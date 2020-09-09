«Беру» станет частью «Яндекс.Маркета»: маркетплейс сменит название, а сервис будет единой площадкой для онлайн-покупок Материал редакции
«Маркет» продолжит предлагать сравнение цен на товары и откроет раздел «Покупки» на базе «Беру» с 1 октября.
С 1 октября 2020 года маркетплейс «Беру» станет частью «Яндекс.Маркета», рассказали vc.ru в компании. Сервис появится в новом разделе «Покупки»: пользователи смогут использовать «Маркет» как для сравнения цен, так и для заказа товаров.
Пользователи получат единый личный кабинет на «Маркете», где появится корзина, история заказов на «Беру» и все накопленные «Беру Бонусы» (они станут «Маркет Бонусами»). Все данные будут перенесены автоматически, уточнили в «Яндексе». Условия доставки и привилегии для владельцев подписки «Яндекс.Плюс» останутся прежними.
Сайт beru.ru будет перенаправлять пользователей в раздел «Покупки» на «Маркете». У сервисов останутся разные приложения, но они сменят названия: «Беру» станет «Яндекс.Маркетом», а приложение «Маркета» — «Маркет.Ценами».
«Яндекс.Маркет» обеспечит хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями, пояснили в компании. Сейчас по такой модели работают более 7000 поставщиков. К концу 2020 года «Маркет» рассчитывает продавать и доставлять более 2 млн товаров.
При этом «Яндекс.Маркет» останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров: у неё уже около 25 тысяч партнёров, которые работают с сервисом по СРС-модели.
Условия работы с рекламной платформой «Маркета» и с «Беру» для партнёров не изменятся, добавили в компании. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе.
Одним из совместных проектов «Маркета» с другими сервисами «Яндекса» стало сотрудничество с «Дзеном»: блогеры могут использовать виджеты партнёрской сети «Маркета», уточнили vc.ru в компании.
- По собственным данным, сейчас аудитория «Яндекс.Маркета» составляет около 4,5 млн пользователей в день, у «Беру» более 1 млн ежедневных пользователей.
- В июне 2020 года «Яндекс» и «Сбербанк» объявили о разделении совместных активов: «Яндекс» выкупит долю банка в «Маркете», а банк — долю интернет-компании в «Деньгах».
- Тогда в «Яндексе» сообщали, что оборот «Беру» составляет около 4 млрд рублей в месяц, а каждый день покупателям доставляют более 130 тысяч товаров. Также компания анонсировала развитие «Маркета» в связке с другими своими сервисами: например, водители «Такси» и курьеры «Еды» и «Лавки» смогут доставлять заказы на «последней миле».
- У «Яндекс.Маркета» и «Сбербанка» был ещё один проект: маркетплейс для покупок товаров из-за рубежа Bringly. Однако осенью 2019 года «Яндекс» перестал привлекать аудиторию в проект, а в конце года сервис прекратил принимать заказы. В «Маркете» тогда объясняли, что хотят сосредоточиться на развитии «Беру».
Кто нибудь, ебаните по голове этого объединяльщика из яндекса
Сперва это «Беру», затем «Покупки в Маркете»... далее угадайте где?! Барабанная дробь... конечно же «Go Покупать!» :))
P.s. Упс. Простите, не подумал. Вдруг продуктолог прочитает коммент?!
Жаль больше не будет рекламы от Гудка..) Делай покупки на Беру, еще раз повторю....
«Беру» станет «Яндекс.Маркетом», а приложение «Маркета» — «Маркет.Ценами».
Почему было просто не переименовать «Беру» в «Яндекс.Покупки»? Зачем такие сложные пертурбации?
Большая ошибка Яндекса.
Никуда. Беру это отдельный проект. Любое скрещивание проектов делает их гавном.
ФАС: мы не видим ничего плохого, нанотехнологии, блокчейн, это будущее России ;) Вообще, скоро никто в принципе ничего не продаст, если Яше не занес. Ну, исключая крупные компании, у которых особые условия )
Я надеюсь, что и подход к работе тоже поменят.
В последний раз два заказа из четырёх продавцы мне просто отменили по "техническим" причинам. Причем одну из "технических" причин я точно знаю, у товара была бесплатная доставка, а после отмены, при попытке перезаказать, стала уже платная, т.е. продавец тупо решил, что не хочет доставлять бесплатно и через два дня всё отменил. И это на фоне того, что я в чате два раза спрашивал что с заказом и когда отправят, на что мне оба раза отвечали, что заказ готов передаче и скоро отправят. Как-то так.
Я как то упустил . Разве Беру не прокладка между покупателем и алиэкспрессом ?
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