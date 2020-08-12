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Торговля
Лиана Липанова
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«Мой домашний офис»: американский производитель игрушек Fisher-Price выпустил набор для «удалёнки» за $24,99 Материал редакции

Продажи игрушек в США на фоне пандемии увеличились на 16% в первом полугодии 2020 года.

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Производитель игрушек Fisher-Price начал выпускать игрушки для младенцев и дошкольников на тему пандемии и «удалёнки», передаёт Business Insider.

В частности, компания выпустила набор «Мой домашний офис» за $24,99: в него входят игрушечные ноутбук, смартфон, гарнитура и кофейная чашка.

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ЕЕщё один набор игрушек Baby Biceps посвящён занятиям фитнесом дома. В него входят шейкер, гантели и тренировочная повязка.

Многим родителям из-за пандемии и массовой изоляции приходится совмещать работу и уход за детьми, так как большинство школ и детсадов всё ещё закрыты, напоминает издание. Так, по данным NPD Group, продажи игрушек в США увеличились на 16% в первом полугодии 2020 года.

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Лиана Липанова
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Противоположного пола. Я бы тоже такого купил. )

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