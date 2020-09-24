Торговля
Татьяна Боброва
1719

Coca-Cola запустит новый бизнес в России: займётся продажей кофе в рознице Материал редакции

Потребление кофе среди россиян растёт, а розничные ритейлеры почти не пострадали от пандемии.

  • Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola будет продавать зерновой и молотый кофе под брендом Costa Coffee, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Для Coca-Cola это новый бизнес в России.
  • Рекомендованная розничная цена с НДС за пачку в 200 граммов — 399 рублей. В будущем компания может заняться дистрибуцией кофе в капсулах и для профессионального использования, уточняет издание. По прогнозам Coca-Cola, на рынках присутствия компании категория кофе будет расти на 4% в год.
  • В Nielsen оценивают рост продаж кофе в крупнейших российских сетях на 16,1% в денежном выражении и на 12,8% в натуральном за август 2019 — июль 2020 годов. В Euromonitor International оценивают объём российского рынка в 140,13 тысяч тонн, а оборот — в 224,7 млрд рублей на 2020 год. Крупнейший игрок в 2019 году, по данным аналитиков, — Nestle с долей 19,4%.
  • Опрошенные изданием эксперты отмечают, что из-за пандемии спрос на кофе в России упал примерно на 30% за счёт падения HoReCa, но потребление в рознице не изменилось. Среди рисков для нового сегмента у Coca-Cola газета называет дорогой импорт.
  • Coca-Cola объявила о покупке сети кофеен Costa Coffee у британской компании Whitbread в 2018 году.

#новость #cocacola

Татьяна Боброва
+46 361
9
2
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","cocacola"], "comments": 12, "likes": 2, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "trade", "id": 161148, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 13:38:40 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vasily Grebnev

2

Пора ребрендится в краткое "Кола"

Ответить

Vladimir

Vasily
4

просто Coca® ))

Ответить

Vasily Grebnev

Vladimir
0

Колумбийский кофе

Ответить

Vasily Grebnev

Vasily
1

Сублимированный в порошке

Ответить

Vitold Sedyshev

Vasily
0

CaCo - калумбийский кофе

Ответить

Георгий Беглорян

1

С их сетью дистрибьюции и опытом, вполне есть шансы на успех.   

Ответить

Антон Штадлер

1

У Косты в Британии неплохой кофе. Простите меня, старбаксофобы

Ответить

Yury Kotov

0

Может тоже начать кофе продавать..

Ответить

E B

0

Я не против.

Ответить

Pasha Kislova

0

Может тоже начать кофе покупать? 

Ответить

Shad Khoshvagt

0

2021: PepsiCo продаёт чай и молоко под своей ТМ

Ответить

Даниил Орел

0

В два раза дороже любого кофе на выбор? Это, я не понимаю, чтобы веганское мясо по 3500 запивать?

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Делобанк
Подписан
Отписаться
Как защититься от неправомерных исков за электричество на предприятии
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
IT-стаптап знает, как снизить затраты организаторов медицинских исследований
Заполнение бумажных и электронных протоколов в практике клинических исследований имеет огромную значимость, но вместе с…
0
Яндекс для бизнеса
Подписан
Отписаться
Как контролировать миллионы исполнителей: инструменты и правила Яндекс.Толоки
Проблема качества — одна из ключевых в краудсорсинге. Когда работаешь с удалёнными, незнакомыми тебе исполнителями, нев…
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Alexander Zinovkin
за день
Кратко об этой презентации:
«Сбербанк» официально стал «Сбером»: показал новый логотип и отделения, сервисы для бизнеса, помощника и устройства
Лена Иванова
за неделю
«Яндекс» предварительно договорился купить «Тинькофф» за $5,48 млрд

Комментарии

Андрей Карпенко

«Сбер» представил «семейство…

Сurly Bitch

«Сбербанк» официально стал…

Павел Левин

«Сбербанк» официально стал…

Dmitry Ilyin

«На их месте купили бы "Мэйл…

Vitold Sedyshev

Coca-Cola запустит новый бизнес…

Алекс Никифоров

«Сбер» официально представил…

Люц Шнайдер

«Сбер» представил «семейство…

Лучезарный Смех

«Сбербанк» официально стал…

Андрей Деревянко

«Сбер» представил «семейство…

Максим

«Это художественный приём…

Андрей Виеру

«Сбербанк» официально стал…

Андрей Деревянко

«Сбер» представил «семейство…

Виктор Фомин

Насколько сложно стартапу найти…

Антон Штадлер

Coca-Cola запустит новый бизнес…

Николай Западный

«Это художественный приём…

Лучезарный Смех

«Сбербанк» официально стал…

selecadm

«На их месте купили бы "Мэйл…

Стройиндустрия

«Это художественный приём…

Alex Fedotov

«Сбер» представил «семейство…

Николай Новиков

«Сбербанк» официально стал…
null