Coca-Cola запустит новый бизнес в России: займётся продажей кофе в рознице Материал редакции
Потребление кофе среди россиян растёт, а розничные ритейлеры почти не пострадали от пандемии.
- Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola будет продавать зерновой и молотый кофе под брендом Costa Coffee, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Для Coca-Cola это новый бизнес в России.
- Рекомендованная розничная цена с НДС за пачку в 200 граммов — 399 рублей. В будущем компания может заняться дистрибуцией кофе в капсулах и для профессионального использования, уточняет издание. По прогнозам Coca-Cola, на рынках присутствия компании категория кофе будет расти на 4% в год.
- В Nielsen оценивают рост продаж кофе в крупнейших российских сетях на 16,1% в денежном выражении и на 12,8% в натуральном за август 2019 — июль 2020 годов. В Euromonitor International оценивают объём российского рынка в 140,13 тысяч тонн, а оборот — в 224,7 млрд рублей на 2020 год. Крупнейший игрок в 2019 году, по данным аналитиков, — Nestle с долей 19,4%.
- Опрошенные изданием эксперты отмечают, что из-за пандемии спрос на кофе в России упал примерно на 30% за счёт падения HoReCa, но потребление в рознице не изменилось. Среди рисков для нового сегмента у Coca-Cola газета называет дорогой импорт.
- Coca-Cola объявила о покупке сети кофеен Costa Coffee у британской компании Whitbread в 2018 году.
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Vasily Grebnev
Пора ребрендится в краткое "Кола"
VladimirVasily
просто Coca® ))
Vasily GrebnevVladimir
Колумбийский кофе
Vasily GrebnevVasily
Сублимированный в порошке
Vitold SedyshevVasily
CaCo - калумбийский кофе
Георгий Беглорян
С их сетью дистрибьюции и опытом, вполне есть шансы на успех.
Антон Штадлер
У Косты в Британии неплохой кофе. Простите меня, старбаксофобы
Yury Kotov
Может тоже начать кофе продавать..
E B
Я не против.
Pasha Kislova
Может тоже начать кофе покупать?
Shad Khoshvagt
2021: PepsiCo продаёт чай и молоко под своей ТМ
Даниил Орел
В два раза дороже любого кофе на выбор? Это, я не понимаю, чтобы веганское мясо по 3500 запивать?