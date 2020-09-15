Так компания сможет сэкономить на персонале, расходы на который растут.

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X5 Retail Group разработала сервис для сканирования и оплаты товаров с помощью приложения, сообщили в компании.

Его протестируют в 90 точках Москвы — 60 «Пятерочках» и 30 «Перекрестках». Эксперимент продлится до конца сентября, затем компания решит, доработать решение или масштабировать на другие точки.

Чтобы совершить покупку в обход кассы, нужно скачать приложение «Экспресс-скан» в App Store или Google Play. «Экспресс-скан» — собственная разработка X5. Покупатель сначала сканирует QR-код у входа в магазин, затем — штрихкоды выбранных товаров, и оплачивает покупки в приложении или на кассе самообслуживания. Оплатить покупку можно с помощью карт MasterCard и Visa, а также сервисов Google Pay и Apple Pay.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, цель проекта — сократить расходы X5 на персонал. За январь — июнь 2020 года они увеличились на 14,7% и составили 77,53 млрд рублей, следует из отчетности компании.