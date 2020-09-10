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Торговля
Лиана Липанова
841

«Шпионский клуб»: «Пятёрочка» предложила покупателям проверять свежесть продуктов и чистоту магазинов в обмен на баллы Материал редакции

Пользователи могут получить от 100 до 200 баллов за задание, а затем потратить их в магазинах сети.

24 комментария
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«Пятёрочка» запустила проект «Шпионский клуб» на базе своего мобильного приложения. Некоторые пользователи могут стать тайными покупателями в обмен на баллы на свою «Выручай-карту».

Для этого покупатели должны будут выполнять задания, которые появляются в приложении: проверять свежесть продуктов, чистоту, порядок и соответствие общим стандартам. В «Шпионский клуб» покупатели отбираются по частоте покупок и активности пользования приложением, сотрудники сети не могут участвовать в проекте, рассказали в «Пятёрочке».

«"Агенты" должны активно и добросовестно выполнять задания, иначе они могут быть исключены из клуба», — говорят в компании. Задания подбираются с учётом местоположения пользователя: чтобы начать его выполнение, нужно отметиться в магазине.

Задание можно выполнить сразу или отложить и пройти в удобное время. Тайные покупатели должны будут выбирать предложенные ответы в приложении и подтверждать их фотографиями. За каждое выполненное задание можно получить от 100 до 200 баллов в зависимости от сложности.

«Пятёрочка» начала тестировать «Шпионский клуб» в июне 2020 года: с тех пор тайные покупатели проверили около 3000 магазинов и выполнили больше 9000 заданий, заявили в компании. Всего для проверки к проекту подключено 65% торговых точек сети.

В будущем компания планирует проводить регулярные встречи наиболее активных «агентов» клуба с руководством сети и вовлекать их в социальные и экологические проекты компании.

В июне 2020 года «Пятёрочка» начала тестировать интеллектуальную систему мониторинга физического труда — компания раздала сотрудникам двух магазинов «умные» часы, которые распознают действия и собирают данные о передвижениях работников в течение смены. Так компания планировала собрать статистику о работе персонала и эффективнее распределить нагрузку.

#новость #пятёрочка

Лиана Липанова
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24 комментария
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Амбассадор Бреда

–2

100-200 баллов?
Лол, люди за копейки работают, часто их трудовые права нарушают, так теперь этот бред? Эти 100-200 баллов на деле 10-20 рублей. Ради 10 рублей доносить на работников, достойно уважения.

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Spiker Spunreal

Амбассадор
12

Правильно, доносить надо не ради 10 рублей, а ради улучшения качества обслуживания в магазине.

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Max Pashkov

Spiker
0

Бесплатно

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Иван Кольцов

Spiker
0

Качество обслуживания стоит денег, это магазины низкого сегмента, там за качество покупатель не платит. Если человек покупает жигули, то каким бы он тайным покупателем не был, ему на заводе за те же деньги не сделают качество мерседеса.

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Ilya Sorokin

Spiker
0

Ты чо, мусорнуться предлагаешь ещё может быть? За понятия тебя давно не спрашивали? 
P.S. Сарказм, если шо 

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Gaius Plinius

Амбассадор
4

Почему сразу донос то? Я куда хожу в 5-ку там вообще уровень дорого магазина (Питер, ст.м.Нарвская), плиточкой пол выложен новый, кассы самообслуживания, просрочек не замечал. И если юзеру придет задание проверить этот магазин и он сфоткает пол например и напишет, что просрочек нет, то как это можно назвать «доносом»?

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Max Pashkov

Gaius
3

Да это просто совково-ауешное (запрещенное в РФ движение =)) мировоззрение, довольно часто встречающееся на просторах нашей необъятной. Любая жалоба = донос. И им невдомек, что замалчивание/забивание в итоге становится катализатором пиздеца, произвола, нарушения тех же трудовых прав.

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Mike Kosulin

Gaius
2

У тебя просто 5ka S Pro Prime Elite Limited Edition.
Я вот впервые за 2 месяца зашел в 5ку у дома, вода Байкал по ценнику 35₽(зачеркнуто 48), на кассе 53.
На вопрос какого хера: акция закончилась, не успели сменить ценник(никто его после и не убрал). Продавать по указанной цене отказались, кассир сказала "ну мало ли что в законах написано". Спасибо, что возврат моментально сделали.

Мелочь, а мерзко до безумия.

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Данила Переверзев

Mike
0

Ну вообще-то мы имеем полное право купить по той цене, которая указана в ТЗ, а если отказались надо было жаловаться, если конечно не лень) ну как минимум директора позвать.

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Pavel Voronkov

Mike
0

Можно попробовать взять письменный отказ, и ценник сфотографировать. Если ставить в позу, то штраф значительно больше. Если не спешу, всегда добиваюсь, или не беру.

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Mike Kosulin

Mike
0

Во вкусвилл: заметил, что ценник отличается — его сразу же сняли.
Но там и проблем не было, т.к. товар стал просто дешевле:)

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Данила Переверзев

Gaius
0

Везде разные пятерочки, где-то такие, а где-то смотреть страшно на то , что мы покупаем и скользнём в качестве продуктов питания.

Ответить

Gaius Plinius

Данила
0

Ну вот каждый если напишет руководству сети об этом, то глядишь завтра там будет чище

Ответить

Азат Салихов

4

Некий контроль качества на аутсорсе

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Игорь Крафт

2

Я пошел проверять ...кто со мной?

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Холден Колфилд

–1

Поощрение доносчиков каким должно быть на самом деле. Спасибо
Осталось только кассиру доказать, что продукт испорченный

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Gaius Plinius

Холден
5

Причем здесь доносчики? Они будут давать задание, например «проверить, чистый ли пол», пользователь будет фотографировать пол, и если руководство выполняет свои прямые обязанности, то ему за это баллы, а руководству — премия. Причем здесь донос? Ауе головного мозга?

Ответить

Холден Колфилд

Gaius
0

С такой логикой можно и специально насорить и сфотографировать?

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Gaius Plinius

Холден
1

Есть такое понятие как «репрезентативность выборки», чем она выше, тем результаты точнее. Чем больше пользователей вовлечено в эту систему, тем меньше ущерб, который нанесет конкретный пользователь своими фальсификациями

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Gaius Plinius

1

Ребята, не надо быть ауешным быдлом и покрывать тех, кто не хочет работать. Мало платят — увольняйся. Платят именно столько, за сколько люди будут работать, ни больше ни меньше. Как жаловаться, что Пятерка плохо работает, грязь, просрочки, дак все горазды, а как сообщить руководству сети, что у них это происходит, дак сразу «фу, доносчики, стукачи». Это прям мини модель происходящего в России. Готовы быть терпилами лишь бы кто что плохое не подумал

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Тапкин Кот

0

Нахер ваши балы! Поднимите жопу и сделайте нормальные магазины! Вы же нихера не далаете! Срач, очереди, неудобные кассы.  Пусть ваш CEO приедет в наш район, мы ему все покажем.  

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Иван Кольцов

Тапкин
0

Это технология такая, они не держат персонал, что бы не платить деньги. Хотите спецобслуживания - выбирайте магазины подороже. Кажется, в Москве есть такие, где кассиры на кассе работают, а в каждом отделе консультант Азбука или как-то так называется, я там однажды торт покупал, там в отделе тортов специальный консультант был и на кассе тоже все были на местах. 

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Тапкин Кот

0

Кастрировать Сергя Горчарова!
Вроде нормальный магазин делали, через месяц - помойка.
Зачем вообще нанимать импотентов в топ-менеджмент?

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Pavel Voronkov

0

За просрочку штрафы 20-30 тысяч за каждый случай.

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