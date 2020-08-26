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Торговля
Евгений Делюкин
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Чем могут торговать самозанятые в России и какие есть ограничения Материал редакции

Если коротко: торговать своими вещами можно, перепродавать чужие нельзя.

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Статус самозанятого во всех регионах России можно получить с 1 июля 2020 года. Это самый простой налоговый режим — он предназначен для людей, которые зарабатывают на продаже товаров и услуг самостоятельно.

Самозанятые получают пониженную налоговую ставку (4% с платежей от физлиц и 6% — от юрлиц и ИП), освобождаются от отчетности и покупки касс, оплаты НДФЛ и НДС, взносов в фонды страхования и пенсионный фонд.

К 21 июля 2020 года число самозанятых превысило 850 тысяч. К работе с ними подключаются маркетплейсы — например, Wildberries и «Aliexpress Россия» уже разрешили торговать на площадке тем, кто получил статус самозанятого.

Для самозанятых, которые занимаются торговлей, есть ограничения — они установлены законом № 422-ФЗ.

Что самозанятые могут продавать

Продавать можно только вещи собственного производства. Например, это могут быть кондитерские изделия, украшения, аксессуары, сувениры, товары для хобби и творчества.

К собственному производству относятся и доработанные чужие товары. Например, если самозанятый нарисовал на купленной футболке рисунок или расписал вазу из магазина, то это тоже считается товаром собственного производства.

Что самозанятые не могут продавать

  • Нельзя перепродавать купленные вещи.
  • Нельзя торговать акцизными или маркированными товарами — алкоголем, бензином, полезными ископаемыми.
  • Запрещено продавать недвижимость и транспорт (можно сдавать квартиру в аренду).
  • Нельзя продавать вещи, которые до продажи использовались в личных целях самозанятого.

Самозанятый должен производить товары сам, без привлечения наёмных работников по трудовому договору. Чтобы поддерживать статус и право на особый налоговый режим, выручка самозанятого не должна превышать 2,4 млн рублей в год.

#самозанятые

Евгений Делюкин
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