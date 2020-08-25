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ФАС начала дело против производителя шоколада Lindt из-за разного состава товаров для России и Европы Материал редакции
Ссылаясь на «давние традиции производства» в рекламе шоколада, бренд вводит покупателей в заблуждение, считает ведомство.
- Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о конкуренции против производителя шоколада Lindt.
- Продукты бренда в России и в странах Западной Европы отличаются по составу, но при продвижении компания акцентирует внимание на «давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции», объясняет ведомство.
- В декабре 2019 года ФАС уже вынесла компании предупреждение и потребовала указывать на упаковке, что продукты отличаются, или производить шоколад с одинаковым составом. Производитель должен был исполнить требование в течение 30 дней.
- Lindt попросила продлить срок до 31 июля 2020 года, но так и не отчиталась об исполнении требований, говорится в заявлении ФАС. Компании грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
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Антон
Смешная сумма штрафа.
Мамина Кухарка
Я кстати заметила это, перешла на Bucheron
Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ ＥМамина
Откуда деньги?
Мамина КухаркаＴ
Я кухарка-содержанка
Мои пироги меня кормят
Arthur NiazyanМамина
Так и скажите, самозанятая.
Сергей ПодливчукArthur
Чувак, ты слово "пироги" не так понял)
Arthur NiazyanСергей
Я и сейчас его не понял :) простите за мою наивность.
KeleriusArthur
Я тож...
Сергей ПодливчукМамина
Сори за офтоп, а когда мужики приезжают чаще, в будни или в выходные?
Мамина КухаркаСергей
Чувак расслабься, я пошутила
Сергей ПодливчукМамина
Не шути так больше, а то это дело сейчас популярно стало ;)
ВасилийМамина
он видимо тоже хочет стать кухаркой содержанкой
Chester RushМамина
ну не пироги, а пирожок, простите
Елена КорольковаМамина
Я вот пока не заметила, что качество Bucheron лучше, сужу по своей кожной реакции)) Чем он лучше, подскажите?
Lindt хоть и разочаровал данной новостью, но по вкусу и коже могу субъективно судить, что пока он лучший на прилавках.
Мамина КухаркаЕлена
Я сужу по реакции поджелудочной ) и ей явно больше нравится бушерон и априори. Если из горького (молочный я не ем и ниже 75 какао)
KeleriusМамина
Вашей поджелудочной любой шоколад не нравится.
Елена КорольковаМамина
Понятно) Моя поджелудочная реагирует нейтрально на оба))
Остаётся ещё меньше потреблять шоколада🤷🏼♀️
Dmitry VolkovЕлена
"сужу по своей кожной реакции" — от Bucheron целлюлит развивается или что?
Елена КорольковаDmitry
Сыпь на коже) Образование целлюлита - слишком длительный процесс, чтобы отследить взаимосвязь)) Не на весь бучерон реакция, крайний раз заметила именно на темный. Молочный - нормально
Джон КрайтонDmitry
.
Dmitry VolkovДжон
Ну учитывая сколько женщины едят сладкого в целом, дело обычно не в шоколаде... А в том, что потребляют чрезмерно много углеводов — отсюда и акне, и проблемы с кожей и много чего еще.
В общем это вопрос инсулинорезистентности, и кето-диета или хотя бы низкоуглеводное питание многие проблемы решает.
sandoЕлена
всё верно, качество определяется по тому, как кожа одной из 7+млрд особей реагирует на продукт. не зря аллергики хотят запретить часть растений.
Елена Корольковаsando
Я ж написала, что это субъективно) Ну когда люди научатся читать внимательно?)) И написала, чтобы прочитать мнение других, кто потребляет данный шоколад.
Олег ЖиваевМамина
Вы же в курсе что его делают в Ярославской области?
Alexey NekrasovОлег
В России много чего хорошего делают.
Артём Палённый
Интересно, а в чем конкретно отличие?
Влад ИжевскийАртём
Отличие, конкретно, в шоколаде.
KeleriusВлад
Отличие - моё почтение!
Мамина КухаркаАртём
Надо спросить у моей поджелудочной)
Grigoriy SidorovАртём
В этой статье есть некоторая информация – https://www.rbc.ru/society/04/12/2019/5de79cac9a7947804e044940
Антон
Переименовали в " к чаю для Вовы?"
Arthur NiazyanАнтон
.
Bulat ZiganshinАнтон
от Лёши - с любовью!
Игорь
Многие производители производят шоколад phizer например разный по составу в своей стране и за рубежом в чем истинная причина штрафа остаётся только догадываться.
Александр Мотузенко
Они могут хоть каждый день такие штрафы платить, если им официально разрешено продавать мусор вместо шоколада.
Николай Глущенко
С такими смешными штрафами на производителей ничего не давит: толкают палёнку пока не прижмут, а потом просто отсыпают штраф - гораздо выгоднее, чем продавать качественный товар сразу. Тут надо либо штрафы как-то привязывать к выручке (читай повышать налоги), либо вводить ограничения на коммерческую деятельность для нарушителей.
KeleriusНиколай
Это первый штраф. Если не поймут,тогда штрафы начнут к выручке привязывать
John Doe
Добавят на упаковку надпись "локализован для России" и все.
KeleriusJohn
И будет правильно. Будет повод смотаться в Финку на выходных
Artem PetrenkovKelerius
Уже пускают?
Василий
Кушал йогрут в Германии очень вкусный и о чудо встретил эту же марку в России, а на вкус гавно посмотрел состав и перестал удивляться такому различию. В России зарубежные компании "адаптируются" или снижают издержки .
Lindt конечно разочарование года за 200 рублей можно было и не мухлевать!
Денис Колокольцев
лайфхак для любителей хорошего шоколада - в больших гиперах ашан продаются плитки под их брендом с птичкой которые им не влом таскать из франции, и там правда оч вкусный шоколад и много разных сортов. по совершенно обычным ценам. а ФАС по этому поводу может ко всем производителям шоколада подавать сразу по списку - милка раньше была лучше, и еще мороженое сникерс и прочее из линейки марс было вкуснее, его импортировали из той же франции а щас видимо в рф делают (оно и стоило дороже раньше).