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Wildberries начал принимать небольшие товары от поставщиков через пункты выдачи заказов Материал редакции
Малый бизнес и самозанятые смогут сэкономить на логистике.
- Wildberries начал принимать небольшие товары от поставщиков в пунктах выдачи заказов, рассказали vc.ru в компании. Бесплатная услуга доступна в Москве и области, Санкт-Петербурге и других регионах.
- Ритейлер уже подключил 2500 ПВЗ, в будущем их количество будет расти. Поставщики могут отгрузить через пункты выдачи товары объёмом до 1 м³. Для этого продавец должен выбрать любой удобный ПВЗ из списка в личном кабинете.
- Благодаря услуге малый бизнес и самозанятые смогут сократить расходы на логистику, отмечают в компании. До этого бизнес должен был отвозить товары в крупные распределительные центры — теперь этим займутся специалисты Wildberries.
- В Ozon и AliExpress на момент написания заметки не ответили на вопрос vc.ru о том, есть ли у них такая услуга.
- Сейчас, по собственным данным, с Wildberries работают 53 тысячи поставщиков , из которых 23 тысячи — индивидуальные предприниматели и ещё 3000 — самозанятые. Wildberries начал работать с самозанятыми осенью 2019 года.
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Andrew Stepanov
Ну хоть кто-то додумался. Главное, чтобы пока везут на склад не потеряли.
Дарья Чурилова
кажется, на кого то ляжет доп. нагрузка
Даниил Пискурёв
Всмысли озон не ответил. Они же уже полтора года принимают на некоторых пвз