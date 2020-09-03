Во время «карантина» число новых покупателей платформы выросло на 84%.

В закладки

Оборот Ozon во втором квартале 2020 года вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 45,8 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Чистую выручку и прибыль ритейлер не раскрывает.

В первом полугодии 2020 года оборот платформы достиг 77,4 млрд рублей — это на 152% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Рост продаж компании стимулировала пандемия Covid-19. Она «не просто привела в онлайн стихийных покупателей, но способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки», считает финансовый директор Ozon Даниил Фёдоров.