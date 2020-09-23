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Татьяна Боброва
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Госдума повысила акцизы на сигареты на 20% вместо плановых 4% — производители говорили о возможном росте цен из-за этого Материал редакции

Это одна из мер, чтобы компенсировать потери бюджета из-за Covid-19.

9 комментариев
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Госдума в третьем чтении приняла законопроект, согласно которому ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты вырастут на 20% вместо плановых 4% с 2021 года.

Согласно документу, ставка акциза на папиросы и сигареты в 2021 году будет составлять 2359 рублей за тысячу штук, на вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за штуку. Согласно действующему проекту, ставки должны были вырасти до 2045 и 52 рублей соответственно.

В 2022 и 2023 годах налог вырастет на уровень инфляции по отношению к предыдущему году.

Поднять акцизы на сигареты предложил Минфин в сентябре 2020 года. По мнению министерства, это позволит государству выполнить социальные обязательства «в условиях роста бюджетных расходов из-за сложившейся экономической ситуации, связанной с распространением пандемии».

Производители сигарет предупреждали в разговоре с РБК, что повышение акцизов приведёт к росту цен. Средняя цена пачки сигарет может вырасти до 140 рублей, заявили в Japan Tobacco International (бренды Winston, Mevius и другие). В British American Tobacco (бренды Dunhill, Kent и другие) говорили о росте цен в среднем минимум на 20 рублей за пачку.

#новость #сигареты

Татьяна Боброва
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9 комментариев
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Андрей Ежов

6

Давно пора. вангую бомбящих курильщиков в комментах

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Сатанецкий

Андрей
5

Ничего, сегодня за ними пришли, потом придут за автомобилистами, потом на гречку акциз введут

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Ольга Павленко

6

Даже странно, что не с лозунгом "улучшения здоровья нации в условии пандемии" 

Ответить

Евгений Смирнов

5

Надо бы еще налог на некурящих )
Эти могут и до пенсии дожить ведь.

Ответить

ЯжПрограммист

Евгений
1

И за перевод себя из категории в курящих или не курящих брать денег. А то начнут бегать.

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Ольга Павленко

ЯжПрограммист
0

скоро на подоконниках всей страны заколосится табак, а в народ вернется "козья ножка" 

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Сатанецкий

3

Нужно больше золота, милорд

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Leo Rialto

0

Ждём налог на бездетных, как меру повышения рождаемости и налог на бедность - для подъёма благосостояния среднего россиянина.

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