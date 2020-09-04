Компания с 2019 года сталкивается с претензиями регуляторов из-за безопасности устройств.

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Американский производитель электронных сигарет Juul планирует уволить больше половины сотрудников и приостановить продажи продукции в Европе и Азии, в том числе России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

В апреле 2020 года компания сократила штат из 3000 человек почти на треть, а теперь планирует оставить всего 1000 человек, утверждают источники.

В письме работникам глава компании Кевин С Кроствейт сообщил, что бизнес не приносит необходимой выручки. Сокращения позволят компании инвестировать в разработку новых продуктов и исследования, которые убедят регуляторов, что её продукция менее вредная, чем обычные сигареты, указывает издание.

За последний год Juul приостановила большую часть рекламных проектов в США, сократила более 1500 рабочих мест, перестала продавать сладкие и фруктовые ароматы для вейпов в США и пересмотрела планы по экспансии в другие страны, указывает газета.

В последние несколько месяцев компания ушла из Южной Кореи, Австрии, Бельгии, Португалии и Испании. Теперь она рассматривает возможность ухода ещё с десятка рынков, включая Италию, Германию, Россию, Индонезию и Филиппины, отмечает WSJ.

Редакция vc.ru обратилась в пресс-службу в Juul в России, которая сослалась на комментарий глобальной пресс-службы Juul:

«Компания планирует значительно сократить число сотрудников в глобальном масштабе и изучает возможность выхода из ряда рынков в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не обеспечили необходимой прибыли с учетом дальнейших инвестиций», — в частности, говорится в заявлении компании.