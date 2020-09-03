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Торговля
Дарья Дейнека
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Устройство первого продуктового магазина Amazon Fresh: Whole Foods, но с самообслуживанием и «вредной» едой Материал редакции

«Умные» тележки, цифровые ценники и станции с голосовым помощником Alexa.

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Amazon Fresh в Калифорнии Business Insider

27 августа 2020 года в калифорнийском Вудленд-Хиллзе Amazon в тестовом режим открыл свой первый офлайн-магазин под брендом Amazon Fresh. В заведении можно воспользоваться «умной» корзиной, чтобы оплатить товары, не заходя на кассу.

Пока компания пригласила в Amazon Fresh только несколько покупателей. Полностью магазин заработает «в ближайшие недели», позже компания откроет точки в других регионах Калифорнии и Иллинойса.

У корпорации уже есть сеть офлайн-магазинов Whole Foods, где продаются только органические продукты.

Amazon Fresh ближе к обычному продуктовому: в нём есть не только продукты под маркой 365 от Whole Foods, но и товары от Coca-Cola и Kellogg. Также в новом магазине есть витрина с планшетами и «умными» колонками Amazon.

Местный житель Эрик Вейн попал в Amazon Fresh и поделился с Business Insider впечатлениями и снимками.

Парковка снаружи и «умные» тележки

У входа — несколько парковочных мест курьеров Amazon Prime и покупателей, которые хотят забрать онлайн-заказ.

Business Insider

Внутри можно взять «умную» корзину Dash Cart и бумажные пакеты для покупок. Тележка распознаёт, что покупатель кладёт в неё, и позволяет оплачивать покупки, минуя кассу.

Корзина рассчитана на два небольших пакета: исследования Amazon показали, что многие покупают продукты понемногу, но несколько раз в неделю. Для больших закупок в магазине есть большие тележки, но без «умных» функций.

Business Insider

Чтобы воспользоваться корзиной, пользователь сканирует QR-код на своём телефоне. Далее Dash Cart считывает штрих-коды товаров и взвешивает, сколько посетитель взял овощей, фруктов и других продуктов.

Business Insider

Также устройство привязывается к учётной записи на Amazon и может открыть список покупок Alexa, чтобы помочь найти нужные товары.

Business Insider

Технологии и Alexa повсюду

Товары подписаны цифровыми ценниками.

Business Insider

На нескольких станциях покупатель может попросить Alexa помочь найти конкретный продукт.

Business Insider

Иногда встречаются рекламные баннеры голосового помощника.

«Alexa, добавь яйца в список покупок» Business Insider

В отдельной секции «Лучшее с Amazon» встречаются шейкеры для коктейлей, рисоварки, USB-кабели, книги по кулинарии.

Business Insider

На специальном стенде — планшеты и «умные» колонки Amazon.

Business Insider

Через отдел обслуживания Amazon можно забрать или вернуть товары, купленные на сайте компании. Для возврата не нужны коробки или этикетки.

Кассы

Если посетитель не использует «умную» тележку, товар оплачивается на обычной кассе.

Business Insider

Пользователи Dash Card выходят отдельно.

Business Insider

Тележка снимает деньги за покупки, когда пользователь покидает магазин.

Business Insider

Вейн посчитал, что Amazon Fresh ждёт успех: «Это красивый магазин, очень чистый и ориентированный на технологии». В будущем он планирует вернуться.

#amazon #amazonfresh #wholefoods

Дарья Дейнека
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