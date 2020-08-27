vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Торговля
Татьяна Боброва
1208

«Яндекс.Еда» начала предлагать магазинам услугу сбора заказов — первым партнёром стал «Мираторг» Материал редакции

Сборщики заказов есть и у других сервисов — «СберМаркета» и iGooods.

7 комментариев
В закладки

Сервис для заказа еды «Яндекс.Еда» начал предлагать услугу комплектации заказов для магазинов, рассказали vc.ru в компании. Первым партнёром стал «Мираторг», который подключил к сервису пять магазинов в Москве.

Теперь магазины смогут выбрать: подключать функцию сборки заказов от «Яндекс.Еды» или собирать заказы самостоятельно. Условия сотрудничества зависят от специфики сети, их сервис обсуждает отдельно с каждым партнёром, уточнили в компании.

«Яндекс.Еда»

«Мастера покупок» соберут заказ в торговом зале, а при отсутствии товара подберут замену. Пока они работают через собственное приложение для курьеров, а не через единую платформу «Яндекс.Про».

Сборщики получают фиксированную оплату за каждый заказ, конкретные суммы в компании не называют. Если они не собирают минимальное количество заказов за смену, то все равно получают гарантированную выплату за отработанные часы, добавили в сервисе, не уточнив детали.

Услуга сборки заказа в магазине уже включена в стоимость доставки, пояснили в«Яндексе». Сумма за доставку и сборку будет аналогична стоимости обычной доставки.

«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из сторонних магазинов в апреле 2020 года. Сейчас с сервисом работают «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и другие. Сборщики заказов есть у сервисов доставки продуктов — например, «СберМаркета» и iGooods.

#новость #яндекседа

Татьяна Боброва
+44 167
3
0
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0435\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 7, "likes": 0, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 153411, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 27 Aug 2020 10:10:08 +0300", "is_special": false }
Борис Бронштейн
Налоговые системы европейских стран
У российских предпринимателей, которые хотят инвестировать в зарубежные активы, в фаворитах стабильно держатся четыре…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
7 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Павел Левин

1

Мираторг, далеко не высшее качество продукции, а цены выше чем у Перекрестка, смысл тогда выходить на рынок и быть на донышке?

Ответить

Nikita Kharchenko

Павел
1

Вполне хорошие супермаркеты, акции иногда очень крутые.

Ответить

Лучезарный Смех

Nikita
4
Ответить

Valentin G

Nikita
0

Неделю жарил на  решетке акционные чевапчичи из перекрестка, по акции 110 против 170. Посему не соглашусь.

Ответить

Aleksey Bobkov

Павел
0

У перекрестка есть стм мясная?

Ответить

Александр Антипов

Павел
0

Но если решили выйти на рынок с данным ценником, то како-то джокер у них есть в рукаве. Или просто очередной бессмысленный сервис.

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Это они аутстаффинг изобрели?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

БКС Мир инвестиций
Подписан
Отписаться
Как выгоднее, удобнее и безопаснее покупать валюту
Да и вообще, доллар и евро в последнее время стали быстро меняться в цене. И даже те, кто не едет за рубеж, задумываютс…
0
МегаФон
Подписан
Отписаться
Мегатрансформация: как сотрудники МегаФона переходят на Agile
Не надо работать в офисе с девяти до шести — надо решать задачу клиента.
4
СБИС
Подписан
Отписаться
И примет, и уволит: как работают нейросети в современных компаниях
Для многих нейросети — загадочное слово, за которым кроется страшная мощь новых технологий. На самом деле это инструмен…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Eugene Basov
за день
Через пару репостов эта шутка потеряет авторов и станет "официальным заявлением". Думаю поэтому в КБ это не понравилось. 
Сатирическое ИА «Панорама» рассказало, что «Красное & Белое» потребовало удалить заметку о поддержке протестов в Минске
Viktor Mann
за неделю
Уговорил, остаюсь в России.
Что в США хуже, чем в России

Комментарии

Денис Демидов

Немецкий институт запустил…

Igor Shenshin

Глава TikTok Кевин Майер…

Сергей Подливчук

Глава TikTok Кевин Майер…

Сергей Ковалев

IKEA и Lego выпустили…

Igor Shenshin

Глава TikTok Кевин Майер…

Сергей Подливчук

Глава TikTok Кевин Майер…

Олег Михайлов

Microsoft подписала…

Alex Tanchik

На чём зарабатывает владелец…

Денис Демидов

Немецкий институт запустил…

baguette, again

IKEA и Lego выпустили…

Евгений Делюкин

На чём зарабатывает владелец…

Optov

На чём зарабатывает владелец…

Месье Никита

Что в США действительно хуже…

Pavel Voronkov

IKEA и Lego выпустили…

Optov

На чём зарабатывает владелец…

Andrey Chuev

На чём зарабатывает владелец…

tmarat7

Немецкий институт запустил…

Leo Uvarov

Немецкий институт запустил…

Александр Прилипко

Глава TikTok Кевин Майер…

Евгений Делюкин

На чём зарабатывает владелец…