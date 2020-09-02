«Следят за работниками и ставят жёсткие цели»: правозащитники рассказали о тяжёлой работе в Amazon Материал редакции
Водители компании часто попадают в аварии, потому что обязаны вовремя доставить 999 из 1000 заказов, утверждают правозащитники.
Независимая правозащитная организация Институт открытых рынков (Open Markets Institute) опубликовала отчёт об условиях труда на складах Amazon на основе публикаций в СМИ и интервью с сотрудниками.
Компания вышла далеко за рамки обеспечения эффективности и создала систему контроля за работниками на уровне антиутопии, указывает The Register:
- В Amazon есть электронная система контроля, которая анализирует работу сотрудников. Она рассылает им уведомления о качестве и эффективности выполнения задач вместо руководителей.
- Система собирает данные о каждом этапе работы: при сборе заказов и упаковке сотрудники должны использовать сканер, фиксирующий каждое действие, включая время между сканированиями.
- У работников есть целевые показатели по обработке посылок в час, но им они неизвестны. Если работник не достигает этого показателя, он получает предупреждение, а если не отвечает поставленной цели, — сообщение об увольнении.
- При оценке эффективности не учитываются травмы, сотрудники чувствуют, что их заставляют работать несмотря на боль и могут уволить за невыполнение показателей.
- На складах установлены камеры для предупреждения краж, но компания использует их для слежки. Amazon ограничивает количество людей, которые могут собираться вместе, и меняет участки работы, чтобы сотрудники не общались с одними и теми же людьми слишком долго.
- Приходя на работу, сотрудники Amazon могут брать из личных вещей только бутылку воды и прозрачный пластиковый пакет для денег. По окончании работы их досматривают. Сотрудник может ждать своей очереди от 25 минут до часа, и это время не компенсируется.
- Местоположение водителей Amazon также постоянно фиксируется, они обязаны ездить по установленным маршрутам. Водители должны доставить вовремя 999 из 1000 посылок — иначе грозит увольнение. По этой причине они часто превышают скорость и попадают в аварии.
Авторы отчёта предложили ряд мер, которые могли бы изменить ситуацию в отрасли. Например, полностью запретить слежку за сотрудниками, в том числе ту, что направлена на борьбу с созданием профсоюзов.
Как у большинства компаний, в Amazon есть ожидания относительно производительности каждого работника, будь то сотрудник администрации или центра выдачи заказов. Компания сравнивает фактические показатели с ожиданиями и обучает сотрудников, которые им не отвечают, сообщил The Register представитель Amazon.
Какой ужас. Людей заставляют работать! И уволится у них нет совершенно никакой возможности
Так недоплачивают же.
Сотрудник может ждать своей очереди от 25 минут до часа, и это время не компенсируется.
Амазон в США уничтожил приличную часть малого бизнеса, другой работы становится все меньше. Хохма в том, что большая часть сотрудников амазон проходят как малоимущие и получают дотацию от государства, получается, амазон с помощью гос. дотаций уничтожает средний класс в США.
Ну а что вы ожидаете от низкооплачиваемой работой? Когда у нас работа на складе стала средним классом? Все средним классом быть не могут.
Amazon платит $15-$20 в час за сборку заказов на складе. Это выше чем по рынку, и выше, чем на многих других работах, где не требуется обучение. Те же продавцы в разных магазинчиках, получают $10-$15.
Ну как это другой работы все меньше? Те же дальнобои там всегда востребованы и платят отлично. Какая разница возить посылки по домам или вещи по штатам? Малоимущие, скорей всего, не потому что работают в амазоне, а потому что получают в нем 2-4 тыщи, что и делает их малоимущими. Так любой бизнес, который мало платит, можно назвать "уничтожителем среднего класса с подачки государства".
А людей я не понимаю. У меня логика простая, если много кто работает и желающих еще больше - значит это хорошая работа с хорошими условиями. Если плохая - люди уйдут. А сидеть на работе и ныть, что условия ужасные...ну блин, уходи. Не можешь уйти потому что кредиты\дети\дом с ипотекой...а кто тебя в такие условия загонял?
Все как в Тинькофф банке, к сожалению это будущее.
100% Pure Capitalism
Многие мечтают о власти корпораций, прям не дождутся, когда проклятые государства перестанут лезть в их дела.
Ну если люди там работают, значит зарплаты выше рынка. А раз так, то необходимо смириться с неудобствами, либо найти другую работу.
Ну если люди там работают, значит зарплаты выше рынка 🤦♂️
Напомнило, если тебе грустно и одиноко, значит ты грустный и одинокий
Логично же, ага: Врачи работают врачами в больницах, потому что 12 тыс это выше рынка, а на полторы ставки за 17 тыщь вообще средний класс. Грех жаловаться
Мой сокурсник радостно уехал в Амазон (в Сиэтл) работать JAVA-девелопером полгода назад.
Он, конечно, не "голубой воротничок", о которых идёт речь в данной заметке. Но жесткость контроля в рабочее время, в целом, подтверждает.
Шикарная компания, а они допрыгаются и останутся без работы, уже совсем скоро)
Потому что из заменят роботы и Алгоритмы
И закончится все это Геноцидом 2.0, потому что люди станут не нужны
Так человек если ничтожество не способное ни на что, конечно он не кому не нужен, человек сам автор своей жизни
И парадокс выжившего это ерунда высосанная из пальца?
Это лишь точка зрения, точка внимания в единицу времени.
Вся статья пронизана пропагандой, я бы вообще бан пожизненный давал за такие статьи, особенно таких тематических ресурсах, эта статья настойчиво подсказывает как все читающие должны относится к бизнесу, к этой компании, к американцам
эта статья настойчиво подсказывает как все читающие должны относится к бизнесу, к этой компании, к американцам
Ух, неожиданная призма восприятия! Лично я вообще ничего такого в статье не увидел.
Если у человека постоянное напряжение из-за слежки, это рано или поздно приведёт к проблемам со здоровьем. Нах такую работу. Небось ещё и крохи платят.
$15-$20 в час за работу на складе.
Ну да, копейки. Меньше в США только курьеры на велосипедах получают (2200-2700$ в мес)
Ну понятно, что копейки (для меня, для вас). Но на то это и низкооплачиваемая работа - ее может выполнять любой и всегда будет очередь желающих. Понятно, что пролетариату всегда хочется больше, но я не считаю это правильным. Вон, в NYc профсоюзы дорожных работников все зарегулировали, в итоге страдают жители, т.к. починка дорог стала золой.
БОльшая часть требований и контроля за исполнением обязанностей вполне себе здравые. Но вот досмотр после работы в счёт времени сотрудника и вынуждение водителей превышать скорость это вообще не норма. Ну и препятствие общению сотрудников это тоже как-то дурно попахивает.
Все в духе американского профсоюзного движения, с которым Америка борется уже черт знает сколько лет. Профсоюзы устраивают истерику потом требуют деньги с предприятия для пополнения собственных касс. Рэкет под видом благородства.
Можно вот тоже самое, но про наши корпорации. Интересно как в Яндексе, Сбере, Мэйл и т.д
Описали обычный склад, только вот очереди по часу - это да много, даже 20 минут как-то долго.
Ничего, через 10 лет их заменят роботами, вот тогда пойдет жара
Пролнтариат хлебом не корми, дай работать.
Со временем такой механический труд будет заменён роботами, количество вакансий грузчиков уменьшится, а разработчиков роботов увеличится.
Скоро водителей заменят дроны, грузчиков - роботы. Синие воротнички на пособии останутся сидеть.
Напоминает риторику большевиков по отношению к кулакам. Заездили пролетариат, склады - складовщикам!
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