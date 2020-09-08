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Торговля
Лиана Липанова
1969

Стеклянный купол и подводный «зал заседаний»: Apple показала интерьер своего первого магазина на воде в Сингапуре Материал редакции

Третий магазин в стране откроется 10 сентября.

9 комментариев
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Apple показала интерьер своего первого магазина на воде в Marina Bay Sands в Сингапуре. Это третий магазин в стране и 512-й в мире, напоминает The Verge.

Apple

Магазин называется Apple Marina Bay Sands, он откроется для посетителей 10 сентября. Сфера состоит из 114 отдельных стеклянных панелей, которые удерживаются десятью опорами.

Apple

Apple утверждает, что эта конструкция первая в своем роде. С внутренней стороны купола есть перегородки, которые создают тень, а в центральной верхней части сферы — отверстие, которое пропускает солнечный свет.

В зале магазина кроме витрин установлен экран для презентаций и есть зона отдыха для проведения мероприятий.

Apple

У магазина есть «цокольный этаж» — Apple называет это пространство «первым подводным залом заседаний». Там предприниматели и разработчики, заинтересованные в обучении и консультациях, могут встретиться с членами команды Apple, указывает издание.

Apple

Особенностью магазина компания называет и персонал: 148 сотрудников Apple Marina Bay Sands говорят на 23 языках, передаёт издание.

#новость #apple

Лиана Липанова
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9 комментариев
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Pavel Voronkov

6

У нас есть свой ответ Чемберлену 😁

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Артем Акулов

Pavel
8

кадастровая стоимость как половина эпла

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Sergey Zrn

Артем
0

да, там закупочная цена только одного стеклянного треугольника была $15000

Ответить

Яков Морозов

1

Молодцы, красиво.

Ответить

Степан Марципан

0

на предыдущих фото был какой-то ужас. сейчас выглядит симпатишна

Ответить

musuk

0

Там рядмо кубик Луи Витон, теперь будет ещё шарик Эпла.

Ответить

Bobo Momo

0

Это третий магазин в стране и 512-й в мире

Кто подскажет, сколько магазинов в местной Сверхдержаве?

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Anderson Silva

0

Красиво

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Natalia Kulaeva

0

Стильно, красиво, просторно.... ещё и вид какой из окна)

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