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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Ашан» получил €200 млн от материнской компании и уволил десятки сотрудников из-за подозрений в коррупции Материал редакции

Из-за серых схем с поставщиками компания теряла 2-3% годового оборота в России, говорил её аудитор.

4 комментария
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С начала 2020 года в российском подразделении ритейлера «Ашан» в рамках борьбы с коррупцией в компании были уволены десятки сотрудников, пишет РБК со ссылкой на главу подразделения Йоханнеса Толая.

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Толай возглавил российский «Ашан» в ноябре 2019 года. В январе 2020 года он создал комитет по контролю за соответствием компании и её сотрудников законодательству, поясняет издание. Уволенные работники утратили доверие и нарушали должностные инструкции, уточнил топ-менеджер.

В марте 2020 года юрист, ныне бывший директор по проектам российского «Ашана» Алексей Жарков сообщил, что из-за коррупционных схем менеджмента компания теряла в России 2-3% годового оборота, или €80-100 млн.

В ходе проверки закупок компании с середины 2018 года Жарков выявил коррупционные схемы у половины из сотни крупнейших поставщиков продукции с собственной торговой маркой, указывает РБК. В частности, сотрудники ритейлера получали входные бонусы за расширение географии сбыта, ретробонусы, помогали поставщикам получать контракты.

В 2019 году Auchan Holding вложил в российское подразделение €200 млн — инвестиции потребовались, чтобы обеспечить финансовую стабильность компании и погасить кредиты в банках, пояснил РБК Толай.

С 2015 года «Ашан» теряет позиции на российском продовольственном рынке — по данным аналитического агентства «INFOLine-Аналитика», в 2019 году он занял пятую позицию с долей рынка 1,5%, указывает РБК. Глава подразделения Йоханнес Толай полагает, что на компанию повлияли продовольственные санкции, которые обеднили ассортимент.

#новость #ашан #коррупция

Галина Мубаракшина
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Макс Попов

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Толая в президенты ! Не только Ашан теряет обороты)

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Семен Удальцов

1

Одних уволили, придут новые такие же

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Name

Семен
0

Но им придется поднапрячься и придумать новые штуки, потому что старые уже будут контролировать.

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Andrew Alexeyev

1

Какой-то уникальный аудит прямо. Америку открыл.
Все розничные сети в России работают по таким схемам. Ретробонусы уже с 2000-х закладываются в маркетинг поставщиков. Ну а чтобы попасть на полку всегда нужно было платить, начиная с категорийного менеджера и заканчивая начальником торгового отдела.

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