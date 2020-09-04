WSJ: Juul планирует уйти из России и ещё нескольких стран и сократить половину штата Материал редакции
Компания с 2019 года сталкивается с претензиями регуляторов из-за безопасности устройств.
Американский производитель электронных сигарет Juul планирует уволить больше половины сотрудников и приостановить продажи продукции в Европе и Азии, в том числе России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.
В апреле 2020 года компания сократила штат из 3000 человек почти на треть, а теперь планирует оставить всего 1000 человек, утверждают источники.
В письме работникам глава компании Кевин С Кроствейт сообщил, что бизнес не приносит необходимой выручки. Сокращения позволят компании инвестировать в разработку новых продуктов и исследования, которые убедят регуляторов, что её продукция менее вредная, чем обычные сигареты, указывает издание.
За последний год Juul приостановила большую часть рекламных проектов в США, сократила более 1500 рабочих мест, перестала продавать сладкие и фруктовые ароматы для вейпов в США и пересмотрела планы по экспансии в другие страны, указывает газета.
В последние несколько месяцев компания ушла из Южной Кореи, Австрии, Бельгии, Португалии и Испании. Теперь она рассматривает возможность ухода ещё с десятка рынков, включая Италию, Германию, Россию, Индонезию и Филиппины, отмечает WSJ.
Редакция vc.ru обратилась в пресс-службу в Juul в России, которая сослалась на комментарий глобальной пресс-службы Juul:
«Компания планирует значительно сократить число сотрудников в глобальном масштабе и изучает возможность выхода из ряда рынков в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не обеспечили необходимой прибыли с учетом дальнейших инвестиций», — в частности, говорится в заявлении компании.
- Родители и правительственные чиновники США обвиняют Juul в росте увлечения подростков вейпингом, из-за которых компания в последние два года столкнулась с ограничениями со стороны регуляторов и проверками маркетинговых практик, напоминает WSJ.
- В первом квартале 2020 года 90% выручки Juul принесли продажи в США, Канаде и Великобритании, отмечает издание со ссылкой на аналитика Goldman Sachs Бонни Херцог.
- Juul вышла на российский рынок в 2018 году. Один из инвесторов компании — производитель сигарет Marlboro, Altria. В конце 2018 года он инвестировал в Juul $12,8 млрд в обмен на 35% в компании. В январе 2020 года инвестор списал $4,1 млрд инвестиций и снизил оценку бизнеса Juul с $38 млрд до $12 млрд.
- В июле 2020 года в России был принят закон, который приравнял электронные сигареты к табачным изделиям. Продажа продукции с долей никотина выше 20 мг/мл была запрещена. Под эту категорию попали некоторые изделия Juul, в которых доля никотина достигала 50 мг/мл.
И IQOS пусть с собой забирает
Хотя девушки промоутеры у них норм
Они мне пару месяцев назад письма слали и угрожали по поводу того, что я использую их ТМ. Я хотел договорится, но они просто перестали отвечать. Видать в этом дело было.
Вообще, как по мне, JUUL - единственный норм вариант для курящих.
IQOS и правда пахнет, сигареты это вообще тупо смерть. А тут максимально удобно все, без мусора, запаха, да и относительно дешево.
Лучше, конечно, в принципе не курить, но иногда хочеца.
Первый раз про эту гадость слышу и слава богу
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