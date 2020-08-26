Если коротко: торговать своими вещами можно, перепродавать чужие нельзя.

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Статус самозанятого во всех регионах России можно получить с 1 июля 2020 года. Это самый простой налоговый режим — он предназначен для людей, которые зарабатывают на продаже товаров и услуг самостоятельно.

Самозанятые получают пониженную налоговую ставку (4% с платежей от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП), освобождаются от отчетности и покупки касс, оплаты НДФЛ и НДС, взносов в фонды страхования и пенсионный фонд.

К 21 июля 2020 года число самозанятых превысило 850 тысяч. К работе с ними подключаются маркетплейсы — например, Wildberries и «Aliexpress Россия» уже разрешили торговать на площадке тем, кто получил статус самозанятого.

Для самозанятых, которые занимаются торговлей, есть ограничения — они установлены законом № 422-ФЗ.

Что самозанятые могут продавать

Продавать можно только вещи собственного производства . Например, это могут быть кондитерские изделия, украшения, аксессуары, сувениры, товары для хобби и творчества.

К собственному производству относятся и доработанные чужие товары. Например, если самозанятый нарисовал на купленной футболке рисунок или расписал вазу из магазина, то это тоже считается товаром собственного производства.

Что самозанятые не могут продавать

Нельзя перепродавать купленные вещи.

Нельзя торговать акцизными или маркированными товарами — алкоголем, бензином, полезными ископаемыми.

Запрещено продавать недвижимость и транспорт (можно сдавать квартиру в аренду).

Нельзя продавать вещи, которые до продажи использовались в личных целях самозанятого.