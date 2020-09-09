Сервис доставки продуктов iGooods запланировал продать 10% компании для выхода в Европу Материал редакции
Акционеры планирует привлечь не менее €10 млн и закрыть сделку до конца 2020 года.
Сервис доставки продуктов iGooods планирует продать 10% компании для выхода на европейский рынок, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнёра компании Григория Куниса.
Всего акционеры рассчитывают привлечь не менее €10 млн, сделка с высокой вероятностью будет закрыта до конца 2020 года, уточнил Кунис. По его словам, 10% будет сформировано за счёт размытия долей нынешних владельцев.
iGooods планирует выйти в Европу с собственным брендом по франшизе и через партнёрство с маркетплейсом Joom (компания купила 10% сервиса в августе 2019 года за 325 млн рублей). Ритейлер сможет предоставить сервису свою платформу и базу пользователей, уточняет РБК. В марте 2020 года Joom уже запустил сервис доставки продуктов в партнёрстве с iGooods.
В частности, в 2021 году iGooods рассматривает выход на рынки Франции, Германии и Испании, добавил предприниматель. Объём первоначальных инвестиций он оценивает в 300 млн рублей.
В мае 2020 года Григорий Кунис говорил РБК, что компания ведёт переговоры о партнёрстве с международными торговыми сетями, с которыми работаем в России, в том числе с Auchan, Metro, Globus. Тогда он отмечал, что выход в Европу может быть связан с трудностями. В частности, инвестиции в маркетинг будут больше, чем в России, а срок их окупаемости — дольше.
В России iGooods доставляет продукты из «Ленты», Metro, «Магнита» и других сетей. Компания работает в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве, Подмосковье, Казани, Краснодаре и в других городах.
"iGooods рассматривает выход на рынки Франции, Германии и Испании, добавил предприниматель. Объём первоначальных инвестиций он оценивает в 300 млн рублей"
Я бы после такой занимательной математики им бы вообще никаких денег не давал
Я бы после такой занимательной математики им бы вообще никаких денег не давал
Наконец-то мы нашли тебя, миллиардер в пропуканных штанах
В Европе своих сервисов мало? Идти на этот рынок с 10 млн евро просто смешно.
Расценки даже на менее "престижных" рынках на порядок выше...
Немецкая компания Delivery Hero за 305 млн.евро приобрела InstaShop, бакалейный бизнес, чье приложение особенно популярно на Ближнем Востоке.
И узбеков-курьеров туда не завезешь...)
с другой стороны, может они просто европейского спонсора хотят найти и продаться в итоге подороже. В свое же время FoodPanda купила DeliveryClub
Не знаю как в других городах, но в СПб абсолютно все их курьеры, которые ко мне когда либо приезжали — русские, ну и не выглядит так, что они экономят на сотрудниках (они даже, наверное, настоящие сотрудники, а не через прокладки работают)
Странно, такие деньги привлекают, а приложения нормального так и не запилили. Только рюши второстепенные добавляют. неужели пофиг?
А что не так с приложением? Местами даже удобнее СберМаркета. А на сайте вообще есть удобная фича - цена за килограмм или литр.
При этом за последние месяцы видно, что работа над приложением идёт. Обновляются экраны, вводятся фичи. Это хороший подход, чем не выпускать долго обновления ради того, чтобы обновить всё и сразу.
Я очень порадовался, что теперь наконец видно, что из заказа было заменено и на что, а также, что выпало из заказа
"инвестор, который будет иметь либо технологии,"
и желательно за нас сделает всю работу
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