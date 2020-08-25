Apple планирует открыть свой первый магазин на воде: он расположится в Marina Bay Sands в Сингапуре. Точная дата открытия не называется.

По данным местного издания The Straits Times, речь идёт о здании в виде шара, которое в 2011-2016 годах занимал ночной клуб Avalon. Какие-либо детали проекта пока неизвестны. Это будет третий магазин компании в стране, указывает издание.