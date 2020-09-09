«Маркет» продолжит предлагать сравнение цен на товары и откроет раздел «Покупки» на базе «Беру» с 1 октября.

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С 1 октября 2020 года маркетплейс «Беру» станет частью «Яндекс.Маркета», рассказали vc.ru в компании. Сервис появится в новом разделе «Покупки»: пользователи смогут использовать «Маркет» как для сравнения цен, так и для заказа товаров.

Пользователи получат единый личный кабинет на «Маркете», где появится корзина, история заказов на «Беру» и все накопленные «Беру Бонусы» (они станут «Маркет Бонусами»). Все данные будут перенесены автоматически, уточнили в «Яндексе». Условия доставки и привилегии для владельцев подписки «Яндекс.Плюс» останутся прежними.

Сайт beru.ru будет перенаправлять пользователей в раздел «Покупки» на «Маркете». У сервисов останутся разные приложения, но они сменят названия: «Беру» станет «Яндекс.Маркетом», а приложение «Маркета» — «Маркет.Ценами».

«Яндекс.Маркет» обеспечит хранение товаров на складе, обработку и доставку заказов, оплату, возврат, контроль качества и общение с покупателями, пояснили в компании. Сейчас по такой модели работают более 7000 поставщиков. К концу 2020 года «Маркет» рассчитывает продавать и доставлять более 2 млн товаров.

При этом «Яндекс.Маркет» останется площадкой для сравнения цен и выбора товаров: у неё уже около 25 тысяч партнёров, которые работают с сервисом по СРС-модели.

Условия работы с рекламной платформой «Маркета» и с «Беру» для партнёров не изменятся, добавили в компании. Склады и сортировочные центры продолжат работать как обычно, обязательства маркетплейса перед продавцами и покупателями остаются в силе.

Партнёры смогут выбирать наиболее удобный формат работы: сотрудничать с нами только как с рекламной площадкой, либо поручить «Маркету» всё, вплоть до обработки и доставки товара покупателю — это поможет им эффективнее взаимодействовать с «Маркетом» и аудиторией «Яндекса».

В будущем магазины получат доступ к аудитории различных сервисов «Яндекса» и смогут использовать единый каталог для размещения товаров в них. Мы также продолжим развивать логистическую инфраструктуру, чтобы предоставлять качественный сервис магазинам и покупателям в разных регионах.

Максим Гришаков гендиректор группы «Яндекс.Маркет»

Одним из совместных проектов «Маркета» с другими сервисами «Яндекса» стало сотрудничество с «Дзеном»: блогеры могут использовать виджеты партнёрской сети «Маркета», уточнили vc.ru в компании.