Минфин предложил внепланово поднять акциз на сигареты на 20%, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19 Материал редакции
Из-за этого средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей в 2021 году, говорят участники рынка.
Минфин предложил поднять в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный министерством.
Документ рассмотрит правительство, уточнили в его пресс-службе. Дата заседания неизвестна.
Минфин предлагает повысить акциз на сигареты за тысячу штук с 1996 до 2359 рублей, а ставку акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. Согласно действующему проекту, ставки должны были вырасти до 2045 и 52 рублей соответственно.
Внеплановое повышение акцизов позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», объяснили в министерстве. В следующие годы ставка будет индексироваться стандартно, с учётом уровня прогнозируемой инфляции, добавили там.
В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour и другие) заявили, что повышение ставок на 20% в 2021 году приведёт к росту цен: средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей. Цены в рознице вырастут в среднем минимум на 20 рублей за пачку, подтвердили в British American Tobacco (BAT; бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike и другие).
Опрошенные РБК участники рынка также отмечают, что рост акцизов может спровоцировать рост доли контрафакта и конрабанды. Потери бюджета из-за нелегального рынка могут кратно вырасти, считают в Philip Morris (Marlboro, L&M). Вместо дополнительных доходов бюджет может недополучить более 270 млрд рублей, оценивают в BAT.
- По данным системы «Электронный бюджет», с января по август 2020 года акцизы на табачную продукцию, произведённую в России, принесли бюджету 372 млрд рублей, пишет РБК. Ещё 16,7 млрд рублей государство получило с акциза на табак для нагревания, 2 млрд — с акциза на табак и электронные сигареты, ввезённых из-за рубежа.
Распространение никотина в массах надо давить любыми способами и под любым предлогом, я считаю. Если большинство людей не осознаёт последствия курения и не может умеренно и ответственно по отношению к себе употреблять табачную продукцию, то стоит воздействовать на них рублём. Это, всё-таки, не алкоголь, который часто неуместен, а пропитанное сено в бумаге, которое можно выдуть за пару минут и так до 20-30 подходов за день. Сам никогда не пробовал сигареты, но курю несколько раз за месяц нормальный табак не в затяг — тут и аромат, и никотин в умеренных дозах.
А если я осознаю вред, но все же курю, то почему кто-то мне должен это запрещать?
Потому что куришь ты не дома, а всегда травишь других людей.
Т.е. вы в полной мере осознаёте и готовы к тому, что вы, например, повышаете шансы инсульта и следующего за ним паралича, и что ваши близкие будут вас на унитаз таскать, а потом ваш зад вытирать? А они к этому готовы?
Согласен. Только пусть наркоман не мешает никому.
Вот этот заголовок больше подходит: «Толпа клоунов пытается потушить пожар маслом»
— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?
— Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!
Я сам курю, все решаюсь бросить и сам считаю, что с курением и другими нехорошими привычками нужно бороться. Но почему они это могут делать только с помощью повышения цен, запретов и т.д.? Они вообще способны что-то сделать так, чтобы это вызывало позитив, а не негатив?
Это не борьба с курением.
Было бы хорошо, если бы да, но нет.
Так вроде работает же https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/19/653717-prodazhi-sigaret-prodolzhat-padat-blizhaishie-pyat-let
Тем временем, пачка сигарет в Абхазии стоит в среднем 50 рублей 😂
А производитель ОАЭ
Данхилл в Мск ещё три месяца назад стоил 182, сейчас 190 🙃
Кстати забыл о них даже, надо попробовать с собрания перекатиться
То же самое, год назад пересел с Собрания, ибо мне кажется, они его знатно испортили
Дискриминация получается - ковидом любой может заболеть, а компенсировать это должны курильщики и парильщики. Почему не водка? Почему не на молоко акцизы? Клоуны.
Та вы подождите! Это только первый бычок на заклание. Вроде же фу, не популярная тема, кто за этих курящих собак сутулых выступится?
Сейчас до всего доберутся, куда только пальчики не засунут. 4% самозанятые? Чёт не по пацански - у всех 13%. И т.д.
В принципе, немудрено.
Все ненавидят курильщиков и абсолютно заслуженно. 10-15% населения отравляют жизнь 85-90%. Выглядит катастрофически нечестно.
Если куришь, то кури себе в спальне под одеялом ночью, зачем на люди-то это дерьмо выносить.
Минфин предложил внепланово поднять акциз на сигареты на 20%, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19
Такой МИНФИН к хуям собачим разогнать нужно. Делая такие заявления главному лицу нужно мгновенно в отставку подавать. Позор.
Доля контрафакта и контрабанды в ЦФО уже около 25% в теле продаж специализированной розницы. Плюсуем к этому повышение акциза и отмену ЕНВД с 1.01.2021г. Получаем торговлю табачными изделиями белорусского и казахского производства с бортов Газелей. И бизнесу хана, и налогов ноль.
— Где взять денег?
— Ну, давай наркоманам дурь толкать по завышенной цене.
Нормальный вариант, кстати.
Обоснование только дебильное и качество наркотиков (сигарет) низкое
Не нормальный. Посмотрите медицинские показания к табаку.
Медицинские показания к курению табака? То есть, есть какие-то болезни, при которых нужно курить сигареты, чтобы выздороветь?
Звучит сомнительно.
В гугле не нашел.
То есть, есть какие-то болезни, при которых нужно курить сигареты
Почти так, вектор верный. Для начала можете ознакомиться с исследованиями, как курение влияет на Альцгеймер.
Курение значительно повышает риск развития деменции (приобретенное слабоумие), или болезни Альцгеймера, и чем больше человек курит, тем выше риск потерять рассудок в старости.
Вы мне дали ответ через 2 минуты. Так подходить к делу ну никак нельзя, чтобы не выглядеть, как МинФин. Лучше вовсе не подходить :)
Раньше цены на сигареты повышались на 5 рублей в два года, сейчас же 10 рублей за полгода... Серьезно? Что они там компенсируют так долго?
А самое забавное, что потом цену обратно не вернут, обуславливая это инфляцией и общим ростом цен :V
Есть еще вариант получить денег - не давать разным упырям их
Курящие товарищи видно в этой коронавирусной истории самые не пострадавшие, при деньгах. Сходили на полу годовой перекур...
Если корова стала плохо доиться - то нужно ее доить на 20% больше. Такая логика у нынешних министров.
Мало, пачка должна стоить рублей 400 на первое время. Помню, когда сигареты были почти бесплатными табачное лобби пугало, «вот, де, будут сигареты по 60 и люди начнут сами растить и травится», обычная тема.
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