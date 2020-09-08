Сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» совладельцев «Юлмарта» объявила о закрытии в Петербурге после пяти лет работы Материал редакции
В компании ссылаются на «сложные внешние обстоятельства».
Сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» (ООО «БигБокс») объявила о закрытии всех четырёх объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 14 сентября 2020 года.
На развитие сети плохо повлияли «сложные внешние обстоятельства», поэтому владельцы компании решили не развивать формат и закрыть все точки, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. В июле прекратил работу единственный «оптоклуб» в подмосковных Мытищах.
ООО «БигБокс» принадлежит совладельцам онлайн-ритейлера «Юлмарт» Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, напоминает агентство. Сеть начала работу в 2015 году. «Оптоклубы» работают по модели низкомаржинального лоукостера, предлагая членам клуба товары с небольшой наценкой.
По собственным данным сети, за время работы постоянными членами клуба стали свыше 100 тысяч человек. Сумма среднего чека составляла 3200 рублей, средний размер маржи — 12%, указывает агентство. По данным базы «Контур.Фокус», в конце 2019 года выручка «БигБокс» составила 6,7 млрд рублей, чистый убыток — 797 млн рублей, на балансе компании было 8,2 млрд рублей. В течение пяти лет убытки сети росли.
Компания планировала продать объект в Москве и построить ещё один «оптоклуб» в Санкт-Петербурге, но после истории с «Юлмартом» его основателям стало сложно продавать активы, рассказал РБК источник, близкий к акционерам. К 2021 году партнёры хотели открыть 22 «оптоклуба», но также из-за «Юлмарта» планы не состоялись, отмечает агентство.
- В 2016 году между акционерами «Юлмарта» произошёл конфликт из-за планов по развитию компании. Костыгин и Мейер не смогли договориться с Михаилом Васинкевичем. В мае 2019 года акционеры начали переговоры о прекращении разбирательств.
- В феврале 2020 года «Коммерсантъ» сообщил о скором закрытии ритейлера. У владельцев компании «больше нет сил поддерживать бизнес», писала газета.
Норм, сначала ты юлмарт и ты третий по стоимости в РФ, а потом херак и все закрывается)
Ну такое... Были у них единичные товары, которые были реально дешевле. Но в остальном средние цены на уровне сетевых магазинов. Внутри было как-то неуютно, как по складу ходишь, - могли хоть немного вложиться в интерьер. Особо не жалко, что закрываются.
У них был уникальный набор продуктов. Ну и цены 👍
Когда в 2019 мы обсуждали необходимость и актуальность внедрения доставки, Ряды утверждали, что это невозможно в их концепции.. Но в коронакризис таки запустили. К концу и с маленьким радиусом.
Т.е. было возможно, просто проехали момент.
От души жаль.
Вот юлмарт был топ в свое время, щас зашел даже сайт не открывается.
Ряды в мытищах видел, но чот не разу там не побывал
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