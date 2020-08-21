Из-за серых схем с поставщиками компания теряла 2-3% годового оборота в России, говорил её аудитор.

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С начала 2020 года в российском подразделении ритейлера «Ашан» в рамках борьбы с коррупцией в компании были уволены десятки сотрудников, пишет РБК со ссылкой на главу подразделения Йоханнеса Толая.

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Толай возглавил российский «Ашан» в ноябре 2019 года. В январе 2020 года он создал комитет по контролю за соответствием компании и её сотрудников законодательству, поясняет издание. Уволенные работники утратили доверие и нарушали должностные инструкции, уточнил топ-менеджер.

В марте 2020 года юрист, ныне бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков сообщил, что из-за коррупционных схем менеджмента компания теряла в России 2-3% годового оборота, или €80-100 млн.

В ходе проверки закупок компании с середины 2018 года Жарков выявил коррупционные схемы у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой, указывает РБК. В частности, сотрудники ритейлера получали входные бонусы за расширение географии сбыта, ретробонусы, помогали поставщикам получать контракты.

В 2019 году Auchan Holding вложил в российское подразделение €200 млн — инвестиции потребовались, чтобы обеспечить финансовую стабильность компании и погасить кредиты в банках, пояснил РБК Толай.