Водители компании часто попадают в аварии, потому что обязаны вовремя доставить 999 из 1000 заказов, утверждают правозащитники.

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Независимая правозащитная организация Институт открытых рынков (Open Markets Institute) опубликовала отчёт об условиях труда на складах Amazon на основе публикаций в СМИ и интервью с сотрудниками.

Компания вышла далеко за рамки обеспечения эффективности и создала систему контроля за работниками на уровне антиутопии, указывает The Register:

В Amazon есть электронная система контроля, которая анализирует работу сотрудников. Она рассылает им уведомления о качестве и эффективности выполнения задач вместо руководителей.

Система собирает данные о каждом этапе работы: при сборе заказов и упаковке сотрудники должны использовать сканер, фиксирующий каждое действие, включая время между сканированиями.

У работников есть целевые показатели по обработке посылок в час, но им они неизвестны. Если работник не достигает этого показателя, он получает предупреждение, а если не отвечает поставленной цели, — сообщение об увольнении.

При оценке эффективности не учитываются травмы, сотрудники чувствуют, что их заставляют работать несмотря на боль и могут уволить за невыполнение показателей.

На складах установлены камеры для предупреждения краж, но компания использует их для слежки. Amazon ограничивает количество людей, которые могут собираться вместе, и меняет участки работы, чтобы сотрудники не общались с одними и теми же людьми слишком долго.

Приходя на работу, сотрудники Amazon могут брать из личных вещей только бутылку воды и прозрачный пластиковый пакет для денег. По окончании работы их досматривают. Сотрудник может ждать своей очереди от 25 минут до часа, и это время не компенсируется.

Местоположение водителей Amazon также постоянно фиксируется, они обязаны ездить по установленным маршрутам. Водители должны доставить вовремя 999 из 1000 посылок — иначе грозит увольнение. По этой причине они часто превышают скорость и попадают в аварии.

Авторы отчёта предложили ряд мер, которые могли бы изменить ситуацию в отрасли. Например, полностью запретить слежку за сотрудниками, в том числе ту, что направлена на борьбу с созданием профсоюзов.