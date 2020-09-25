ФАС в Волгограде оштрафовала Sunlight на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о «ликвидации» сети Материал редакции
Летом проверку ювелирной сети начали сразу несколько регуляторов по всей России.
УФАС России по Волгоградской области оштрафовало на 400 тысяч рублей сеть ювелирных магазинов Sunlight (ООО «Солнечный свет»), рассказали в ведомстве. Максимальный штраф за нарушение ч. 1 ст. 14.3 КоАП составляет 500 тысяч рублей.
Регулятор посчитал, что компания нарушила законодательство о рекламе, рассылая клиентам SMS с текстом «Уходим с рынка! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80». Sunlight настаивала, что на её сайте одновременно размещалась информация о частичном закрытии магазинов, следовательно, требования рекламного законодательства не нарушены.
В УФАС отметили, что потребители продолжают жаловаться на рекламу «закрытия» магазинов сети. Теперь обращения будут перенаправлять в УФАС по Челябинской области — его наделили полномочиями рассматривать сообщения о рекламе ювелирной сети.
Управления ФАС сразу в нескольких регионах России начали проверки Sunlight летом 2020 года. Компанию подозревают в рассылке спама и недостоверной рекламы. Сеть критиковали за спам и раньше, но обычно она отделывалась предупреждениями регуляторов, отмечало The Bell.
Тридцать лет и три года лежал Илья Муромец на печи и следил за ликвидацией Sunlight.
Ждите СМС: «Ликвидация сети в связи со штрафами от ФАС! Раздаем украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80»
И в Калининграде нужно было бы. Звонили сегодня в 9 утра с оповещением о закрытии...в 9 утра блять....
Новый тип рекламы - мы банкроты. А сами. Тратят миллионы на рекламу и украшения. Конечно, убыточно, но не закроемся. Класс! 5+ за схему
У меня армяне в доме точно так же который год закрывают магазин спецодежды. Уровень креативизма конечно топовый.
Реклама рассчитанная непонятно на кого, закрываются каждый месяц...
Тоже не понимаю. Ладно первые несколько маркетинговых кампаний таких съедят, но дальше же понятно, что это развод. Да и сама компания как такой дичью то может заниматься.
По-моему давно пора придумывать другую схему, потому что закрываются они слишком долго, а рекламы об этом из каждого утюга
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да, такого удара Sunlight не выдержит и теперь реально закроется
А что, это еще один способ продать товар, ни вижу тут ничего криминального
то же самое можно увидеть на базаре, покупая одежду, продавец говорил что закрывается и продает задешево. В период кризиса все средства хороши.
хм, странно что штрафуют на какие-то тысячи, а не % с дохода — с такого сразу же забудут про "эту" рекламу.
А меня на днях ФАС оштрафовал за то, что мой продажник позвонил и не спросил у абонента разрешения на разговор - этот мудила пожаловался, что ему на сотовый звонок поступил. Пипец какой-то
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