Трибуна

Кейс «Гудка»: как мы сделали «коллтрекинг для людей» и зачем рынку лоукост-аналитика

Привет! Меня по-прежнему зовут Иван Шкиря, я предприниматель с уклоном в ИТ. У меня уже есть коллтрекинговый бизнес…