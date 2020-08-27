Сборщики заказов есть и у других сервисов — «СберМаркета» и iGooods.

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Сервис для заказа еды «Яндекс.Еда» начал предлагать услугу комплектации заказов для магазинов, рассказали vc.ru в компании. Первым партнёром стал «Мираторг», который подключил к сервису пять магазинов в Москве.

Теперь магазины смогут выбрать: подключать функцию сборки заказов от «Яндекс.Еды» или собирать заказы самостоятельно. Условия сотрудничества зависят от специфики сети, их сервис обсуждает отдельно с каждым партнёром, уточнили в компании.

«Яндекс.Еда»

«Мастера покупок» соберут заказ в торговом зале, а при отсутствии товара подберут замену. Пока они работают через собственное приложение для курьеров, а не через единую платформу «Яндекс.Про».

Сборщики получают фиксированную оплату за каждый заказ, конкретные суммы в компании не называют. Если они не собирают минимальное количество заказов за смену, то все равно получают гарантированную выплату за отработанные часы, добавили в сервисе, не уточнив детали.

Услуга сборки заказа в магазине уже включена в стоимость доставки, пояснили в«Яндексе». Сумма за доставку и сборку будет аналогична стоимости обычной доставки.