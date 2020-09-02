vc.ru ищет PHP Middle разработчика
Торговля
Галина Мубаракшина
1972

«Следят за работниками и ставят жёсткие цели»: правозащитники рассказали о тяжёлой работе в Amazon Материал редакции

Водители компании часто попадают в аварии, потому что обязаны вовремя доставить 999 из 1000 заказов, утверждают правозащитники.

45 комментариев
В закладки

Независимая правозащитная организация Институт открытых рынков (Open Markets Institute) опубликовала отчёт об условиях труда на складах Amazon на основе публикаций в СМИ и интервью с сотрудниками.

Компания вышла далеко за рамки обеспечения эффективности и создала систему контроля за работниками на уровне антиутопии, указывает The Register:

  • В Amazon есть электронная система контроля, которая анализирует работу сотрудников. Она рассылает им уведомления о качестве и эффективности выполнения задач вместо руководителей.
  • Система собирает данные о каждом этапе работы: при сборе заказов и упаковке сотрудники должны использовать сканер, фиксирующий каждое действие, включая время между сканированиями.
  • У работников есть целевые показатели по обработке посылок в час, но им они неизвестны. Если работник не достигает этого показателя, он получает предупреждение, а если не отвечает поставленной цели, — сообщение об увольнении.
  • При оценке эффективности не учитываются травмы, сотрудники чувствуют, что их заставляют работать несмотря на боль и могут уволить за невыполнение показателей.
  • На складах установлены камеры для предупреждения краж, но компания использует их для слежки. Amazon ограничивает количество людей, которые могут собираться вместе, и меняет участки работы, чтобы сотрудники не общались с одними и теми же людьми слишком долго.
  • Приходя на работу, сотрудники Amazon могут брать из личных вещей только бутылку воды и прозрачный пластиковый пакет для денег. По окончании работы их досматривают. Сотрудник может ждать своей очереди от 25 минут до часа, и это время не компенсируется.
  • Местоположение водителей Amazon также постоянно фиксируется, они обязаны ездить по установленным маршрутам. Водители должны доставить вовремя 999 из 1000 посылок — иначе грозит увольнение. По этой причине они часто превышают скорость и попадают в аварии.

Авторы отчёта предложили ряд мер, которые могли бы изменить ситуацию в отрасли. Например, полностью запретить слежку за сотрудниками, в том числе ту, что направлена на борьбу с созданием профсоюзов.

Как у большинства компаний, в Amazon есть ожидания относительно производительности каждого работника, будь то сотрудник администрации или центра выдачи заказов. Компания сравнивает фактические показатели с ожиданиями и обучает сотрудников, которые им не отвечают, сообщил The Register представитель Amazon.

#новость #amazon

Галина Мубаракшина
+15 586
11
11
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Галина Мубаракшина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","amazon"], "comments": 45, "likes": 11, "favorites": 11, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 155105, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 02 Sep 2020 15:36:20 +0300", "is_special": false }
Сервисы
Найди и удали: зачем дата-саентист Сбербанка создал корпоративный сервис знакомств
Треть офисных романов заканчивается созданием семьи. В Сбере решили сделать поиск родственных душ среди коллег проще…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, 'd04d309c');
0
45 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Denis Kiselev

10

Какой ужас. Людей заставляют работать! И уволится у них нет совершенно никакой возможности

Ответить

Денис Демидов

Denis
11

Так недоплачивают же.
Сотрудник может ждать своей очереди от 25 минут до часа, и это время не компенсируется.

Амазон в США уничтожил приличную часть малого бизнеса, другой работы становится все меньше. Хохма в том, что большая часть сотрудников амазон проходят как малоимущие и получают дотацию от государства, получается, амазон с помощью гос. дотаций уничтожает средний класс в США.

Ответить

Kelerius

Денис
3

Амазон это почти как Алишка у нас. Тут Денис прав - уничтожается конкуренция и по факту у тебя в городке есть один монопольный работодатель (по твоей специальности).
Собственно, что-то не нравится - выход там.

Ответить

John Doe

Денис
0

Ну а что вы ожидаете от низкооплачиваемой работой? Когда у нас работа на складе стала средним классом?  Все средним классом быть не могут. 

Amazon платит $15-$20 в час за сборку заказов на складе. Это выше чем по рынку, и выше, чем на многих других работах, где не требуется обучение. Те же продавцы в разных магазинчиках, получают $10-$15. 

Ответить

Alone-In The-Dark

Денис
0

Ну как это другой работы все меньше? Те же дальнобои там всегда востребованы и платят отлично. Какая разница возить посылки по домам или вещи по штатам? Малоимущие, скорей всего, не потому что работают в амазоне, а потому что получают в нем 2-4 тыщи, что и делает их малоимущими. Так любой бизнес, который мало платит, можно назвать "уничтожителем среднего класса с подачки государства". 

А людей я не понимаю. У меня логика простая, если много кто работает и желающих еще больше - значит это хорошая работа с хорошими условиями. Если плохая - люди уйдут. А сидеть на работе и ныть, что условия ужасные...ну блин, уходи. Не можешь уйти потому что кредиты\дети\дом с ипотекой...а кто тебя в такие условия загонял? 

Ответить

Максим Мостовой

Denis
0

zxsf

Ответить

Red Boy

4

Все как в Тинькофф банке, к сожалению это будущее.

Ответить

Red Boy

Red
1

Вайлдбериз и Озон кстати тоже имею такую политику на складах, вроде.

Ответить

Al Moore

4

100% Pure Capitalism

Ответить

Денис Демидов

Al
3

Многие мечтают о власти корпораций, прям не дождутся, когда проклятые государства перестанут лезть в их дела.

Ответить

Vladimir

2

Ну если люди там работают, значит зарплаты выше рынка. А раз так, то необходимо смириться с неудобствами, либо найти другую работу.

Ответить

Kelerius

Vladimir
6

Не выше рынка,а рынка тупо нет

Ответить

Vladimir

Kelerius
1

Рынок - фулфилмент. Амазон по сути гигантский фулфилмент центр. По стране таких фулфилментов куча. 

Ответить

John Doe

Kelerius
0

Да ладно? Рынка доставки и других складов нет? А зарплаты там действительно выше рынка. 

Ответить

Сергей Перепелов

Vladimir
2

Ну если люди там работают, значит зарплаты выше рынка 🤦‍♂️

Ответить

Николай Черных

Сергей
2

Напомнило, если тебе грустно и одиноко, значит ты грустный и одинокий

Ответить

Alexander Veber

Сергей
2

Логично же, ага: Врачи работают врачами в больницах, потому что 12 тыс это выше рынка, а на полторы ставки за 17 тыщь вообще средний класс. Грех жаловаться  

Ответить

John Doe

Сергей
0

Зарплаты там действительно выше рынка. 

Ответить

Диана Роднина

3

Следят за работниками и ставят жёсткие цели

Вот это да!

Ответить

Dmitry Ilyin

3

Мой сокурсник радостно уехал в Амазон (в Сиэтл) работать JAVA-девелопером полгода назад. 
Он, конечно, не "голубой воротничок", о которых идёт речь в данной заметке. Но жесткость контроля в рабочее время, в целом, подтверждает.

Ответить

Maksim Elizar'ev

2

Шикарная компания, а они допрыгаются и останутся без работы, уже совсем скоро)

Ответить

Maksim Elizar'ev

Maksim
3

Потому что из заменят роботы и Алгоритмы

Ответить

Elijah Garrison

Maksim
0

И закончится все это Геноцидом 2.0, потому что люди станут не нужны

Ответить

Maksim Elizar'ev

Elijah
0

Так человек если ничтожество не способное ни на что, конечно он не кому не нужен, человек сам автор своей жизни

Ответить

Elijah Garrison

Maksim
1

И парадокс выжившего это ерунда высосанная из пальца?

Ответить

Maksim Elizar'ev

Elijah
0

Это лишь точка зрения, точка внимания в единицу времени.
Вся статья пронизана пропагандой, я бы вообще бан пожизненный давал за такие статьи, особенно таких тематических ресурсах, эта статья настойчиво подсказывает как все читающие должны относится к бизнесу, к этой компании, к американцам

Ответить

Elijah Garrison

Maksim
0

эта статья настойчиво подсказывает как все читающие должны относится к бизнесу, к этой компании, к американцам

Ух, неожиданная призма восприятия! Лично я вообще ничего такого в статье не увидел.

Ответить

Pepper510510 Rusty

1

Если у человека постоянное напряжение из-за слежки, это рано или поздно приведёт к проблемам со здоровьем. Нах такую работу. Небось ещё и крохи платят.

Ответить

John Doe

Pepper510510
0

$15-$20 в час за работу на складе. 

Ответить

Alone-In The-Dark

John
0

Ну да, копейки. Меньше в США только курьеры на велосипедах получают (2200-2700$ в мес) 

Ответить

Розарио Агро

Alone-In
1

И россияне 😂

Ответить

John Doe

Alone-In
0

Ну понятно, что копейки (для меня, для вас). Но на то это и низкооплачиваемая работа - ее может выполнять любой и всегда будет очередь желающих. Понятно, что пролетариату всегда хочется больше, но я не считаю это правильным. Вон, в NYc профсоюзы дорожных работников все зарегулировали, в итоге страдают жители, т.к. починка дорог стала золой.

Ответить

Николай Глущенко

1

БОльшая часть требований и контроля за исполнением обязанностей вполне себе здравые. Но вот досмотр после работы в счёт времени сотрудника и вынуждение водителей превышать скорость это вообще не норма. Ну и препятствие общению сотрудников это тоже как-то дурно попахивает.

Ответить

Денис Демидов

Николай
0

Боятся появление профсоюза.

Ответить

Степан Марципан

1

Все в духе американского профсоюзного движения, с которым Америка борется уже черт знает сколько лет. Профсоюзы устраивают истерику потом требуют деньги с предприятия для пополнения собственных касс. Рэкет под видом благородства.

Ответить

Николай Шелопугин

0

Можно вот тоже самое, но про наши корпорации. Интересно как в Яндексе, Сбере, Мэйл и т.д

Ответить

Степан Марципан

Николай
0

Ну как минимум за спиной каждого стоит чекист с автоматом.

Ответить

Ваня Пупкмн

0

Описали обычный склад, только вот очереди по часу - это да много, даже 20 минут как-то долго.

Ответить

Mika

Ваня
0

На их складе за работой пристально следит алгоритм и если работники чуть сбавили темп, то им сразу же об этом напомнят.

Ответить

Роман Александров

0

Ничего, через 10 лет их заменят роботами, вот тогда пойдет жара

Ответить

Денис Демидов

Роман
0

И у амазона тоже

Ответить

Pepper510510 Rusty

Роман
0

По факту, те люди, которые там работают, это и есть биороботы.

Ответить

Bobo Momo

0

Пролнтариат хлебом не корми, дай работать.

Со временем такой механический труд будет заменён роботами, количество вакансий грузчиков уменьшится, а разработчиков роботов увеличится.

Ответить

Vladimir

0

Скоро водителей заменят дроны, грузчиков - роботы. Синие воротнички на пособии останутся сидеть.

Ответить

Розарио Агро

0

Напоминает риторику большевиков по отношению к кулакам. Заездили пролетариат, склады - складовщикам!

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Тинькофф Инвестиции
Подписан
Отписаться
Новые фонды Тинькофф: выбираем один из трех
Тинькофф запустил три новых фонда, сегодня хочу разобраться с одним из них. TMOS отслеживает индекс Московской биржи.
2
Mail.ru Cloud Solutions
Подписан
Отписаться
10 команд curl, которые вам следует знать
Команда Mail.ru Cloud Solutions перевела статью, автор которой составил краткий справочник часто используемых команд cu…
0
JUG Ru Group
Подписан
Отписаться
Фотоприложения в 2020 году: интервью с создателями Halide и Spectre
Каково делать новые приложения в эпоху вычислительной фотографии?
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Игорь Рачук
за день
Силовики пришли за обещанной помощью!
В минский офис PandaDoc пришли с проверкой: ранее сооснователь стартапа предлагал помощь силовикам, которые хотят уйти
Maksim Momonov
за неделю
Это 90 часов английского между прочим
От души, «Альфа»

Комментарии

Степан Марципан

«Следят за работниками и ставят…

Alexey Praskovin

Ниша на сотни миллиардов…

Elijah Garrison

«Следят за работниками и ставят…

Степан Марципан

«Следят за работниками и ставят…

Сергей Подливчук

Исследование: большинство…

Степан Позняк

Google оплатила 1,5 млн рублей…

John Doe

«Следят за работниками и ставят…

Prolis Labkk

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Dmytro Demyanyuk

Как должна выглядеть главная…

Максим Мостовой

«Следят за работниками и ставят…

Андрей Суржиков

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Сергей Подливчук

«Недостойная культурной…

Alone-In The-Dark

«Следят за работниками и ставят…

Денис Морганов

«Обхитрили алгоритмы Amazon…

Денис Середов

В минский офис PandaDoc пришли…

John Doe

«Следят за работниками и ставят…

Сергей Ругов

Как мы делали сайт Self: сайт…

Yan Purvenes

Сотрудник МТС настроил неверный…

Alexander Veber

Найди и удали: зачем…

Борис Терехов

«Недостойная культурной…