 Минфин предложил внепланово поднять акциз на сигареты на 20%, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19

Из-за этого средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей в 2021 году, говорят участники рынка.

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Минфин предложил поднять в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный министерством.

Документ рассмотрит правительство, уточнили в его пресс-службе. Дата заседания неизвестна.

Минфин предлагает повысить акциз на сигареты за тысячу штук с 1996 до 2359 рублей, а ставку акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. Согласно действующему проекту, ставки должны были вырасти до 2045 и 52 рублей соответственно.

Внеплановое повышение акцизов позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», объяснили в министерстве. В следующие годы ставка будет индексироваться стандартно, с учётом уровня прогнозируемой инфляции, добавили там.

В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour и другие) заявили, что повышение ставок на 20% в 2021 году приведёт к росту цен: средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей. Цены в рознице вырастут в среднем минимум на 20 рублей за пачку, подтвердили в British American Tobacco (BAT; бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike и другие).

Опрошенные РБК участники рынка также отмечают, что рост акцизов может спровоцировать рост доли контрафакта и конрабанды. Потери бюджета из-за нелегального рынка могут кратно вырасти, считают в Philip Morris (Marlboro, L&M). Вместо дополнительных доходов бюджет может недополучить более 270 млрд рублей, оценивают в BAT.