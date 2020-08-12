Продажи игрушек в США на фоне пандемии увеличились на 16% в первом полугодии 2020 года.

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Производитель игрушек Fisher-Price начал выпускать игрушки для младенцев и дошкольников на тему пандемии и «удалёнки», передаёт Business Insider.

В частности, компания выпустила набор «Мой домашний офис» за $24,99: в него входят игрушечные ноутбук, смартфон, гарнитура и кофейная чашка.

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ЕЕщё один набор игрушек Baby Biceps посвящён занятиям фитнесом дома. В него входят шейкер, гантели и тренировочная повязка.