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Торговля
Татьяна Боброва
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Минфин предложил внепланово поднять акциз на сигареты на 20%, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19 Материал редакции

Из-за этого средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей в 2021 году, говорят участники рынка.

40 комментариев
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Минфин предложил поднять в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный министерством.

Документ рассмотрит правительство, уточнили в его пресс-службе. Дата заседания неизвестна.

Минфин предлагает повысить акциз на сигареты за тысячу штук с 1996 до 2359 рублей, а ставку акциза на электронные сигареты и вейпы — с 50 до 60 рублей за штуку. Согласно действующему проекту, ставки должны были вырасти до 2045 и 52 рублей соответственно.

Внеплановое повышение акцизов позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии», объяснили в министерстве. В следующие годы ставка будет индексироваться стандартно, с учётом уровня прогнозируемой инфляции, добавили там.

В Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius, Camel, Glamour и другие) заявили, что повышение ставок на 20% в 2021 году приведёт к росту цен: средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей. Цены в рознице вырастут в среднем минимум на 20 рублей за пачку, подтвердили в British American Tobacco (BAT; бренды Dunhill, Kent, Lucky Strike и другие).

Опрошенные РБК участники рынка также отмечают, что рост акцизов может спровоцировать рост доли контрафакта и конрабанды. Потери бюджета из-за нелегального рынка могут кратно вырасти, считают в Philip Morris (Marlboro, L&M). Вместо дополнительных доходов бюджет может недополучить более 270 млрд рублей, оценивают в BAT.

  • По данным системы «Электронный бюджет», с января по август 2020 года акцизы на табачную продукцию, произведённую в России, принесли бюджету 372 млрд рублей, пишет РБК. Ещё 16,7 млрд рублей государство получило с акциза на табак для нагревания, 2 млрд — с акциза на табак и электронные сигареты, ввезённых из-за рубежа.

#новость #минфин #акциз

Татьяна Боброва
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40 комментариев
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Алексис Второй

3

Распространение никотина в массах надо давить любыми способами и под любым предлогом, я считаю. Если большинство людей не осознаёт последствия курения и не может умеренно и ответственно по отношению к себе употреблять табачную продукцию, то стоит воздействовать на них рублём. Это, всё-таки, не алкоголь, который часто неуместен, а пропитанное сено в бумаге, которое можно выдуть за пару минут и так до 20-30 подходов за день. Сам никогда не пробовал сигареты, но курю несколько раз за месяц нормальный табак не в затяг — тут и аромат, и никотин в умеренных дозах.

Ответить

Serghei Lisii

Алексис
1

А если я осознаю вред, но все же курю, то почему кто-то мне должен это запрещать?

Ответить

Basil

Serghei
3

Потому, что ваша свобода курить, заканчивается там, где начинается моя свобода дышать чистым воздухом 

Ответить

Илья Рожнев

Basil
0

Курю айкос. На 95% безопасней дыма ...

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Serghei
1

Потому что куришь ты не дома, а всегда травишь других людей.

Ответить

Алексис Второй

Serghei
–1

Т.е. вы в полной мере осознаёте и готовы к тому, что вы, например, повышаете шансы инсульта и следующего за ним паралича, и что ваши близкие будут вас на унитаз таскать, а потом ваш зад вытирать? А они к этому готовы?

Ответить

Вл В

Алексис
0

Глупость. Человек должен иметь право упариваться чем он хочет. Это его тело, его жизнь и никто не должен ему запрещать распоряжаться ими как захочет.

Другое дело, что за всё это он должен платить сам, т.е. страховка для курящего должна быть дороже, чем для некурящего.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Вл
0

Согласен. Только пусть наркоман не мешает никому.

Ответить

Вл В

Карфаген
0

Кого именно мы считаем наркоманом? Курильщика, алкоголика, планокура или любителя сладкого?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Вл
0

Всех. Но они в своем праве, пока никому не мешают

Ответить

Никита Афонин

2

Вот этот заголовок больше подходит: «Толпа клоунов пытается потушить пожар маслом»

Ответить

Ilya Sorokin

3

— Папа, водка подорожала! Теперь ты будешь меньше пить?
— Нет, сынок, это ты будешь меньше есть!

Я сам курю, все решаюсь бросить и сам считаю, что с курением и другими нехорошими привычками нужно бороться. Но почему они это могут делать только с помощью повышения цен, запретов и т.д.? Они вообще способны что-то сделать так, чтобы это вызывало позитив, а не негатив?

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Ilya
2

Это не борьба с курением.
Было бы хорошо, если бы да, но нет. 

Ответить

Денис Пихаров

Ilya
0

Так вроде работает же https://www.vedomosti.ru/business/articles/2016/08/19/653717-prodazhi-sigaret-prodolzhat-padat-blizhaishie-pyat-let

Ответить

Иван Вундермахер

4

Тем временем, пачка сигарет в Абхазии стоит в среднем 50 рублей 😂

А производитель ОАЭ

Ответить

Егор Князев

Иван
0

Данхилл в Мск ещё три месяца назад стоил 182, сейчас 190 🙃

Ответить

Иван Вундермахер

Егор
1

Кстати забыл о них даже, надо попробовать с собрания перекатиться

Ответить

Егор Князев

Иван
0

То же самое, год назад пересел с Собрания, ибо мне кажется, они его знатно испортили

Ответить

Михаил Ветчинов

1

Дискриминация получается - ковидом любой может заболеть, а компенсировать это должны курильщики и парильщики. Почему не водка? Почему не на молоко акцизы? Клоуны.

Ответить

Антон Склянов

Михаил
2

Та вы подождите! Это только первый бычок на заклание. Вроде же фу, не популярная тема, кто за этих курящих собак сутулых выступится?

Сейчас до всего доберутся, куда только пальчики не засунут. 4% самозанятые? Чёт не по пацански - у всех 13%. И т.д.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Антон
0

В принципе, немудрено. 
Все ненавидят курильщиков и абсолютно заслуженно. 10-15% населения отравляют жизнь 85-90%. Выглядит катастрофически нечестно.
Если куришь, то кури себе в спальне под одеялом ночью, зачем на люди-то это дерьмо выносить.

Ответить

Влад Ижевский

2

 Минфин предложил внепланово поднять акциз на сигареты на 20%, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19

Такой МИНФИН к хуям собачим разогнать нужно. Делая такие заявления главному лицу нужно мгновенно в отставку подавать. Позор. 

Ответить

Николай Орлов

2

Доля контрафакта и контрабанды в ЦФО уже около 25% в теле продаж специализированной розницы. Плюсуем к этому повышение акциза и отмену ЕНВД с 1.01.2021г. Получаем торговлю табачными изделиями белорусского и казахского производства с бортов Газелей. И бизнесу хана, и налогов ноль.

Ответить

Влад Ижевский

1

— Где взять денег?
— Ну, давай наркоманам дурь толкать по завышенной цене.

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Влад
1

Нормальный вариант, кстати.
Обоснование только дебильное и качество наркотиков (сигарет) низкое

Ответить

Влад Ижевский

Карфаген
0

Не нормальный. Посмотрите медицинские показания к табаку. 

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Влад
4

Медицинские показания к курению табака? То есть, есть какие-то болезни, при которых нужно курить сигареты, чтобы выздороветь?
Звучит сомнительно.
В гугле не нашел.

Ответить

Влад Ижевский

Карфаген
0

 То есть, есть какие-то болезни, при которых нужно курить сигареты

Почти так, вектор верный. Для начала можете ознакомиться с исследованиями, как курение влияет на Альцгеймер.

Ответить

Карфаген должен

Влад
3

Курение значительно повышает риск развития деменции (приобретенное слабоумие), или болезни Альцгеймера, и чем больше человек курит, тем выше риск потерять рассудок в старости.

Ответить

Влад Ижевский

Карфаген
–2

Вы мне дали ответ через 2 минуты. Так подходить к делу ну никак нельзя, чтобы не выглядеть, как МинФин. Лучше вовсе не подходить :)

Ответить

Карфаген должен

Влад
1

Вы если что-то сказать хотите, то говорите

Ответить

Егор Князев

1

Раньше цены на сигареты повышались на 5 рублей в два года, сейчас же 10 рублей за полгода... Серьезно? Что они там компенсируют так долго?
А самое забавное, что потом цену обратно не вернут, обуславливая это инфляцией и общим ростом цен :V

Ответить

Leo Rialto

1

Тамбовский волк и Прима мне теперь товарищ!

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

1

Есть еще вариант получить денег - не давать разным упырям их

Ответить

Антон Склянов

1

Курящие товарищи видно в этой коронавирусной истории самые не пострадавшие, при деньгах. Сходили на полу годовой перекур... 

Ответить

Вася Пражкин

1

Если корова стала плохо доиться - то нужно ее доить на 20% больше. Такая логика у нынешних министров.

Ответить

Вл В

Вася
0

Срок министра - не долгий. Лучше доить как можно дольше, чтобы на свой срок надоиться побольше, а следующий министр пусть новую корову ищет.

Ответить

Данила Сафронов

0

Ну в целом и хорошо, пусть душат курильщиков всеми силами.

Ответить

TL

0

Мало, пачка должна стоить рублей 400 на первое время. Помню, когда сигареты были почти бесплатными табачное лобби пугало, «вот, де, будут сигареты по 60 и люди начнут сами растить и травится», обычная тема.

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Денис Демидов

0

Даешь самогоноварение, тьфу, сигаретокручение. Контрабанда приди. 

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