Стеклянный купол и подводный «зал заседаний»: Apple показала интерьер своего первого магазина на воде в Сингапуре Материал редакции
Третий магазин в стране откроется 10 сентября.
Apple показала интерьер своего первого магазина на воде в Marina Bay Sands в Сингапуре. Это третий магазин в стране и 512-й в мире, напоминает The Verge.
Магазин называется Apple Marina Bay Sands, он откроется для посетителей 10 сентября. Сфера состоит из 114 отдельных стеклянных панелей, которые удерживаются десятью опорами.
Apple утверждает, что эта конструкция первая в своем роде. С внутренней стороны купола есть перегородки, которые создают тень, а в центральной верхней части сферы — отверстие, которое пропускает солнечный свет.
В зале магазина кроме витрин установлен экран для презентаций и есть зона отдыха для проведения мероприятий.
У магазина есть «цокольный этаж» — Apple называет это пространство «первым подводным залом заседаний». Там предприниматели и разработчики, заинтересованные в обучении и консультациях, могут встретиться с членами команды Apple, указывает издание.
Особенностью магазина компания называет и персонал: 148 сотрудников Apple Marina Bay Sands говорят на 23 языках, передаёт издание.
У нас есть свой ответ Чемберлену 😁
кадастровая стоимость как половина эпла
да, там закупочная цена только одного стеклянного треугольника была $15000
Это третий магазин в стране и 512-й в мире
Кто подскажет, сколько магазинов в местной Сверхдержаве?
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