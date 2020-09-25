Торговля
Татьяна Боброва
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ФАС в Волгограде оштрафовала Sunlight на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о «ликвидации» сети Материал редакции

Летом проверку ювелирной сети начали сразу несколько регуляторов по всей России.

23 комментария
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УФАС России по Волгоградской области оштрафовало на 400 тысяч рублей сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет»), рассказали в ведомстве. Максимальный штраф за нарушение ч. 1 ст. 14.3 КоАП составляет 500 тысяч рублей.

Регулятор посчитал, что компания нарушила законодательство о рекламе, рассылая клиентам SMS с текстом «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80». Sunlight настаивала, что на её сайте одновременно размещалась информация о частичном закрытии магазинов, следовательно, требования рекламного законодательства не нарушены.

В УФАС отметили, что потребители продолжают жаловаться на рекламу «закрытия» магазинов сети. Теперь обращения будут перенаправлять в УФАС по Челябинской области — его наделили полномочиями рассматривать сообщения о рекламе ювелирной сети.

Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим.

Ирина Никуйко
замруководителя УФАС

Управления ФАС сразу в нескольких регионах России начали проверки Sunlight летом 2020 года. Компанию подозревают в рассылке спама и недостоверной рекламы. Сеть критиковали за спам и раньше, но обычно она отделывалась предупреждениями регуляторов, отмечало The Bell.

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#новость #фас #sunlight

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23 комментария
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Andrey Kulakov

26

Вечером закрывают все магазины, утром открывают 😸

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Леонид Умудумиадис

15

Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи и следил за ликвидацией Sunlight.

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Руслан Агишев

12

Ждите СМС: «Ликвидация сети в связи со штрафами от ФАС! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80»

Ответить

Люц Шнайдер

9

И в Калининграде нужно было бы. Звонили сегодня в 9 утра с оповещением о закрытии...в 9 утра блять....

Ответить

Alexander A. Zhuravkov

Люц
0

Дваждую, уроды ещё.

Ответить

Андрей Веда

9
Ответить

Anton Prikhodko

9

Представил, как судья будет зачитывать приговор по этой статье

Ответить

Andrey Arsentyev

3

Тот случай, когда ФАС оказались не мудаками, а наказали мудаков

Ответить

Shad Khoshvagt

1

Новый тип рекламы - мы банкроты. А сами. Тратят миллионы на рекламу и украшения. Конечно, убыточно, но не закроемся. Класс! 5+ за схему

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Sasha Korablyov

Shad
1

У меня армяне в доме точно так же который год закрывают магазин спецодежды. Уровень креативизма конечно топовый.

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Максим Неплох

1
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Олег Кравченко

0

Реклама рассчитанная непонятно на кого, закрываются каждый месяц...

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Сергей Милосердов

Олег
0

Тоже не понимаю. Ладно первые несколько маркетинговых кампаний таких съедят, но дальше же понятно, что это развод. Да и сама компания как такой дичью то может заниматься.

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Влад Берг

Сергей
0

В ТЦ наблюдаю постоянно тётушки там "бороздят" этот санлайт

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Алёна Погребняк

0

По-моему давно пора придумывать другую схему, потому что закрываются они слишком долго, а рекламы об этом из каждого утюга

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Комментарий удален

Pepper510510 Rusty

0

Нечистоплотные барыги

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Marakuya

0

да, такого удара Sunlight не выдержит и теперь реально закроется

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Alex Kuz

Marakuya
0

скоро рассылка об этом будет

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Sabit Sugirov

0

А что, это еще один способ продать товар, ни вижу тут ничего криминального
то же самое можно увидеть на базаре, покупая одежду, продавец говорил что закрывается и продает задешево. В период кризиса все средства хороши.

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Виталий Черепанов

0

в Краснодаре тоже вывески весят что ликвидация, закрываемся......

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Anatoly Ivanov

0

хм, странно что штрафуют на какие-то тысячи, а не % с дохода — с такого сразу же забудут про "эту" рекламу. 

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Сергей Романюга

0

А меня на днях ФАС оштрафовал за то, что мой продажник позвонил и не спросил у абонента разрешения на разговор - этот мудила пожаловался, что ему на сотовый звонок поступил. Пипец какой-то

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Stanislav

0

Наконец-то. Побольше бы им штраф впороли

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