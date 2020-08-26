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Торговля
Лиана Липанова
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«Лента» добавила навигатор по магазину в сканеры для покупок: пока в одном гипермаркете в Санкт-Петербурге Материал редакции

Покупатели больше не заблудятся между рядами, а ритейлер сможет собрать данные об их поведении.

3 комментария
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«Лента» начала тестировать систему навигации по магазину в гипермаркете на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщил vc.ru представитель сети. В компании утверждают, что это первое подобное решение в России.

В сканерах для самостоятельных покупок «Лента Скан», созданных компанией Zebra, появилась карта торгового зала: на ней видно расположение отделов и продуктов, а также местонахождение пользователя относительно них.

Сканер позволяет точно определять местоположение пользователя благодаря системе Visible Light Communication: светильники в магазине излучают кодированные световые сигналы, устройство расшифровывает их и показывает точку на карте.

За счёт использования навигации мы не только предоставляем покупателю возможность экономить время в магазине, но и выходим на новый этап оценки и анализа покупательского опыта.

Система помогает повысить эффективность работы персонала благодаря оптимизации рабочих процессов. Данные, собираемые в магазине по потокам движения и поведению покупателей и сотрудников, можно использовать для улучшения планировки и операций магазина.

Сергей Коротков
директор по цифровым инновациям и ИТ «Ленты»

В будущем покупатели смогут строить маршрут по магазину на основе списка покупок или прокладывать маршрут к конкретному разделу с товарами, рассчитывают в «Ленте». Кроме того, навигатор позволит сообщать покупателям об акциях в зависимости от местоположения в магазине или дополнительную информацию о расположенных вблизи продуктах.

#новость #лента

Лиана Липанова
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3 комментария
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Ильяс Салумгереев

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отлично придумали

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Alexandr Shilnikov

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На основании ретроспективных данных составляешь список покупок и даешь оптимальную навигацию, плюс рекомендуешь товары, приобретаемые look a like аудиторией

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Антон

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Компасы пора выдавать при входе.

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