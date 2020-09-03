Продажи Ozon во время пандемии выросли на 188% — до 45,8 млрд рублей за квартал Материал редакции
Во время «карантина» число новых покупателей платформы выросло на 84%.
Оборот Ozon во втором квартале 2020 года вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 45,8 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Чистую выручку и прибыль ритейлер не раскрывает.
В первом полугодии 2020 года оборот платформы достиг 77,4 млрд рублей — это на 152% больше, чем в первом полугодии 2019 года.
Рост продаж компании стимулировала пандемия Covid-19. Она «не просто привела в онлайн стихийных покупателей, но способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки», считает финансовый директор Ozon Даниил Фёдоров.
- Во втором квартале 2020 года интернет-магазин доставил 14,6 млн заказов — это на 132% больше, чем годом ранее.
- В апреле-мае количество новых покупателей Ozon выросло на 84% год к году. После повторного открытия офлайн-магазинов новый заказ на Ozon сделал каждый четвёртый такой клиент, а два заказа и более — каждый седьмой, отметили в компании.
- В июне в число самых популярных товаров маркетплейса вошла карта Ozon.Card с кэшбеком, которую компания начала предлагать в апреле 2019 года. К концу второго квартала компания выдала 175 тысяч карт. Количество пользователей подписки Premium компания не раскрывает, в ноябре 2019 года она сообщала о 300 тысячах подписчиков.
- В июне доля продаж партнёров Ozon впервые превысила 50% от общего оборота компании: интернет-магазин трансформируется в маркетплейс, отмечают в Ozon.
Пожелаем им удачи в следующем отчётном периоде с эффектом большой базы. :) Озон всё дальше и дальше превращается в неизвестно что.
" Чистую выручку и прибыль ритейлер не раскрывает."
В инете почему то постоянно инфо, что ОЗОН убыточен. Кому это выгодно?
При таких оборотах ну никак не может быть работа в минус...
Можно запросто) Допустим если они всю прибыль "уводят" на подрядчиков/дочек
Хуечек. Вангую, что они разгоняются, чтобы продаться Сберу.
Если у них и так круто дела идут, зачем продаваться сберу?)
а что в этих оборотах? если смотреть на выручку Озон она упала наверняка год к году...
потому что из 45,8 млрд оборота = 23 млрд свои продажи и 23 млрд - чужие. а с чужих в выручку идет только комиссия.
то есть реальная квартальная выручка - 30 млрд. или 10 млрд в месяц - отсюда и убытки
а почему на районе тогда два пункта самовывоза закрылись, если всё так хорошо с продажами?
Во время пандемии количество жалоб на Озон на vc выросло на 323%
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