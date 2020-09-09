Tiffany считает это лишь предлогом и планирует добиваться закрытия сделки в суде.

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Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) заявил, что не сможет завершить покупку американской ювелирной компании Tiffany & Co за $16,2 млрд из-за изменения сроков закрытия сделки.

Совет директоров LVMH рассмотрел просьбу министра иностранных дел Франции отложить закрытие сделки до 6 января 2021 года из-за угрозы введения налогов на французскую продукцию со стороны США, а также просьбу Tiffany о переносе окончательной даты до 31 декабря.

Это нарушает первоначальное соглашение, согласно которому сделка должна быть закрыта до 25 ноября 2020 года, объяснили в LVMH. Поэтому LVMH не сможет закрыть сделку «в существующем виде», говорится в заявлении.

В ответ Tiffany подала иск к французской компании в штате Делавэр с требованием выполнить соглашение и заявила, что LVMH использует письмо французского правительства как предлог для отказа от сделки, передаёт The Wall Street Journal.

«Мы считаем, что LVMH будет стремиться использовать любые способы, чтобы избежать закрытия сделки на согласованных условиях. Факты заключаются в том, что по французскому законодательству министр иностранных дел не имеет полномочий обязать компанию нарушить действующее и имеющее обязательную силу соглашение», — заявил председатель совета директоров Tiffany Роджер Фарах (Roger Farah).

Пандемия сильно ударила по розничной торговле предметами роскоши, в результате чего продажи в одном и том же магазине Tiffany упали на 44%, напоминает CNBC. В LVMH задумались, не переплатит ли компания за сделку, а гендиректор французского концерна Бернар Арно пытался добиться снижения цены, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Впервые о сделке стало известно 27 октября 2019 года от источников Bloomberg. Тогда рыночная капитализация Tiffany составляла $11,9 млрд, на следующий день на фоне слухов капитализация выросла до $15,6 млрд.