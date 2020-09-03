Устройство первого продуктового магазина Amazon Fresh: Whole Foods, но с самообслуживанием и «вредной» едой Материал редакции
«Умные» тележки, цифровые ценники и станции с голосовым помощником Alexa.
27 августа 2020 года в калифорнийском Вудленд-Хиллзе Amazon в тестовом режим открыл свой первый офлайн-магазин под брендом Amazon Fresh. В заведении можно воспользоваться «умной» корзиной, чтобы оплатить товары, не заходя на кассу.
Пока компания пригласила в Amazon Fresh только несколько покупателей. Полностью магазин заработает «в ближайшие недели», позже компания откроет точки в других регионах Калифорнии и Иллинойса.
Amazon Fresh ближе к обычному продуктовому: в нём есть не только продукты под маркой 365 от Whole Foods, но и товары от Coca-Cola и Kellogg. Также в новом магазине есть витрина с планшетами и «умными» колонками Amazon.
Местный житель Эрик Вейн попал в Amazon Fresh и поделился с Business Insider впечатлениями и снимками.
Парковка снаружи и «умные» тележки
У входа — несколько парковочных мест курьеров Amazon Prime и покупателей, которые хотят забрать онлайн-заказ.
Внутри можно взять «умную» корзину Dash Cart и бумажные пакеты для покупок. Тележка распознаёт, что покупатель кладёт в неё, и позволяет оплачивать покупки, минуя кассу.
Корзина рассчитана на два небольших пакета: исследования Amazon показали, что многие покупают продукты понемногу, но несколько раз в неделю. Для больших закупок в магазине есть большие тележки, но без «умных» функций.
Чтобы воспользоваться корзиной, пользователь сканирует QR-код на своём телефоне. Далее Dash Cart считывает штрих-коды товаров и взвешивает, сколько посетитель взял овощей, фруктов и других продуктов.
Также устройство привязывается к учётной записи на Amazon и может открыть список покупок Alexa, чтобы помочь найти нужные товары.
Технологии и Alexa повсюду
Товары подписаны цифровыми ценниками.
На нескольких станциях покупатель может попросить Alexa помочь найти конкретный продукт.
Иногда встречаются рекламные баннеры голосового помощника.
В отдельной секции «Лучшее с Amazon» встречаются шейкеры для коктейлей, рисоварки, USB-кабели, книги по кулинарии.
На специальном стенде — планшеты и «умные» колонки Amazon.
Через отдел обслуживания Amazon можно забрать или вернуть товары, купленные на сайте компании. Для возврата не нужны коробки или этикетки.
Кассы
Если посетитель не использует «умную» тележку, товар оплачивается на обычной кассе.
Пользователи Dash Card выходят отдельно.
Тележка снимает деньги за покупки, когда пользователь покидает магазин.
Вейн посчитал, что Amazon Fresh ждёт успех: «Это красивый магазин, очень чистый и ориентированный на технологии». В будущем он планирует вернуться.
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