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Торговля
Лиана Липанова
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Владелец Louis Vuitton отказался от покупки Tiffany за $16,2 млрд из-за изменения сроков сделки Материал редакции

Tiffany считает это лишь предлогом и планирует добиваться закрытия сделки в суде.

16 комментариев
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Французский концерн Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) заявил, что не сможет завершить покупку американской ювелирной компании Tiffany & Co за $16,2 млрд из-за изменения сроков закрытия сделки.

Совет директоров LVMH рассмотрел просьбу министра иностранных дел Франции отложить закрытие сделки до 6 января 2021 года из-за угрозы введения налогов на французскую продукцию со стороны США, а также просьбу Tiffany о переносе окончательной даты до 31 декабря.

Это нарушает первоначальное соглашение, согласно которому сделка должна быть закрыта до 25 ноября 2020 года, объяснили в LVMH. Поэтому LVMH не сможет закрыть сделку «в существующем виде», говорится в заявлении.

В ответ Tiffany подала иск к французской компании в штате Делавэр с требованием выполнить соглашение и заявила, что LVMH использует письмо французского правительства как предлог для отказа от сделки, передаёт The Wall Street Journal.

«Мы считаем, что LVMH будет стремиться использовать любые способы, чтобы избежать закрытия сделки на согласованных условиях. Факты заключаются в том, что по французскому законодательству министр иностранных дел не имеет полномочий обязать компанию нарушить действующее и имеющее обязательную силу соглашение», — заявил председатель совета директоров Tiffany Роджер Фарах (Roger Farah).

Пандемия сильно ударила по розничной торговле предметами роскоши, в результате чего продажи в одном и том же магазине Tiffany упали на 44%, напоминает CNBC. В LVMH задумались, не переплатит ли компания за сделку, а гендиректор французского концерна Бернар Арно пытался добиться снижения цены, пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Впервые о сделке стало известно 27 октября 2019 года от источников Bloomberg. Тогда рыночная капитализация Tiffany составляла $11,9 млрд, на следующий день на фоне слухов капитализация выросла до $15,6 млрд.

Однако Tiffany & Co посчитала недостаточной сумму в $14,5 млрд, в которую её оценил LVMH, и предложила увеличить её до $17 млрд, говорили источники Reuters. Стороны сошлись на $16,2 млрд.

#новость #tiffany #lvmh

Лиана Липанова
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16 комментариев
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Дмитрий О

8

Обожаю читать такие новости за поеданием Доширака

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Bulat Ziganshin

Дмитрий
0

а как вам новый Бентли? машина вышла - зверь! думаю, прикупить её в свою коллекцию моделей

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Иван Кольцов

Bulat
0

На машинах сейчас никто из состоятельных людей не передвигается, если только от самолета к вертолету. Да даже и не очень состоятельные могут себе позволить уже, трансфер из аэропорта Ниццы на вертолете куда-нибудь в пределах 20-30 минут 500-600 евро стоит. Если несколько человек арендуют дом, могут и вертолет арендовать, только они не хотят иногда на неподготовленные площадки садиться, нужна сертифицированная бетонная подушка, а она не везде есть.

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Dmytro Petrishin

Дмитрий
0

Где можно приобрести приличную яхту футов 400, хочу подарить племяннику. Ему как раз 7 исполняется завтра!

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Сергей Мазур

Дмитрий
0

В Пятерочки говорят сегодня скидка на дошик, гулять так гулять?)

Ответить

StargazerXIII

4

Пойду чайку попью

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Bulat Ziganshin

StargazerXIII
0

вам как - по-английски или по-сибирски?

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Grigory MG

2

Глава LV мужик умный

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Иван Сергеевич

1

Всегда интересно было как такие сделки проходят, то есть на счёт фирмы в банк падает 17 млрд баксов или как? Кто в теме напишите

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Bulat Ziganshin

Иван
2

как буду в теме - напишу

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Иван Сергеевич

Bulat
0

😁👍

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Sergey Ontime

0

КупИти нас! Мы в суд пададим! КупИти! Бррррр!

Ответить

Sergey Ontime

0

Как *разумные существа ещё ведутся на предметы роскоши. Средние века)

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Bulat Ziganshin

Sergey
0

а на что ещё деньги тратить?

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Миша Магадан

0

По "Мистралям" сделку отменили и ничего, а тут какие-то побрякушки.

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Олег Павлов

0

Здравствуйте, добрый день. Расскажу коротко о брендах. Мне нравятся Армани, такие как Дольче и Габбана, например. Очки – Порше дизайн. Бабочку люблю, люблю классику, обувь люблю коллекционировать, а также её носить. И знаете ли, я стал таким уже достаточно матерым шопоголиком, чего и вам желаю.

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