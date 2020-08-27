«Яндекс.Еда» начала предлагать магазинам услугу сбора заказов — первым партнёром стал «Мираторг» Материал редакции
Сборщики заказов есть и у других сервисов — «СберМаркета» и iGooods.
Сервис для заказа еды «Яндекс.Еда» начал предлагать услугу комплектации заказов для магазинов, рассказали vc.ru в компании. Первым партнёром стал «Мираторг», который подключил к сервису пять магазинов в Москве.
Теперь магазины смогут выбрать: подключать функцию сборки заказов от «Яндекс.Еды» или собирать заказы самостоятельно. Условия сотрудничества зависят от специфики сети, их сервис обсуждает отдельно с каждым партнёром, уточнили в компании.
«Мастера покупок» соберут заказ в торговом зале, а при отсутствии товара подберут замену. Пока они работают через собственное приложение для курьеров, а не через единую платформу «Яндекс.Про».
Сборщики получают фиксированную оплату за каждый заказ, конкретные суммы в компании не называют. Если они не собирают минимальное количество заказов за смену, то все равно получают гарантированную выплату за отработанные часы, добавили в сервисе, не уточнив детали.
Услуга сборки заказа в магазине уже включена в стоимость доставки, пояснили в«Яндексе». Сумма за доставку и сборку будет аналогична стоимости обычной доставки.
«Яндекс.Еда» начала доставлять продукты из сторонних магазинов в апреле 2020 года. Сейчас с сервисом работают «Азбука вкуса», «Вкусвилл» и другие. Сборщики заказов есть у сервисов доставки продуктов — например, «СберМаркета» и iGooods.
Мираторг, далеко не высшее качество продукции, а цены выше чем у Перекрестка, смысл тогда выходить на рынок и быть на донышке?
Вполне хорошие супермаркеты, акции иногда очень крутые.
Неделю жарил на решетке акционные чевапчичи из перекрестка, по акции 110 против 170. Посему не соглашусь.
Но если решили выйти на рынок с данным ценником, то како-то джокер у них есть в рукаве. Или просто очередной бессмысленный сервис.
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