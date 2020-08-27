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Торговля
Татьяна Боброва
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IKEA и Lego выпустили конструктор и ящики для хранения деталей — в России появятся в октябре Материал редакции

Коллаборация года.

4 комментария
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IKEA в партнёрстве с Lego выпустила коллекцию БЮГГЛЕК/BYGGLEK: контейнеры для хранения деталей и набор конструктора. Коллекция поступит в продажу в России в октябре 2020 года рассказали vc.ru в IKEA.

Набор из трёх маленьких ящиков будет стоить 799 рублей, большие контейнеры — 999 рублей и 1299 рублей, а набор Lego из 200 разноцветных деталей — 1299 рублей.

Выступы на крышке и на стенках контейнеров совместимы с любыми деталями Lego, поэтому в них можно не только хранить конструктор, но и использовать как часть работы, отметили в компании.

«В творческой и развивающей среде, которую создают вокруг себя дети, взрослые часто видят беспорядок. Контейнеры БЮГГЛЕК помогут детям и взрослым найти компромисс в необходимости уборки и принесут в дом радость творчества», — добавил дизайнер IKEA Андреас Фредрикссон.

#новость #ikea #lego

Татьяна Боброва
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4 комментария
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Pavel Voronkov

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Наконец-то, идея витала в воздухе очень давно, что для Лего нужна система хранения.
Посмотрим потом на реализацию.

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baguette, again

0

Всегда было ощущение, что икея и лего на каком-то масштабе должны быть совместимы.

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Сергей Ковалев

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Ну наконец-то свершилось! жду, когда появится в продаже

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