Всего будет продано около 184,75 млн акций ритейлера, или 25%. Исходя из стоимости одной акции компании на Мосбирже, пакет оценивается примерно в 20,9 млрд рублей.

«Детский мир» объединяет 850 магазинов по всей России, в Казахстане и Белоруссии. Выручка ритейлера в первом полугодии 2020 года cоставила 59,9 млрд рублей (+7,1% год к году), прибыль — 1,1 млрд рублей (-49,7%), писали «Ведомости». В августе компания объявила, что закроет магазины ELC и ABC, сосредоточившись на развитии небольших магазинов «Детмир» и сети «Зоозавр».