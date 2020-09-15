X5 Retail Group протестирует приложение для оплаты покупок в обход кассы в Москве Материал редакции
Так компания сможет сэкономить на персонале, расходы на который растут.
X5 Retail Group разработала сервис для сканирования и оплаты товаров с помощью приложения, сообщили в компании.
Его протестируют в 90 точках Москвы — 60 «Пятерочках» и 30 «Перекрестках». Эксперимент продлится до конца сентября, затем компания решит, доработать решение или масштабировать на другие точки.
Чтобы совершить покупку в обход кассы, нужно скачать приложение «Экспресс-скан» в App Store или Google Play. «Экспресс-скан» — собственная разработка X5. Покупатель сначала сканирует QR-код у входа в магазин, затем — штрихкоды выбранных товаров, и оплачивает покупки в приложении или на кассе самообслуживания. Оплатить покупку можно с помощью карт MasterCard и Visa, а также сервисов Google Pay и Apple Pay.
Как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, цель проекта — сократить расходы X5 на персонал. За январь — июнь 2020 года они увеличились на 14,7% и составили 77,53 млрд рублей, следует из отчетности компании.
- Оплату покупок без кассиров тестируют и другие российские магазины. У «Азбуки вкуса» есть магазин без касс и продавцов в Москве. Покупатель может взять нужные продукты и выйти из магазина, а деньги спишутся с карты через специальное приложение.
- В апреле «Яндекс.Маркет» заморозил свое приложение для оплаты товаров в обход кассы «Суперчек». По данным «Яндекса», сервис установили 700 тысяч пользователей. В будущем компания может перезапустить приложение.
как обычно, капиталисты только-только начинают тестировать технологии, которые в СССР уже вовсю работали
Перекресток был такой чудесный магазин когда-то, а сейчас помойка. Даже не хожу.
А куда ходите?
Все онлайн заказываю
В перекрестке?
сплюньте три раза.. там же одна просрочка
"Покупатель сначала сканирует QR-код у входа в магазин"
а зачем?
чтобы быть уверенным, что покупатель не выберет случайно другой магазин, но костыль, да
"Эксперимент продлится до конца сентября"
За две недели покупатели даже не узнают, что идет тест
В ленте пользуюсь Лентаскан. Через их сканер штрихкодов. пока ходим по магазину сканируем покупки, а потом картой на выходе оплачиваем через терминал.
Своим телефоном будет удобнее.
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