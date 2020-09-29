Технологию уже тестируют в двух магазинах Amazon Go в США.

В закладки

Amazon показала устройство Amazon One для распознавания человека по ладони. Оно позволит оплачивать покупки и проходить в магазины, офисы или на стадионы без карт или смартфонов, говорят в компании.

Услуга отличается «высокой степенью безопасности», так как у людей не бывает двух одинаковых ладоней, говорится в блоге компании. Для сканирования ладонь нужно поднести к считывателю и подержать одну или две секунды.

Amazon начала тестировать технологию в магазинов без касс и продавцов Amazon Go в Сиэтле. Чтобы «зарегистрировать» ладонь (или обе), нужно вставить в устройство банковскую карту, а затем навести руку на устройство и следовать инструкциям.

Система свяжет карту с уникальным изображением ладони. После этого для входа в Amazon Go не понадобится приложение Amazon.

Изображения ладоней буду храниться в облачных сервисах компании, удалить их можно по запросу.

Распознавание ладони считается более приватным, чем другие биометрические альтернативы — по изображению руки невозможно определить личность человека, говорят в компании.

Если привязать изображение ладони к аккаунту Amazon, то в личном кабинете можно будет отслеживать историю операций, но привязка не обязательна.