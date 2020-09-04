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Торговля
Татьяна Боброва
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Wildberries начал принимать небольшие товары от поставщиков через пункты выдачи заказов Материал редакции

Малый бизнес и самозанятые смогут сэкономить на логистике.

  • Wildberries начал принимать небольшие товары от поставщиков в пунктах выдачи заказов, рассказали vc.ru в компании. Бесплатная услуга доступна в Москве и области, Санкт-Петербурге и других регионах.
  • Ритейлер уже подключил 2500 ПВЗ, в будущем их количество будет расти. Поставщики могут отгрузить через пункты выдачи товары объёмом до 1 м³. Для этого продавец должен выбрать любой удобный ПВЗ из списка в личном кабинете.
  • Благодаря услуге малый бизнес и самозанятые смогут сократить расходы на логистику, отмечают в компании. До этого бизнес должен был отвозить товары в крупные распределительные центры — теперь этим займутся специалисты Wildberries.
  • В Ozon и AliExpress на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru о том, есть ли у них такая услуга.
  • Сейчас, по собственным данным, с Wildberries работают 53 тысячи поставщиков , из которых 23 тысячи — индивидуальные предприниматели и ещё 3000 — самозанятые. Wildberries начал работать с самозанятыми осенью 2019 года.

#новость #wildberries #самозанятые

Татьяна Боброва
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3 комментария
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Andrew Stepanov

0

Ну хоть кто-то додумался. Главное, чтобы пока везут на склад не потеряли.

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Дарья Чурилова

0

кажется, на кого то  ляжет доп. нагрузка 

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Даниил Пискурёв

–1

Всмысли озон не ответил. Они же уже полтора года принимают на некоторых пвз

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