Пользователи могут получить от 100 до 200 баллов за задание, а затем потратить их в магазинах сети.

В закладки

«Пятёрочка» запустила проект «Шпионский клуб» на базе своего мобильного приложения. Некоторые пользователи могут стать тайными покупателями в обмен на баллы на свою «Выручай-карту».

Для этого покупатели должны будут выполнять задания, которые появляются в приложении: проверять свежесть продуктов, чистоту, порядок и соответствие общим стандартам. В «Шпионский клуб» покупатели отбираются по частоте покупок и активности пользования приложением, сотрудники сети не могут участвовать в проекте, рассказали в «Пятёрочке».

«"Агенты" должны активно и добросовестно выполнять задания, иначе они могут быть исключены из клуба», — говорят в компании. Задания подбираются с учётом местоположения пользователя: чтобы начать его выполнение, нужно отметиться в магазине.

Задание можно выполнить сразу или отложить и пройти в удобное время. Тайные покупатели должны будут выбирать предложенные ответы в приложении и подтверждать их фотографиями. За каждое выполненное задание можно получить от 100 до 200 баллов в зависимости от сложности.

«Пятёрочка» начала тестировать «Шпионский клуб» в июне 2020 года: с тех пор тайные покупатели проверили около 3000 магазинов и выполнили больше 9000 заданий, заявили в компании. Всего для проверки к проекту подключено 65% торговых точек сети.

В будущем компания планирует проводить регулярные встречи наиболее активных «агентов» клуба с руководством сети и вовлекать их в социальные и экологические проекты компании.