До Дзен-среды осталось
Торговля
Лиана Липанова
360

АКИТ: за первые шесть месяцев 2020 года доля онлайн-покупок в России впервые превысила 10% в общем обороте ритейлеров Материал редакции

По итогам года АКИТ ждёт роста рынка электронной коммерции на рекордные 44,3% — до 2,9 трлн рублей.

  • За первые шесть месяцев 2020 года доля онлайн-покупок в России составила 10,9% от общего оборота розничной торговли — 1,6 трлн рублей, подсчитали аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), передаёт РБК.
  • По данным Росстата, весь рынок розничной торговли по итогам первого полугодия достиг 15,2 трлн рублей, указывает издание.
  • Больше всего заказов, в том числе в зарубежных интернет-магазинах, россияне сделали весной на фоне пандемии: в апреле 2020 года — на 346,1 млрд рублей, в мае — на 313,8 млрд рублей, в июне — на 277,9 млрд рублей, рассказали в АКИТ.
  • «Благодаря этому росту доля онлайн-коммерции впервые превысила 10% (6,1% в 2019 году) и приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай», — заявил президент АКИТ Артём Соколов. Там доля онлайн-продаж составляет 13,9% и 29,9% соответственно, пишет РБК.
  • По данным АКИТ, сейчас рынок возвращается к обычным оборотам, однако аналитики ожидают его роста к концу 2020 года на 44,3% год к году — до 2,9 трлн рублей. В предыдущие годы рынок рос в среднем на 20-30% в год.

#новость #акит #электроннаякоммерция

Лиана Липанова
+26 793
4
1
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u043d\u043d\u0430\u044f\u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u0440\u0446\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u043a\u0438\u0442"], "comments": 3, "likes": 1, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 157333, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 10 Sep 2020 16:36:59 +0300", "is_special": false }
Карьера
«Я угадаю эту функцию с одной строки». Как Сбербанк находит разработчиков с помощью онлайн-игры
Все IT-компании охотятся за хорошими программистами. В 2019 году Сбербанк начал искать нестандартное решение, которое…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
(function(d, ver) { var s = d.createElement('script'); s.src = 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.js?' + ver; s.async = true; var container = d.getElementById('gaged-solo-special'); if (container) { s.onload = function() { new GagedSolo.Special({ css: 'https://specialsf378ef5-a.akamaihd.net/GoogleAds/all.min.css?' + ver, container: container, location: 'article', }); }; } d.body.appendChild(s); })(document, '79c626c1');
0
3 комментария
Популярные
По порядку

Vitold Sedyshev

3

Несмотря на не работающие формы оплаты, разьезжающуюся верстку и ошибки настройки сайтов эти 10% упорно бились что бы получить свои заказы.

Ответить

Денис Демидов

0

И от пандемии есть что-то хорошее, мало того, что долю екомерса увеличила, так еще гиганты отрасли приучили людей вперед платить картой, как в лучших домах лондона и парижу, благодаря чему, я наконец убрал оплату при получении, которая вгоняет в кассовый разрыв и делает доставку дороже на ровном месте.
Двухмесячный АВ тест показал, что конверсия лучше у той части аудитории, которой оплата при получении даже не предлагалась, только предоплата.

Ответить

Тапкин Кот

0

потому что все покупки сократились

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Ростелеком
Подписан
Отписаться
Обзор процедуры анонимизации системы дистанционного электронного голосования
В предыдущих публикациях мы остановились на том, что в рассматриваемой нами системе дистанционного электронного голосов…
0
Aitarget
Подписан
Отписаться
Партнеры Facebook в России: кто это и как они помогают бизнесам
Facebook дает много возможностей, а Facebook Marketing Partners – компании, которые их расширяют. Разбираемся, кому и д…
0
eBay
Подписан
Отписаться
История Оксаны: “Это на eBay? Это действительно работает? Да, действительно работает”
С раннего детства родители Оксаны спрашивали у дочери, чем она хочет заниматься, когда станет взрослой. На этот вопрос…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Veber
за день
Слил базу Сел Скоро начнёт прозванивать
Почти три года тюрьмы и 25 млн рублей штрафа: суд приговорил экс-работника «Сбера» за кражу данных 5000 карт в 2019 году
Диана Роднина
за неделю
В Delivery Club сообщили, что курьер уже уволен - Привет, ты одна дома? - Это кто, почему спрашиваете? - Это курьер, меня только что уволили из-за тебя
«Мог бы зайти на полчасика»: Delivery Club скроет номера клиентов от курьеров после жалобы пользовательницы на сообщения

Комментарии

Evrone

Марафон кейсов Evrone — День 9…

Алексей Медведев

Что есть SEO, для чего оно…

Даниил Косинский

Год на воде и хлебе: как делать…

Алексей Медведев

Что есть SEO, для чего оно…

Artem Gruzdev

«ВКонтакте» запустила групповые…

Максим Кульгин

Что такое скликивание рекламы и…

Digital-агентство…

Пошаговый мануал по созданию…

Dima Afonin

Год на воде и хлебе: как делать…

Digital-агентство…

Пошаговый мануал по созданию…

Карим Мусаев

Тренды Инстаграм 2021 года…

Yuri Ahmedov

Житель Кореи провалил три…

Денис Демидов

АКИТ: за первые шесть месяцев…

Степан Марципан

Год на воде и хлебе: как делать…

Борис Васильев

Год на воде и хлебе: как делать…

Andrey Vasilev

Как побеждать на каждом этапе…

Вася Пражкин

Huawei анонсировала HarmonyOS…

Юрий Другач

«История из 90-х в современном…

Александр Котенко

$200 млн до «единорога»: как…

Тимофей Сбитнев

«Эвотор»: после снятия…

Илитный Иксперт

Профессии будущего