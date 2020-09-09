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Торговля
Татьяна Боброва
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Сервис доставки продуктов iGooods запланировал продать 10% компании для выхода в Европу Материал редакции

Акционеры планирует привлечь не менее €10 млн и закрыть сделку до конца 2020 года.

14 комментариев
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Сервис доставки продуктов iGooods планирует продать 10% компании для выхода на европейский рынок, пишет РБК со ссылкой на управляющего партнёра компании Григория Куниса.

Всего акционеры рассчитывают привлечь не менее €10 млн, сделка с высокой вероятностью будет закрыта до конца 2020 года, уточнил Кунис. По его словам, 10% будет сформировано за счёт размытия долей нынешних владельцев.

Мы заинтересованы в привлечении smart money, нам нужен инвестор, который будет иметь либо технологии, либо большую клиентскую базу, либо компетенции на нашем рынке.

Григорий Кунис
управляющий партнёр iGooods

iGooods планирует выйти в Европу с собственным брендом по франшизе и через партнёрство с маркетплейсом Joom (компания купила 10% сервиса в августе 2019 года за 325 млн рублей). Ритейлер сможет предоставить сервису свою платформу и базу пользователей, уточняет РБК. В марте 2020 года Joom уже запустил сервис доставки продуктов в партнёрстве с iGooods.

В частности, в 2021 году iGooods рассматривает выход на рынки Франции, Германии и Испании, добавил предприниматель. Объём первоначальных инвестиций он оценивает в 300 млн рублей.

В мае 2020 года Григорий Кунис говорил РБК, что компания ведёт переговоры о партнёрстве с международными торговыми сетями, с которыми работаем в России, в том числе с Auchan, Metro, Globus. Тогда он отмечал, что выход в Европу может быть связан с трудностями. В частности, инвестиции в маркетинг будут больше, чем в России, а срок их окупаемости — дольше.

В России iGooods доставляет продукты из «Ленты», Metro, «Магнита» и других сетей. Компания работает в Санкт-Петербурге и Ленобласти, Москве, Подмосковье, Казани, Краснодаре и в других городах.

#новость #igooods #joom

Татьяна Боброва
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14 комментариев
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Magistr Architecture

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"iGooods рассматривает выход на рынки Франции, Германии и Испании, добавил предприниматель. Объём первоначальных инвестиций он оценивает в 300 млн рублей"
Я бы после такой занимательной математики им бы вообще никаких денег не давал

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Влад Ижевский

Magistr
0

 Я бы после такой занимательной математики им бы вообще никаких денег не давал

Наконец-то мы нашли тебя, миллиардер в пропуканных штанах

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Алекс Видео

Magistr
0

Они франшизу там планируют развивать, может и получится

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tmarat7

1

В Европе своих сервисов мало? Идти на этот рынок с 10 млн евро просто смешно.

Расценки даже на менее "престижных" рынках на порядок выше...

Немецкая компания Delivery Hero за 305 млн.евро приобрела InstaShop, бакалейный бизнес, чье приложение особенно популярно на Ближнем Востоке. 

И узбеков-курьеров туда не завезешь...)

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Magistr Architecture

tmarat7
2

с другой стороны, может они просто европейского спонсора хотят найти и продаться в итоге подороже. В свое же время FoodPanda купила DeliveryClub

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tmarat7

Magistr
0

"iGooods планирует выйти в Европу с собственным брендом по франшизе и через партнёрство с маркетплейсом Joom"

Ну если сам Joom в доле...держись Европа..))

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Vasya Aksyonov

tmarat7
0

Не знаю как в других городах, но в СПб абсолютно все их курьеры, которые ко мне когда либо приезжали — русские, ну и не выглядит так, что они экономят на сотрудниках (они даже, наверное, настоящие сотрудники, а не через прокладки работают)

Ответить

tmarat7

Vasya
0

Ну тогда не верю, что они получают прибыль...)
В Европе зарплата курьерам дороговато обойдется.

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Лучезарный Смех

1

Странно, такие деньги привлекают, а приложения нормального так и не запилили. Только рюши второстепенные добавляют. неужели пофиг?

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Андрей

Лучезарный
1

А что не так с приложением? Местами даже удобнее СберМаркета. А на сайте вообще есть удобная фича - цена за килограмм или литр. 

При этом за последние месяцы видно, что работа над приложением идёт. Обновляются экраны, вводятся фичи. Это хороший подход, чем не выпускать долго обновления ради того, чтобы обновить всё и сразу. 

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Vasya Aksyonov

Андрей
0

Я очень порадовался, что теперь наконец видно, что из заказа было заменено и на что, а также, что выпало из заказа

Ответить

Ilya Gindin

Андрей
0

Цена за кг и в приложении есть

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Konstantin Voronov

0

А так вот для кого выгрузили базу пользователей joom. 

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Тапкин Кот

0

"инвестор, который будет иметь либо технологии,"
и желательно за нас сделает всю работу

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