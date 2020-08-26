За счёт использования навигации мы не только предоставляем покупателю возможность экономить время в магазине, но и выходим на новый этап оценки и анализа покупательского опыта.

Система помогает повысить эффективность работы персонала благодаря оптимизации рабочих процессов. Данные, собираемые в магазине по потокам движения и поведению покупателей и сотрудников, можно использовать для улучшения планировки и операций магазина.