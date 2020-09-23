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Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% вместо плановых 4% — производители говорили о возможном росте цен из-за этого Материал редакции
Это одна из мер, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19.
Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо плановых 4% с 2021 года.
Согласно документу, ставка акциза на папиросы и сигареты в 2021 году будет составлять 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Согласно действующему проекту, ставки должны были вырасти до 2045 и 52 рублей соответственно.
В 2022 и 2023 годах налог вырастет на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.
Поднять акцизы на сигареты предложил Минфин в сентябре 2020 года. По мнению министерства, это позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».
Производители сигарет предупреждали в разговоре с РБК, что повышение акцизов приведёт к росту цен. Средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей, заявили в Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius и другие). В British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent и другие) говорили о росте цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку.
Давно пора. вангую бомбящих курильщиков в комментах
Ничего, сегодня за ними пришли, потом придут за автомобилистами, потом на гречку акциз введут
Даже странно, что не с лозунгом "улучшения здоровья нации в условии пандемии"
Надо бы еще налог на некурящих )
Эти могут и до пенсии дожить ведь.
И за перевод себя из категории в курящих или не курящих брать денег. А то начнут бегать.
скоро на подоконниках всей страны заколосится табак, а в народ вернется "козья ножка"
Ждём налог на бездетных, как меру повышения рождаемости и налог на бедность - для подъёма благосостояния среднего россиянина.
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