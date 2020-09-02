«Ведомости»: российский холдинг «Русхолтс» обсуждает продажу своей системы управления кофейнями с Walmart и другими Материал редакции
ИТ-актив может стоить около $300 млн, утверждает источник издания.
Российский холдинг «Русхолтс», который поставляет непрофильные товары на АЗС, планирует продать свои ИТ-активы, в том числе «умную» систему управления кофейным бизнесом, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон переговоров.
Компания обсуждает сделку с крупными зарубежными ритейлерами, а также производителями оборудования для гостиничного и ресторанного бизнеса, сообщил изданию источник, знакомый с руководством «Русхолтса».
Холдинг вёл переговоры в том числе с американским ритейлером Walmart, утверждает собеседник издания. Представитель Walmart и основатель холдинга Александр Кузьмин подтвердили переговоры газете, не раскрыв деталей. Актив «Русхолтса» оценивается в сумму около $300 млн, утверждает источник, близкий к одной из сторон.
«Умная» система управления кофейным бизнесом BMS Coffee Control — ключевой ИТ-актив холдинга, утверждает издание. Она позволяет обслуживать любое количество торговых точек, отслеживать состояние кофемашин, наличие в них кофе и стаканчиков, уведомлять владельцев точек с помощью звонков и SMS о необходимости пополнить запасы.
К BMS Coffee Control подключены свыше 5000 точек продаж кофе в 15 странах мира, в том числе на АЗС, в гостиницах и ресторанах, у ритейлеров «Магнит», «Дикси», Вкусвилл", рассказал изданию Кузьмин. Средства от продажи он планирует вложить в новые проекты, уточнил изданию знакомый предпринимателя.
Сделка будет оформлена на Артёма, а потом будем читать здесь его новую статью об истории успеха.
ведут переговоры с Волмарт, в смысле отправили им е-мейл?
Было бы написано тогда "направили коммерческое предложение")
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