vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Торговля
Татьяна Боброва
324

Огромный шар: Apple откроет в Сингапуре свой первый магазин на воде Материал редакции

Apple планирует открыть свой первый магазин на воде: он расположится в Marina Bay Sands в Сингапуре. Точная дата открытия не называется.

MacRumors.com @MacRumors
Here’s Apple’s fun teaser video for the upcoming Marina Bay Sands store in Singapore: https://t.co/ngDHk1apDV
Тизер Apple нового магазина в Сингапуре

По данным местного издания The Straits Times, речь идёт о здании в виде шара, которое в 2011-2016 годах занимал ночной клуб Avalon. Какие-либо детали проекта пока неизвестны. Это будет третий магазин компании в стране, указывает издание.

Suhaimi Abdullah / Getty Images
Roslan Rahman/AFP via Getty Images
Roslan Ragman / AFP via Getty Images

#apple

Татьяна Боброва
+44 075
1
8
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["apple"], "comments": 5, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 152762, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 25 Aug 2020 12:55:45 +0300", "is_special": false }
Новые вакансии в Embacy
Старший веб-дизайнер в Embacy
Удалённо от 100 000 ₽
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Степан Марципан

1

ну что за люди, зачем вид портить..

Ответить

Anatoly Ivanov

Степан
0

Тоталитарный город-государство. В центре, да и во всем городе, там сделают все ради денег.  

Ответить

Лучезарный Смех

1

Под корпусом встроено 4 мотора Yamaha 

Ответить

Сергей Подливчук

0

Ждем новости о том, что несколько человек утонуло в день выхода айфона.

Ответить

Anatoly Ivanov

Сергей
0

там рядом много лет как "плавает" Louis Vuitton - https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/magazine/articles/marina-bay# 

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Федя и Самат
Подписан
Отписаться
С помощью диаграмм можно объяснить что угодно. Тем более что для этого есть классные инструменты
Calltouch
Подписан
Отписаться
Как продать бабушке Tesla
Чем проще вы донесете ценность продукта, тем выше вероятность, что клиент поймет, зачем ему это нужно, и искренне оцени…
2
hh.ru
Подписан
Отписаться
Офис hh после пандемии: что нас ждет по возвращению в рабочее пространство
2020 оказался не столько траблмейкером, сколько трендсеттером. Пожалуй, так сильно и быстро наша жизнь и работа еще не…
4

Показать еще

Лучшие комментарии
Andy Ch
за день
Концепт: логотип Нижнего Новгорода от Логомашины
Saucedo Puetz
за неделю
Встречаться два бизнес тренера - Вот проблема есть у меня, надо доход на 20% повысить -Так, спокойно, я сейчас за 20 минут тебе все расскажу -Рассказать то и я могу, мне повысить надо
Сооснователь «Бизнес молодости» сообщил о закрытии проекта — второй раз за год

Комментарии

Еремей Бричкинд

Суд запретил Apple удалять…

Против Спама

Как я избавился от спама с…

hh.ru

Офис hh после пандемии: что нас…

IO

Bloomberg: Тим Кук получит от…

hh.ru

Офис hh после пандемии: что нас…

semen matrasov

Опечатали офис, хотели…

Сергей Подливчук

Что происходит с долей в ООО…

Юрий Белоножкин

Разработчик игровых технологий…

Розарио Агро

Китайский такси-сервис Didi…

Igor Filippov

Сервис Asana подал документы…

Denis Bystruev

Как готовиться к питчингу…

Александр Элс

«Я не хочу беспокоиться о рынке…

Philip Vasilchenko

С помощью диаграмм можно…

ProductStar

Сайт ProductStar с ошибками…

Yury Y

Как я почти отдал…

Еремей Бричкинд

Суд запретил Apple удалять…

Pavel Zhukov

Перешёл с Тинькофф на Альфу и…

Denis Bystruev

Как готовиться к питчингу…

Kirill Sherstobitov

Назад в будущее: почему HR…

Sergey Stepanchenko

Суд запретил Apple удалять…