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Торговля
Галина Мубаракшина
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Продажи Ozon во время пандемии выросли на 188% — до 45,8 млрд рублей за квартал Материал редакции

Во время «карантина» число новых покупателей платформы выросло на 84%.

13 комментариев
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Оборот Ozon во втором квартале 2020 года вырос на 188% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 45,8 млрд рублей, сообщили vc.ru в компании. Чистую выручку и прибыль ритейлер не раскрывает.

В первом полугодии 2020 года оборот платформы достиг 77,4 млрд рублей — это на 152% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

Рост продаж компании стимулировала пандемия Covid-19. Она «не просто привела в онлайн стихийных покупателей, но способствовала формированию привычки делать в этом канале постоянные покупки», считает финансовый директор Ozon Даниил Фёдоров.

  • Во втором квартале 2020 года интернет-магазин доставил 14,6 млн заказов — это на 132% больше, чем годом ранее.
  • В апреле-мае количество новых покупателей Ozon выросло на 84% год к году. После повторного открытия офлайн-магазинов новый заказ на Ozon сделал каждый четвёртый такой клиент, а два заказа и более — каждый седьмой, отметили в компании.
  • В июне в число самых популярных товаров маркетплейса вошла карта Ozon.Card с кэшбеком, которую компания начала предлагать в апреле 2019 года. К концу второго квартала компания выдала 175 тысяч карт. Количество пользователей подписки Premium компания не раскрывает, в ноябре 2019 года она сообщала о 300 тысячах подписчиков.
  • В июне доля продаж партнёров Ozon впервые превысила 50% от общего оборота компании: интернет-магазин трансформируется в маркетплейс, отмечают в Ozon.

#новость #ozon

Галина Мубаракшина
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13 комментариев
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Sergei Timofeyev

1

Пожелаем им удачи в следующем отчётном периоде с эффектом большой базы. :) Озон всё дальше и дальше превращается в неизвестно что.

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Denis Kiselev

Sergei
0

В большую интернет компанию)) Маркетплейс. Логистическую службу.

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tmarat7

0

" Чистую выручку и прибыль ритейлер не раскрывает."

В инете почему то постоянно инфо, что ОЗОН убыточен. Кому это выгодно?
При таких оборотах ну никак не может быть работа в минус...

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Andrei Smirnovsky

tmarat7
0

Можно запросто) Допустим если они всю прибыль "уводят" на подрядчиков/дочек

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BearStrikesBack

Andrei
–1

Хуечек. Вангую, что они разгоняются, чтобы продаться Сберу.

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Andrei Smirnovsky

BearStrikesBack
0

Если у них и так круто дела идут, зачем продаваться сберу?)

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tmarat7

Andrei
0

Сбер хочет заработать на перепродаже...)

Владелец Amazon Джефф Безос рассматривал возможность инвестировать в Ozon -  рассказал миллиардер Владимир Евтушенков.

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Andrei

tmarat7
0

Мне кажется это сомнительнгая затея)  Не могу себе представить чтобы американский гигант лез сейчас на россйиский рынок (учитывая политическую обстановку).

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Влад Лисицин

tmarat7
0

Вроде на постоматы и склады много тратят

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евгений аношин

tmarat7
0

а что в этих оборотах? если смотреть на  выручку Озон она упала наверняка год к году...
потому что из 45,8 млрд оборота = 23 млрд свои продажи и 23 млрд - чужие. а с чужих  в выручку идет только комиссия. 
то есть реальная квартальная выручка - 30 млрд. или 10 млрд в месяц - отсюда и убытки

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Вадим Кондратьев

0

а почему на районе тогда два пункта самовывоза закрылись, если всё так хорошо с продажами?

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Ozon

Вадим
0

Привет! Причины могут быть разные, возможно была низкая посещаемость именно у этих пунктов или их оказалось слишком много в одном месте.
Если поблизости теперь совсем нет пунктов, то скиньте адрес в ЛС.

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Я не скажу свое имя машине

0

Во время пандемии количество жалоб на Озон на vc выросло на 323%

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