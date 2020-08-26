«Лента» добавила навигатор по магазину в сканеры для покупок: пока в одном гипермаркете в Санкт-Петербурге Материал редакции
Покупатели больше не заблудятся между рядами, а ритейлер сможет собрать данные об их поведении.
«Лента» начала тестировать систему навигации по магазину в гипермаркете на Обводном канале в Санкт-Петербурге, сообщил vc.ru представитель сети. В компании утверждают, что это первое подобное решение в России.
В сканерах для самостоятельных покупок «Лента Скан», созданных компанией Zebra, появилась карта торгового зала: на ней видно расположение отделов и продуктов, а также местонахождение пользователя относительно них.
Сканер позволяет точно определять местоположение пользователя благодаря системе Visible Light Communication: светильники в магазине излучают кодированные световые сигналы, устройство расшифровывает их и показывает точку на карте.
В будущем покупатели смогут строить маршрут по магазину на основе списка покупок или прокладывать маршрут к конкретному разделу с товарами, рассчитывают в «Ленте». Кроме того, навигатор позволит сообщать покупателям об акциях в зависимости от местоположения в магазине или дополнительную информацию о расположенных вблизи продуктах.
На основании ретроспективных данных составляешь список покупок и даешь оптимальную навигацию, плюс рекомендуешь товары, приобретаемые look a like аудиторией
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