Акционеры планирует привлечь не менее €10 млн и закрыть сделку до конца 2020 года.

В закладки

Сервис доставки продуктов iGooods планирует продать 10% компании для выхода на европейский рынок, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнёра компании Григория Куниса.

Всего акционеры рассчитывают привлечь не менее €10 млн, сделка с высокой вероятностью будет закрыта до конца 2020 года, уточнил Кунис. По его словам, 10% будет сформировано за счёт размытия долей нынешних владельцев.

Мы заинтересованы в привлечении smart money, нам нужен инвестор, который будет иметь либо технологии, либо большую клиентскую базу, либо компетенции на нашем рынке. Григорий Кунис управляющий партнёр iGooods

iGooods планирует выйти в Европу с собственным брендом по франшизе и через партнёрство с маркетплейсом Joom (компания купила 10% сервиса в августе 2019 года за 325 млн рублей). Ритейлер сможет предоставить сервису свою платформу и базу пользователей, уточняет РБК. В марте 2020 года Joom уже запустил сервис доставки продуктов в партнёрстве с iGooods.

В частности, в 2021 году iGooods рассматривает выход на рынки Франции, Германии и Испании, добавил предприниматель. Объём первоначальных инвестиций он оценивает в 300 млн рублей.

В мае 2020 года Григорий Кунис говорил РБК, что компания ведёт переговоры о партнёрстве с международными торговыми сетями, с которыми работаем в России, в том числе с Auchan, Metro, Globus. Тогда он отмечал, что выход в Европу может быть связан с трудностями. В частности, инвестиции в маркетинг будут больше, чем в России, а срок их окупаемости — дольше.