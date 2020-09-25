Владельцы хостела, спортклуба, швейной мастерской и кафе — о том, как живут после кризиса, что будут делать перед следующим или почему не планируют к нему готовиться.

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Вторая волна Covid-19 и связанных с пандемией ограничений для бизнеса пришла в Австрию, Францию и Испанию. В России тоже ходят слухи о возвращении запретов, хотя в Минздраве вторую волну коронавируса не прогнозируют — ещё не закончилась первая.

Четыре предпринимателя рассказали vc.ru о том, как относятся к возможным ограничениям:

«После пандемии придётся начинать с нуля»

Клуб единоборств Tyler Instagram

Клуб единоборств Tyler в Нижнем Новгороде пришлось закрыть в конце марта. Каждый месяц владелец Сергей Шульгин не получает от 500 до 700 тысяч рублей выручки. Он накопил долг около 400 тысяч рублей.

Шульгин не оплачивает коммуналку, копит долги по налогам и не платит за услуги, к которым клуб подключён по абонентской программе: охрану и рекламу. Ему удалось договориться с собственником помещения и не платить за аренду с апреля.

Некоторые сотрудники нашли временные подработки, но когда ситуация с пандемией стабилизируется, они планируют вернуться к работе, говорит Шульгин.

В ноябре 2019 года мы открыли второй этаж и в два раза увеличили мощность клуба, потратили много средств на рекламу. По моей стратегии мы должны были выйти на окупаемость в апреле, но случилась пандемия, и теперь мы фактически будем начинать всё с нуля. Сергей Шульгин владелец клуба единоборств Tyler

Шульгин не смог диверсифицировать бизнес, например перейти в онлайн-режим: клуб занимается контактными видами спорта, в которых важно отрабатывать пройденный материал с партнёром.

Чтобы не потерять клиентов, тренеры присылали им программу для самостоятельных занятий, которые помогут сохранить форму. В конце мая, когда губернатор разрешил нижегородцам заниматься спортом на улице, тренеры Tyler вышли с учениками в парки. Уроки проходили бесплатно.

Мы до сих пор не открылись, и люди начнут возвращаться не сразу, на это уйдёт около двух месяцев. У многих ещё есть опасения заразиться вирусом, а у нас контактные виды спорта, соблюдать дистанцию не получится. Я и сам переболел этим вирусом после тренировки с товарищем и теперь не спешу возвращаться к занятиям: не хочу заболеть ещё раз. Сергей Шульгин

Господдержку Шульгину получить не удалось. Он надеялся на компенсацию зарплат сотрудникам. Но когда губернатор Нижегородской области объявил о мерах поддержки, оказалось, что Tyler не подходит по условиям: деятельность клуба в его ИП указана как дополнительная, потому что раньше у предпринимателя был бизнес в другой сфере.

Затем вышел новый указ губернатора, по которому клуб Шульгина мог получить компенсацию. Однако, по словам предпринимателя, на сбор документов компаниям дали два дня.

Мы физически не успели бы собрать все бумаги к сроку. Тем более в открытом доступе не было перечня, мой бухгалтер его запрашивал в правительстве. Мы пролетели и с этой выплатой. Осталось только кредитование, но мой банк мне отказал. А «Сбербанк» предлагает кредиты на компенсацию зарплат с того месяца, когда обращаешься. Сергей Шульгин

Чёткого плана подготовки к открытию или ко второй волне пандемии у Шульгина нет. Но в целом он будет придерживаться трёх правил, которые для себя выработал.

Персонализировать услуги

Шульгин планирует развивать направление индивидуальных занятий с тренером.

Налаживать отношения с партнёрами, собственниками помещения, клиентами и сотрудниками

Шульгин рассказал о владельцах нескольких клубов единоборств, которые не смогли договориться с арендодателями об отсрочке или отказе от платы. Они пострадали в этой ситуации значительно сильнее, чем владелец Tyler: ему удалось получить уступки и от арендодателей, и от партнёров.

Кроме того, нас очень поддержал персонал, и, если они, как обещали, вернутся после снятия ограничений, значит, мы всё делаем правильно. И клиенты отнеслись к клубу очень лояльно: не было звонков с просьбами вернуть деньги за абонемент, они говорят нам, что скучают по занятиям и ждут возвращения. Именно поэтому мы пока не повесили у входа табличку «Сдаётся». Сергей Шульгин

Концентрироваться на том, на что можно повлиять прямо сейчас

До коронавируса Шульгин планировал ввести новую услугу для клиентов, но средства на развитие бизнеса ушли на «выживание». Он не раскрывает информацию об услуге, но уточняет, что она будет предоставляться клиентам в онлайне. Развивать её Шульгин планирует после сентября.

«Если придётся, урежу зарплатный фонд на 30%»

Кафе и собер-бар (безалкогольный бар) Metropoliten Gourmet в Москве открыли 18 марта и уже 26 марта были вынуждены закрыть из-за пандемии. Основатель заведения Гамлет Маргарян планировал запустить Metropoliten Gourmet в феврале, но не успел и перенёс открытие кафе на март. Предприниматель вложил в запуск бизнеса больше 3 млн рублей.

Тогда он не предполагал, что все рестораны и бары уйдут на «карантин». После закрытия Metropoliten Gourmet не работал восемь дней. За это время Маргарян купил хостинг и пакет ecommerce на конструкторе, с нуля собрал страничку доставки на сайте кафе, настроил онлайн-оплату и подключил агрегаторы доставки. На это ушло около 3500 рублей.

Поскольку до пандемии у нас не было постоянных клиентов, доставка работала очень слабо — два-четыре заказа в день, случались дни, когда не было ни одного заказа.



Потом мы придумали сет «карантин-меню» — завтрак, обед, ужин и напиток за 495 рублей и настроили таргет, в среднем тратили на него 1000 рублей в сутки. Это дало результат: количество заказов увеличилось до шести-восьми заказов в день.

Гамлет Маргарян основатель Metropoliten Gourmet

Маргарян не раскрывает сумму недополученной прибыли, но отмечает, что открыл кафе в административном помещении, поэтому его бизнес освободили от арендной платы. Это позволило кафе оставаться на плаву.

Кроме того, ему пришлось на треть урезать зарплату сотрудникам. И поварам, и барменам платили по 500 рублей за смену плюс 70–150 рублей за каждый заказ. Как объяснил Маргарян, рыночная стоимость труда в ресторанном бизнесе упала от 20 до 40%. Себе предприниматель не выделял зарплату из выручки и не берёт её до сих пор.

Персонал обедал только макаронами и гречкой, что позволило ещё больше сократить расходы. Также Маргарян ежемесячно экономил около 15 тысяч рублей на зарплате посудомойщика: приборы мыл персонал.

В результате Metropoliten Gourmet удалось работать не в минус, а в ноль. Максимальная выручка, которую получило заведение, — 9700 рублей в день. К обычному режиму работы кафе вернулось 23 июня. А с конца августа выручка заведения выросла в несколько раз.

Несмотря на это, кафе ещё не окупило вложенные в запуск средства и, по расчётам его основателя, для этого потребуется семь-восемь месяцев.

Воспользоваться господдержкой основателю Metropoliten Gourmet не удалось. Когда он узнал, что государство компенсирует ресторанам процент, который они платят агрегаторам доставки еды, решил воспользоваться льготой.

Я подал заявку через их сайт, спустя пару дней мне позвонили, и спросили, какой процент я плачу агрегатором. Я ответил, что отдаю 35% «Яндексу» и 25% Delivery Club. После чего выяснилось, что компенсируют затраты только тем ресторанам, чей процент не превышает 20%.



Покажите мне агрегатор в Москве, который берёт с ресторана 20% за доставку! Если я не ошибаюсь, у них уже больше года такие проценты, и все про это знают.



Сейчас люди уже не боятся заразиться, все соскучились по ресторанам, хотят посещать новые места. Но видно, что многие экономят: посетители выбирают более дешёвые и средние по цене блюда.



Чтобы привлечь новых клиентов мы работаем с нашей командой маркетологов, придумываем акции, добавили деловые обеды, хотя изначально не планировали и создали программу лояльности в мобильном приложении.

Гамлет Маргарян

Основатель Metropoliten Gourmet верит, что второй волны пандемии не будет, а если она случится, полностью закрывать заведения больше не станут. Поэтому он никак не готовится к повторному «карантину».

«Думаю, теперь после опыта пандемии государство понимает, что предприниматели больше не будут, как этой весной, просто сидеть и ждать новостей», — считает он.

Уже в начале июня, до того, как общепиту разрешили работать, многие кофейни и кафе продавали на вынос через окна, потом рестораны начали открывать двери и ставить на улице столики, торгуя всем, чем могли, — чаем, кофе, шоколадом, мы тоже так делали.



Разумеется, госорганы это видели и знали, но никого не закрывали и не штрафовали — понимали, что нам приходится выживать. К тому же после штрафа и закрытия предприниматели всё равно что-то придумали бы.



Нам повезло, что нас полностью освободили от арендной платы, но многим предпринимателям в лучшем случае делали скидку 50%. Государство понимает, что компенсации, которые нам предлагали во время карантина, не давали существенной помощи — и если закрыть общепит, многие уже не откроются.



Поэтому, думаю, если вторая волна всё-таки случится, введут жёсткие ограничения, но совсем закрывать заведения не будут.

Гамлет Маргарян

При таком сценарии Metropoliten Gourmet продолжит работать на доставку и введёт новое бюджетное «карантин-меню». Накопить на подушку безопасности Маргарян не успеет, а сотрудников увольнять не будет — считает, что трудности сплотили его команду. Если придётся, он снова урежет зарплатный фонд.

Представители ещё пяти опрошенных vc.ru компаний из сферы общепита рассказали, что не готовятся к возможной второй волне по разным причинам.

«Заходил в кризис с четырьмя компаниями, а выхожу с пятью»

До пандемии нижегородский предприниматель Пётр Кудасов развивал четыре проекта:

Кадровое агентство «ЭкспрессНайм», которое работает по всей России. Консалтинговую компанию «Академия продаж».

Ассоциацию предпринимателей «Прорыв», которая проводит платные тренинги.

Швейную фабрику «Рассвет», она производит кукольные костюмы для московских и подмосковных клиентов.



Первые три проекта «замерли» ещё в конце марта: компании перестали нанимать сотрудников, денег на обучение и консультации у многих не было. Швейную фабрику Кудасов открыл в начале марта 2020 года, успел выполнить один заказ, а на второй неделе после запуска потенциальные клиенты отказались от сотрудничества — массовые мероприятия в Москве и области запретили.

Кудасов не стал распускать цех, решил производить гигиенические многослойные маски из ткани. В первую неделю фабрика сшила 500 масок, во вторую — 1000. В компанию стали обращаться больницы, производства и частные лица. Производство окупило затраты в первый же месяц — их сумму Кудасов не раскрывает.

Клиенты интересовались не только масками, но и респираторами, халатами, антисептиками. Поэтому Кудасов открыл отдельную компанию по продаже средств индивидуальной защиты «Волга СИЗ». Он закупал товары оптом у российских импортёров, которые привозили их из-за рубежа, и перепродавал в России. Выручка составила несколько миллионов рублей, прибыль — около 20%.

Предприниматель рассказывает, что он заранее подготовился к пандемии: с конца декабря наблюдал за тем, как ситуация развивается в Китае. Друзья, живущие за границей, предупредили его, что пандемия может прийти и в Россию.

Поэтому Кудасов успел отложить около 1,5 млн рублей. Этих денег хватило, чтобы полгода выплачивать оклад сотрудникам его компаний — восьми работникам: трое трудятся на швейной фабрике, пятеро — в кадровом агентстве. Остальные сотрудники Кудасова работают по проценту от сделки.

За четыре месяца пандемии — с апреля по июль — компании, по словам предпринимателя, недополучили несколько миллионов рублей прибыли. Расходы составили 320 тысяч рублей — на аренду и коммунальные услуги.

С августа 2020 года «ЭкспрессНайм», «Академия продаж» и «Прорыв» работают в прежнем режиме, а швейный цех перестал производить маски ещё в конце мая. «Волга СИЗ» продолжает перепродавать средства защиты.

Рассуждая о возможной второй волне пандемии, Кудасов советует не бояться работать.

Самое страшное, что я вижу у знакомых предпринимателей, — даже сейчас, когда ограничения снимаются, они боятся открываться. Опасаются, что кто-то заболеет или что их оштрафует Роспотребнадзор. Главное, что мы смогли сделать за это время, — принять решение и действовать, несмотря на неизвестность. Нас несколько раз «кидали» поставщики средств защиты: мы потеряли 200–250 тысяч рублей. На рынок вышло много мошенников, которые брали предоплату и исчезали. Но важно не бояться и идти дальше.

Пётр Кудасов

Также Кудасов рекомендует не тратить выручку как минимум до октября 2020 года, честно рассказывать сотрудникам, в каком положении находится компания, и пробовать запускать новые услуги.

Снова шить маски Кудасов не планирует: за время пандемии открылось много производителей с демпинговыми ценами.

Скорее всего, если поднимется вторая волна пандемии, Кудасов перепрофилирует компанию по продаже антисептиков в собственное производство медицинской химии: дезинфицирующие средства, жидкое мыло. Это не требует огромных вложений, уверен предприниматель, на старте можно уложиться в 1,5 млн рублей.

«Пока гостиница не работала два месяца, надо было сделать в ней ремонт»

«Бугров хостел» Юрия Кузьмичёва в Нижнем Новгороде не работал два месяца — с конца марта до конца мая 2020 года. Но и с июня действовали жёсткие ограничения, из-за которых в восьмиместный номер можно было заселить не больше двух постояльцев.

«Пока ещё нельзя заселять в одну комнату не связанных между собой людей, только членов семьи или компанию, которая приехала вместе. А восьмиместный номер рентабелен только если в нём живут хотя бы пять человек», — поясняет Кузьмичёв.

Недополученная прибыль «Бугров хостела» за месяцы пандемии — с конца марта до конца августа — около 1 млн рублей. Пришлось покрывать около 150 тысяч ежемесячных затрат: на зарплаты сотрудникам, коммунальные услуги, интернет и комиссию агрегаторам, например Booking.com (в те месяцы, когда уже появились туристы).

Появилась новая статья расходов: покупка одноразовой посуды. Раньше гости хостела использовали общую посуду на кухне, но так как мытьё приборов и тарелок с кружками сложно контролировать, Кузьмичёв запасся одноразовой посудой на июль и август, когда хостел возобновил работу. На это ушло около 20 тысяч рублей.

У предпринимателя был финансовый запас, он позволил сохранить весь персонал с окладом — больше половины от их обычного заработка. Сумму предприниматель не раскрывает. Поскольку «Бугров хостел» — собственник помещения, компании не пришлось платить за аренду.

К концу мая предприниматель воспользовался господдержкой: разовыми выплатами из областного и федерального бюджетов — около 190 тысяч рублей.

Сейчас он занимается оформлением кредита на 400 тысяч рублей под 2% годовых. Это правительственная программа возобновления бизнеса: компаниям дают льготные кредиты, которые можно не возвращать частично или полностью. Для этого предпринимателям нужно сохранить не менее 80% своих сотрудников.

Кредит поможет хостелу покрывать часть расходов, которые пока не удаётся компенсировать прибылью — турпоток очень низкий, выручка составляет 20–25% от прошлогодней в эти же месяцы.

Если придёт вторая волна пандемии с жёстким сценарием, закрытием хостела, Кузьмичёв не сумеет накопить новую финансовую подушку и будет покрывать расходы за счёт личных сбережений.

Кузьмичёв планирует закупить маски, перчатки, антисептики и дезинфицирующие средства для уборки на три недели, пока спрос небольшой и цены низкие.

По его расчётам, на это уйдёт около 10 тысяч рублей. Защита пригодится, если продолжится масочно-перчаточный режим. Если вторая волна будет грозить закрытием хостела или, наоборот, пандемия закончится, часть закупки раздадут сотрудникам, другую будут использовать для уборки помещений.