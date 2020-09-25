Летом проверку ювелирной сети начали сразу несколько регуляторов по всей России.

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УФАС России по Волгоградской области оштрафовало на 400 тысяч рублей сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет»), рассказали в ведомстве. Максимальный штраф за нарушение ч. 1 ст. 14.3 КоАП составляет 500 тысяч рублей.

Регулятор посчитал, что компания нарушила законодательство о рекламе, рассылая клиентам SMS с текстом «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80». Sunlight настаивала, что на её сайте одновременно размещалась информация о частичном закрытии магазинов, следовательно, требования рекламного законодательства не нарушены.

В УФАС отметили, что потребители продолжают жаловаться на рекламу «закрытия» магазинов сети. Теперь обращения будут перенаправлять в УФАС по Челябинской области — его наделили полномочиями рассматривать сообщения о рекламе ювелирной сети.

Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. При определении размера штрафа учтен тот факт, что данная сеть систематически вводит потребителей в заблуждение, пытаясь спровоцировать ажиотажный спрос недостоверной рекламой о предстоящем закрытии магазинов, уходе с рынка и прочим. Ирина Никуйко замруководителя УФАС