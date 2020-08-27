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IKEA в партнёрстве с Lego выпустила коллекцию БЮГГЛЕК/BYGGLEK: контейнеры для хранения деталей и набор конструктора. Коллекция поступит в продажу в России в октябре 2020 года рассказали vc.ru в IKEA.

Набор из трёх маленьких ящиков будет стоить 799 рублей, большие контейнеры — 999 рублей и 1299 рублей, а набор Lego из 200 разноцветных деталей — 1299 рублей.

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Выступы на крышке и на стенках контейнеров совместимы с любыми деталями Lego, поэтому в них можно не только хранить конструктор, но и использовать как часть работы, отметили в компании.