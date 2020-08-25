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Торговля
Лиана Липанова
1609

ФАС начала дело против производителя шоколада Lindt из-за разного состава товаров для России и Европы Материал редакции

Ссылаясь на «давние традиции производства» в рекламе шоколада, бренд вводит покупателей в заблуждение, считает ведомство.

  • Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело о нарушении закона о конкуренции против производителя шоколада Lindt.
  • Продукты бренда в России и в странах Западной Европы отличаются по составу, но при продвижении компания акцентирует внимание на «давние традиции производства, высокую репутацию производителя и гарантированное качество продукции», объясняет ведомство.
  • В декабре 2019 года ФАС уже вынесла компании предупреждение и потребовала указывать на упаковке, что продукты отличаются, или производить шоколад с одинаковым составом. Производитель должен был исполнить требование в течение 30 дней.
  • Lindt попросила продлить срок до 31 июля 2020 года, но так и не отчиталась об исполнении требований, говорится в заявлении ФАС. Компании грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

#новость #фас

Лиана Липанова
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Антон

10

Смешная сумма штрафа.

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Мамина Кухарка

2

Я кстати заметила это, перешла на Bucheron

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Мамина
0

Откуда деньги?

Ответить

Мамина Кухарка

14

Я кухарка-содержанка
Мои пироги меня кормят

Ответить

Arthur Niazyan

Мамина
2

Так и скажите, самозанятая.

Ответить

Сергей Подливчук

Arthur
3

Чувак, ты слово "пироги" не так понял)

Ответить

Arthur Niazyan

Сергей
2

Я и сейчас его не понял :) простите за мою наивность.

Ответить

Kelerius

Arthur
1

Я тож...

Ответить

Сергей Подливчук

Мамина
2

Сори за офтоп, а когда мужики приезжают чаще, в будни или в выходные?

Ответить

Мамина Кухарка

Сергей
0

Чувак расслабься, я пошутила

Ответить

Сергей Подливчук

Мамина
1

Не шути так больше, а то это дело сейчас популярно стало ;)

Ответить

Василий

Мамина
1

он видимо тоже хочет стать кухаркой содержанкой 

Ответить

Chester Rush

Мамина
0

ну не пироги, а пирожок, простите 

Ответить

Елена Королькова

Мамина
1

Я вот пока не заметила, что качество Bucheron лучше, сужу по своей кожной реакции)) Чем он лучше, подскажите?
Lindt хоть и разочаровал данной новостью, но по вкусу и коже могу субъективно судить, что пока он лучший на прилавках.

Ответить

Мамина Кухарка

Елена
1

Я сужу по реакции поджелудочной ) и ей явно больше нравится бушерон и априори. Если из горького (молочный я не ем и ниже 75 какао)

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Kelerius

Мамина
0

Вашей поджелудочной любой шоколад не нравится. 

Ответить

Елена Королькова

Мамина
0

Понятно) Моя поджелудочная реагирует нейтрально на оба))
Остаётся ещё меньше потреблять шоколада🤷🏼‍♀️

Ответить

Dmitry Volkov

Елена
0

"сужу по своей кожной реакции"   — от Bucheron целлюлит развивается или что?

Ответить

Елена Королькова

Dmitry
0

Сыпь на коже) Образование целлюлита - слишком длительный процесс, чтобы отследить взаимосвязь)) Не на весь бучерон реакция, крайний раз заметила именно на темный. Молочный - нормально

Ответить

Джон Крайтон

Dmitry
0

.

Ответить

Dmitry Volkov

Джон
0

Ну учитывая сколько женщины едят сладкого в целом, дело обычно не в шоколаде... А в том, что потребляют чрезмерно много углеводов — отсюда и акне, и проблемы с кожей и много чего еще.

В общем это вопрос инсулинорезистентности, и кето-диета или хотя бы низкоуглеводное питание многие проблемы решает.

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sando

Елена
0

всё верно, качество определяется по тому, как кожа одной из 7+млрд особей реагирует на продукт. не зря аллергики хотят запретить часть растений. 

Ответить

Елена Королькова

sando
0

Я ж написала, что это субъективно) Ну когда люди научатся читать внимательно?)) И написала, чтобы прочитать мнение других, кто потребляет данный шоколад.

Ответить

Олег Живаев

Мамина
0

Вы же в курсе что его делают в Ярославской области?

Ответить

Alexey Nekrasov

Олег
3

В России много чего хорошего делают. 

Ответить

Артём Палённый

0

Интересно, а в чем конкретно отличие?

Ответить

Влад Ижевский

Артём
2

Отличие, конкретно, в шоколаде.

Ответить

Kelerius

Влад
0

Отличие - моё почтение!

Ответить

Мамина Кухарка

Артём
0

Надо спросить у моей поджелудочной)

Ответить

Grigoriy Sidorov

Артём
0

В этой статье есть некоторая информация – https://www.rbc.ru/society/04/12/2019/5de79cac9a7947804e044940

Ответить

Антон

0

Переименовали в " к чаю для Вовы?"

Ответить

Arthur Niazyan

Антон
0

.

Ответить

Bulat Ziganshin

Антон
0

от Лёши - с любовью!

Ответить

Игорь

0

Многие производители производят шоколад phizer например разный по составу в своей стране и за рубежом в чем истинная причина штрафа остаётся только догадываться.

Ответить

Александр Мотузенко

0

Они могут хоть каждый день такие штрафы платить, если им официально разрешено продавать мусор вместо шоколада.

Ответить

Николай Глущенко

0

С такими смешными штрафами на производителей ничего не давит: толкают палёнку пока не прижмут, а потом просто отсыпают штраф - гораздо выгоднее, чем продавать качественный товар сразу. Тут надо либо штрафы как-то привязывать к выручке (читай повышать налоги), либо вводить ограничения на коммерческую деятельность для нарушителей.

Ответить

Kelerius

Николай
0

Это первый штраф. Если не поймут,тогда штрафы начнут к выручке привязывать

Ответить

John Doe

0

Добавят на упаковку надпись "локализован для России" и все.

Ответить

Kelerius

John
0

И будет правильно. Будет повод смотаться в Финку на выходных

Ответить

Artem Petrenkov

Kelerius
0

Уже пускают?

Ответить

Василий

0

Кушал йогрут в Германии  очень вкусный и о чудо встретил эту же марку в России, а на вкус гавно посмотрел состав и перестал удивляться такому различию. В России зарубежные компании "адаптируются" или снижают издержки . 

Lindt конечно разочарование года за 200 рублей можно было и не мухлевать!

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Денис Колокольцев

0

лайфхак для любителей хорошего шоколада - в больших гиперах ашан продаются плитки под их брендом с птичкой которые им не влом таскать из франции, и там правда оч вкусный шоколад и много разных сортов. по совершенно обычным ценам. а ФАС по этому поводу может ко всем производителям шоколада подавать сразу по списку - милка раньше была лучше, и еще мороженое сникерс и прочее из линейки марс было вкуснее, его импортировали из той же франции а щас видимо в рф делают (оно и стоило дороже раньше).

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