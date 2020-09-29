Ранее в сервисе платная доставка работала только по ночам.

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«Яндекс.Лавка» убрала минимальную сумму заказа, заменив его платной доставкой, написал на странице сервиса в Facebook его руководитель Илья Красильщик. Функция будет работать пока только в Москве во время повышенного спроса.

Сумма доставки зависит от минимальной суммы заказа — чем она больше, тем больше придётся заплатить за доставку, уточнил vc.ru Красильщик. Если клиент добрал до суммы минимальной корзины, доставка бесплатная.

Пока функция будет работать в режиме эксперимента в нескольких «Лавках».

Раньше в «Яндекс.Лавке» доставку во время повышенного спроса можно было оформить только набрав минимальную корзину.

В марте «Яндекс.Лавка» временно отменяла платную доставку на время «карантина» из-за Covid-19.