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Amazon показала устройство для оплаты покупок и распознавания клиента с помощью сканирования его ладони Материал редакции
Технологию уже тестируют в двух магазинах Amazon Go в США.
Amazon показала устройство Amazon One для распознавания человека по ладони. Оно позволит оплачивать покупки и проходить в магазины, офисы или на стадионы без карт или смартфонов, говорят в компании.
Услуга отличается «высокой степенью безопасности», так как у людей не бывает двух одинаковых ладоней, говорится в блоге компании. Для сканирования ладонь нужно поднести к считывателю и подержать одну или две секунды.
Amazon начала тестировать технологию в магазинов без касс и продавцов Amazon Go в Сиэтле. Чтобы «зарегистрировать» ладонь (или обе), нужно вставить в устройство банковскую карту, а затем навести руку на устройство и следовать инструкциям.
Система свяжет карту с уникальным изображением ладони. После этого для входа в Amazon Go не понадобится приложение Amazon.
Изображения ладоней буду храниться в облачных сервисах компании, удалить их можно по запросу.
Распознавание ладони считается более приватным, чем другие биометрические альтернативы — по изображению руки невозможно определить личность человека, говорят в компании.
Если привязать изображение ладони к аккаунту Amazon, то в личном кабинете можно будет отслеживать историю операций, но привязка не обязательна.
Amazon предложила технологию и сторонним компаниям: для этого нужно связаться с ритейлером по адресу электронной почты, указанному на сайте Amazon One.
Теперь у гопоты появился новый способ отжать материальные ресурсы, а у государства снимки ладоней.
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