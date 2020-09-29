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Торговля
Рая Хачатрян
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«Яндекс.Лавка» начала тестировать в Москве платную доставку вместо минимальной суммы заказа при повышенном спросе Материал редакции

Ранее в сервисе платная доставка работала только по ночам.

3 комментария
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«Яндекс.Лавка» убрала минимальную сумму заказа, заменив его платной доставкой, написал на странице сервиса в Facebook его руководитель Илья Красильщик. Функция будет работать пока только в Москве во время повышенного спроса.

Сумма доставки зависит от минимальной суммы заказа — чем она больше, тем больше придётся заплатить за доставку, уточнил vc.ru Красильщик. Если клиент добрал до суммы минимальной корзины, доставка бесплатная.

Пока функция будет работать в режиме эксперимента в нескольких «Лавках».

Раньше в «Яндекс.Лавке» доставку во время повышенного спроса можно было оформить только набрав минимальную корзину.

В марте «Яндекс.Лавка» временно отменяла платную доставку на время «карантина» из-за Covid-19.

В мае компания начала тестировать в Москве экспресс-доставку продуктов по ночам. Доставка была платной при заказе до 1500 рублей и стоила 99 рубля или 149 рублей.

#новость #яндекславка

Рая Хачатрян
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Alexander Marfitsin

6

 Функция будет работать пока только в Москве во время повышенного спроса.

То есть примерно всегда, как и в такси?

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Тарас Мукин

Alexander
1

Сейчас в Москве вторник, 15:40, середина дня. Спрос повышен, минимальная стоимость заказа 900р вместо стандартных 100р.

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Дмитрий Оверчук

2

учитывая как лавка работает в повышенный спрос, сервис просто хоронить можно

заказывал пару раз в повышенный спрос, заказ висел час, позвонил в поддержку, оказалось, что заказы, висящие более получаса у них отменяются сами, но в приложении они всё ещё висят и активны

а ты сидишь голодный и ждешь заказ свой. сейчас если за это введут и оплату, у людей жеппы просто разлетаться будут и это будет последний их заказ в лавке

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