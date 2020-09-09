Первым партнёром стала «Обувь России» — компания открыла 100 ПВЗ в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Wildberries объявила об открытии пунктов выдачи заказов (ПВЗ) с помощью партнёров, а первым партнёром стала «Обувь России» (бренды Westfalika, «Пешеход», Rossita, Emilia Estra и другие). Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Компании уже открыли первые 100 ПВЗ в городах Сибири и на Дальнем Востоке, в основном в магазинах Westfalika. До конца 2020 года стороны планируют увеличить их количество до 263 точек.

В Wildberries отметили, что открыть партнёрский ПВЗ маркетплейса теперь может любая компания, у которой есть юрлицо. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и прислать информацию о помещении.

Партнёры смогут управлять точкой выдачи с помощью приложения WBPoint, доступного на iOS и Android. Ритейлер будет выплачивать им фиксированные суммы за выдачу и за возврат заказов, уточняет «Коммерсантъ».

Финансовые условия компания не раскрывает, но отмечает, что они сопоставимы с рыночными тарифами, пишет издание. В Infoline оценивали среднюю комиссию за каждую посылку в сумму от 25 до 40 рублей.

По словам директора по развитию бизнеса Wildberries Вячеслава Иващенко, компания готова работать не только с крупными ритейлерами, но и с ИП и малым и средним бизнесом.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил в разговоре с «Ъ», что с помощью ПВЗ предприниматели смогут привлечь дополнительный трафик, а Wildberries — быстро расширить собственную сеть ПВЗ. Однако такие пункты могут негативно повлиять на бренд, если он не будет предъявлять жестких требований к качеству помещений, добавил он.