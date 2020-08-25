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Огромный шар: Apple откроет в Сингапуре свой первый магазин на воде Материал редакции
Apple планирует открыть свой первый магазин на воде: он расположится в Marina Bay Sands в Сингапуре. Точная дата открытия не называется.
По данным местного издания The Straits Times, речь идёт о здании в виде шара, которое в 2011-2016 годах занимал ночной клуб Avalon. Какие-либо детали проекта пока неизвестны. Это будет третий магазин компании в стране, указывает издание.
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Сергей Подливчук
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Anatoly IvanovСергей
там рядом много лет как "плавает" Louis Vuitton - https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/magazine/articles/marina-bay#