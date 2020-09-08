В компании ссылаются на «сложные внешние обстоятельства».

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Сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» (ООО «БигБокс») объявила о закрытии всех четырёх объектов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 14 сентября 2020 года.

На развитие сети плохо повлияли «сложные внешние обстоятельства», поэтому владельцы компании решили не развивать формат и закрыть все точки, пишет РБК со ссылкой на сообщение компании. В июле прекратил работу единственный «оптоклуб» в подмосковных Мытищах.

ООО «БигБокс» принадлежит совладельцам онлайн-ритейлера «Юлмарт» Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, напоминает агентство. Сеть начала работу в 2015 году. «Оптоклубы» работают по модели низкомаржинального лоукостера, предлагая членам клуба товары с небольшой наценкой.

По собственным данным сети, за время работы постоянными членами клуба стали свыше 100 тысяч человек. Сумма среднего чека составляла 3200 рублей, средний размер маржи — 12%, указывает агентство. По данным базы «Контур.Фокус», в конце 2019 года выручка «БигБокс» составила 6,7 млрд рублей, чистый убыток — 797 млн рублей, на балансе компании было 8,2 млрд рублей. В течение пяти лет убытки сети росли.

Компания планировала продать объект в Москве и построить ещё один «оптоклуб» в Санкт-Петербурге, но после истории с «Юлмартом» его основателям стало сложно продавать активы, рассказал РБК источник, близкий к акционерам. К 2021 году партнёры хотели открыть 22 «оптоклуба», но также из-за «Юлмарта» планы не состоялись, отмечает агентство.