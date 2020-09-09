Владелец Louis Vuitton отказался от покупки Tiffany за $16,2 млрд из-за изменения сроков сделки Материал редакции
Tiffany считает это лишь предлогом и планирует добиваться закрытия сделки в суде.
Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) заявил, что не сможет завершить покупку американской ювелирной компании Tiffany & Co за $16,2 млрд из-за изменения сроков закрытия сделки.
Совет директоров LVMH рассмотрел просьбу министра иностранных дел Франции отложить закрытие сделки до 6 января 2021 года из-за угрозы введения налогов на французскую продукцию со стороны США, а также просьбу Tiffany о переносе окончательной даты до 31 декабря.
Это нарушает первоначальное соглашение, согласно которому сделка должна быть закрыта до 25 ноября 2020 года, объяснили в LVMH. Поэтому LVMH не сможет закрыть сделку «в существующем виде», говорится в заявлении.
В ответ Tiffany подала иск к французской компании в штате Делавэр с требованием выполнить соглашение и заявила, что LVMH использует письмо французского правительства как предлог для отказа от сделки, передаёт The Wall Street Journal.
«Мы считаем, что LVMH будет стремиться использовать любые способы, чтобы избежать закрытия сделки на согласованных условиях. Факты заключаются в том, что по французскому законодательству министр иностранных дел не имеет полномочий обязать компанию нарушить действующее и имеющее обязательную силу соглашение», — заявил председатель совета директоров Tiffany Роджер Фарах (Roger Farah).
Пандемия сильно ударила по розничной торговле предметами роскоши, в результате чего продажи в одном и том же магазине Tiffany упали на 44%, напоминает CNBC. В LVMH задумались, не переплатит ли компания за сделку, а гендиректор французского концерна Бернар Арно пытался добиться снижения цены, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Впервые о сделке стало известно 27 октября 2019 года от источников Bloomberg. Тогда рыночная капитализация Tiffany составляла $11,9 млрд, на следующий день на фоне слухов капитализация выросла до $15,6 млрд.
Однако Tiffany & Co посчитала недостаточной сумму в $14,5 млрд, в которую её оценил LVMH, и предложила увеличить её до $17 млрд, говорили источники Reuters. Стороны сошлись на $16,2 млрд.
Обожаю читать такие новости за поеданием Доширака
а как вам новый Бентли? машина вышла - зверь! думаю, прикупить её в свою коллекцию моделей
На машинах сейчас никто из состоятельных людей не передвигается, если только от самолета к вертолету. Да даже и не очень состоятельные могут себе позволить уже, трансфер из аэропорта Ниццы на вертолете куда-нибудь в пределах 20-30 минут 500-600 евро стоит. Если несколько человек арендуют дом, могут и вертолет арендовать, только они не хотят иногда на неподготовленные площадки садиться, нужна сертифицированная бетонная подушка, а она не везде есть.
Где можно приобрести приличную яхту футов 400, хочу подарить племяннику. Ему как раз 7 исполняется завтра!
Пойду чайку попью
Всегда интересно было как такие сделки проходят, то есть на счёт фирмы в банк падает 17 млрд баксов или как? Кто в теме напишите
Как *разумные существа ещё ведутся на предметы роскоши. Средние века)
Здравствуйте, добрый день. Расскажу коротко о брендах. Мне нравятся Армани, такие как Дольче и Габбана, например. Очки – Порше дизайн. Бабочку люблю, люблю классику, обувь люблю коллекционировать, а также её носить. И знаете ли, я стал таким уже достаточно матерым шопоголиком, чего и вам желаю.
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