Это одна из мер, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19.

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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо плановых 4% с 2021 года.

Согласно документу, ставка акциза на папиросы и сигареты в 2021 году будет составлять 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Согласно действующему проекту, ставки должны были вырасти до 2045 и 52 рублей соответственно.

В 2022 и 2023 годах налог вырастет на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

Поднять акцизы на сигареты предложил Минфин в сентябре 2020 года. По мнению министерства, это позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».