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Торговля
Татьяна Боброва
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АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд запланировали выйти из капитала «Детского мира» Материал редакции

Компании продадут 25% ритейлера.

  • АФК «Система» Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) решили продать свои доли в «Детском мире», сообщила пресс-служба АФК.

  • Всего будет продано около 184,75 млн акций ритейлера, или 25%. Исходя из стоимости одной акции компании на Мосбирже, пакет оценивается примерно в 20,9 млрд рублей.

  • Сейчас доля АФК «Система» в «Детском мире» составляет 20,38%, РКИФ — 4,62%. Остальные бумаги находятся в свободном обращении. В АФК добавили, что деньги от сделок направят на общекорпоративные цели, в том числе для погашения долгов.
  • АФК «Система» и РКИФ впервые объявили о продаже акций «Детского мира» в конце 2017 года, напоминает Forbes. В августе 2019 года АФК «Система» оценивала контрольную долю в 52% в 35 млрд рублей, у РКИФ тогда было 14%.

  • «Детский мир» объединяет 850 магазинов по всей России, в Казахстане и Белоруссии. Выручка ритейлера в первом полугодии 2020 года cоставила 59,9 млрд рублей (+7,1% год к году), прибыль — 1,1 млрд рублей (-49,7%), писали «Ведомости». В августе компания объявила, что закроет магазины ELC и ABC, сосредоточившись на развитии небольших магазинов «Детмир» и сети «Зоозавр».

#новость #детскиймир

Татьяна Боброва
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6 комментариев
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Anton Oz

2

Free-float 100%! Такого в России ещё не было. Российский рынок созрел для появления компаний без контролирующего акционера. Или нет, и Детский мир ждёт поглощение.

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Антон

1

Магазин с конскими ценами, как и детки.

Ответить

Anton Oz

Антон
0

Какие есть альтернативы? 

Ответить

Антон

Anton
0

Много маленьких магазинов есть не в бц.

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Александр Кучеряев

0

Что мы будем покупать в детском мире если китайцы выйдут из кампании?

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Артем Калашников

–3

Сколько Петросянов выявит этот пост? Давайте смотреть...

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