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Торговля
Рая Хачатрян
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X5 Retail Group протестирует приложение для оплаты покупок в обход кассы в Москве Материал редакции

Так компания сможет сэкономить на персонале, расходы на который растут.

13 комментариев
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X5 Retail Group разработала сервис для сканирования и оплаты товаров с помощью приложения, сообщили в компании.

Его протестируют в 90 точках Москвы — 60 «Пятерочках» и 30 «Перекрестках». Эксперимент продлится до конца сентября, затем компания решит, доработать решение или масштабировать на другие точки.

Чтобы совершить покупку в обход кассы, нужно скачать приложение «Экспресс-скан» в App Store или Google Play. «Экспресс-скан» — собственная разработка X5. Покупатель сначала сканирует QR-код у входа в магазин, затем — штрихкоды выбранных товаров, и оплачивает покупки в приложении или на кассе самообслуживания. Оплатить покупку можно с помощью карт MasterCard и Visa, а также сервисов Google Pay и Apple Pay.

Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, цель проекта — сократить расходы X5 на персонал. За январь — июнь 2020 года они увеличились на 14,7% и составили 77,53 млрд рублей, следует из отчетности компании.

  • Оплату покупок без кассиров тестируют и другие российские магазины. У «Азбуки вкуса» есть магазин без касс и продавцов в Москве. Покупатель может взять нужные продукты и выйти из магазина, а деньги спишутся с карты через специальное приложение.
  • В апреле «Яндекс.Маркет» заморозил свое приложение для оплаты товаров в обход кассы «Суперчек». По данным «Яндекса», сервис установили 700 тысяч пользователей. В будущем компания может перезапустить приложение.

#новость #x5retailgroup #пятерочка #перекресток

Рая Хачатрян
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13 комментариев
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Я не скажу свое имя машине

1

Ну попробуют и попробуют -) 

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Bulat Ziganshin

1

как обычно, капиталисты только-только начинают тестировать технологии, которые в СССР уже вовсю работали

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Fudra Jekni

0

Перекресток был такой чудесный магазин когда-то, а сейчас помойка. Даже не хожу.

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Сергей Подливчук

Fudra
0

А куда ходите?

Ответить

Fudra Jekni

Сергей
0

Все онлайн заказываю

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Сергей Подливчук

Fudra
0

В перекрестке?

Ответить

Fudra Jekni

Сергей
0

сплюньте три раза.. там же одна просрочка

Ответить

Mike Kosulin

Fudra
0

Ни в коем случае не защищаю x5, но можно пруф?)
Спасибо)

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Сергей Подливчук

Fudra
0

Что-то не видел я просрочки давно. Вы предвзяты.

Ответить

Fudra Jekni

0

"Покупатель сначала сканирует QR-код у входа в магазин"
а зачем?

Ответить

Mike Kosulin

Fudra
0

чтобы быть уверенным, что покупатель не выберет случайно другой магазин, но костыль, да

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Fudra Jekni

0

"Эксперимент продлится до конца сентября"
За две недели покупатели даже не узнают, что идет тест

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lakoros

0

В ленте пользуюсь Лентаскан.  Через их сканер штрихкодов. пока ходим по магазину сканируем покупки, а потом картой на выходе оплачиваем через терминал.
Своим телефоном будет удобнее.

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