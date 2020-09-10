До Дзен-среды осталось
АКИТ: за первые шесть месяцев 2020 года доля онлайн-покупок в России впервые превысила 10% в общем обороте ритейлеров Материал редакции
По итогам года АКИТ ждёт роста рынка электронной коммерции на рекордные 44,3% — до 2,9 трлн рублей.
- За первые шесть месяцев 2020 года доля онлайн-покупок в России составила 10,9% от общего оборота розничной торговли — 1,6 трлн рублей, подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передаёт РБК.
- По данным Росстата, весь рынок розничной торговли по итогам первого полугодия достиг 15,2 трлн рублей, указывает издание.
- Больше всего заказов, в том числе в зарубежных интернет-магазинах, россияне сделали весной на фоне пандемии: в апреле 2020 года — на 346,1 млрд рублей, в мае — на 313,8 млрд рублей, в июне — на 277,9 млрд рублей, рассказали в АКИТ.
- «Благодаря этому росту доля онлайн-коммерции впервые превысила 10% (6,1% в 2019 году) и приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай», — заявил президент АКИТ Артём Соколов. Там доля онлайн-продаж составляет 13,9% и 29,9% соответственно, пишет РБК.
- По данным АКИТ, сейчас рынок возвращается к обычным оборотам, однако аналитики ожидают его роста к концу 2020 года на 44,3% год к году — до 2,9 трлн рублей. В предыдущие годы рынок рос в среднем на 20-30% в год.
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Vitold Sedyshev
Несмотря на не работающие формы оплаты, разьезжающуюся верстку и ошибки настройки сайтов эти 10% упорно бились что бы получить свои заказы.
Денис Демидов
И от пандемии есть что-то хорошее, мало того, что долю екомерса увеличила, так еще гиганты отрасли приучили людей вперед платить картой, как в лучших домах лондона и парижу, благодаря чему, я наконец убрал оплату при получении, которая вгоняет в кассовый разрыв и делает доставку дороже на ровном месте.
Двухмесячный АВ тест показал, что конверсия лучше у той части аудитории, которой оплата при получении даже не предлагалась, только предоплата.
Тапкин Кот
потому что все покупки сократились