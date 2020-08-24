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Торговля
Галина Мубаракшина
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«Эльдорадо» начнёт открывать магазины небольшой площади — они помогут расширить сеть в регионах Материал редакции

В 2018 году сеть начала открывать магазины площадью 600 м², в 2020 году появятся точки до 250 м².

4 комментария
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Сеть магазинов бытовой техники и электроники «Эльдорадо» (входит в группу «М.Видео — Эльдорадо») начнёт открывать магазины небольшой площади, около 250 м², передаёт «РИА Новости» со ссылкой на президента группы Александра Тынкована.

До конца 2020 года группа рассчитывает открыть 50-60 магазинов, в том числе «Эльдорадо 250», уточняют «Ведомости». Такие объекты будут располагаться в небольших населённых пунктах или в удобных для покупателей точках в крупных городах, пояснили «РИА Новости» в компании. Формат выглядит перспективно, в особенности в регионах, отметил Тынкован.

В 2018 году «Эльдорадо» начала открывать магазины площадью около 600 м², напоминает агентство. Они также меньше обычных торговых объектов сети, с преобладанием популярных моделей бытовой техники и электроники в ассортименте. Это магазины в шаговой доступности. Заказать товары, которых нет на витрине, покупатель может онлайн, уточняет газета.

По данным на 30 июня 2020 года сеть «Эльдорадо» включала 505 магазинов в более чем 250 городах России, из них 80 — «Эльдорадо 600», напоминает агентство. Всего у группы 1037 магазинов. По словам Тынкована, компания решила удвоить планы по открытию точек «М.Видео» и «Эльдорадо» в 2020 году по итогам первого полугодия.

В конце июля группа «М.Видео — Эльдорадо» начала продажи техники на своих сайтах по модели маркетплейса. Первыми её партнёрами стали «220 вольт», «Холодильник.ru», Bosch и Whirlpool.

#новость #эльдорадо

Галина Мубаракшина
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4 комментария
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danil nik

2

Я, конечно, не шарю, но чет мне подсказывает, что уже лет 7 как актуален скорее формат "удобный интернет магазин + пункты выдачи повсюду". Ещё когда в 2012 жил в южном N-ске, заказывал в местном интернет магазине, а когда юлмарт его погубил, то там) зачем сейчас нужно тратить бабло на витрины в офлайн магазе - ума не приложу. Возможно, я просто не ца этого формата)

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Николай Свидэрский

danil
0

Поскольку все ещё нужны шоу румы, классический сценарий «начитался в инете, пошёл в магазин Х повертел в руках, потрещал с продавцом, сказал спасибо, заказал в инет магазине».

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Павел Сайк

Николай
1

Вам бы в провинцию съездить. Многие до сих покупают как ест в магазине. Это только хипстота на стиле

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Иван Кальнов

0

Ехал в такси и разговорился с водителем. На вид ему было лет 40. Он сказал что ему удобнее купить именно в магазине, потому что в интернете обманывают. Вот и покупатели.

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