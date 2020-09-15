После Москвы и Петербурга компания начала экспансию в регионы.

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Сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат» заработал в Нижнем Новгороде, сообщили vc.ru в компании. До этого сервис работал только в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания обещает пользователям бесплатную доставку заказов до двери за 15-30 минут, пешком или на автомобиле. Минимальной суммы заказа нет. Сервис работает с 8:00 до 23:00.

В ассортименте «Самоката» свыше 2500 товаров: продукты, напитки, бытовая химия и сопутствующие товары, в том числе под собственным брендом.

«Самокат» будет привозить продукты из дарксторов — компания планирует открыть 30 таких точек в Нижнем Новгороде. Объём инвестиций в запуск в регионе сервис не раскрывает.

По итогам теста в Нижнем Новгороде компания будет принимать решение о выходе в другие регионы. «Самокат» планирует развивать сервис на юге России, рассказали vc.ru в компании.