимательность )

Ответить

Света Иванова

0

Так в Мюнхене закрываются центральные универмаги и в их повешении открываются склады Амазон. В общем уже ясно, кто затеял эту вирусную аферу.

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Светослав Димитров

Света
0

Я сначала на масонов и рептилоидов думал, но теперь всё встало на свои места.

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