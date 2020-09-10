До Дзен-среды осталось
Вендинговый оператор Uvenco начал развивать собственные кофейни в торгцентрах на фоне ограниченной работы бизнес-центров Материал редакции
Из-за пандемии и массового перехода на удалёнку трафик в бизнес-центрах, где обычно размещаются вендинговые автоматы, снизился.
- Оператор вендинговых автоматов Uvenco открыл кофейню под брендом Self Cafe в одном из торгцентров на юге Москвы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора группы Арвидаса Алутиса.
- Кафе выглядит как стойка с бариста и четырьмя посадочными местами и объединяет дистрибуцию кофе и продажу готовой еды через киоски самообслуживания. Компания протестует формат на нескольких точках и примет решение о масштабировании через несколько месяцев, заявил Алутис.
- Uvenco занялась собственными кофейнями на фоне проблем в отрасли: из-за пандемии многие сотрудники офисов перешли на удалённую работу, и трафик в бизнес-центрах, где обычно размещаются вендинговые автоматы, снизился, объясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По итогам 2020 года выручка в сегменте упадёт как минимум в два раза, прогнозирует эксперт.
- DC Daily, проект по развитию сети киосков самообслуживания от Delivery Club, приостановил работу, передаёт «Коммерсантъ». В сети «Вкусвилл» зафиксировали падение продаж на 50%: до пандемии у компании было более 200 вендинговых автоматов, сейчас работу возобновили 150 точек.
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Tigran Grigoryants
"Компания протестует формат на нескольких точках..." — поправьте, пожалуйста.