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Торговля
Татьяна Боброва
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Delivery Club с партнёром начал доставлять в Москве и Петербурге лекарства без рецепта Материал редакции

Пользователи смогут заказывать товары напрямую из аптек, а сервис займётся доставкой.

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Сервис доставки еды Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки» (оба входят в экосистему Mail.ru Group) запустили тестирование доставки лекарств из аптек. Об этом vc.ru рассказали в Delivery Club.

Пока доставка доступна пользователям в Москве и Санкт-Петербурге из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. В будущем количество городов и сетей вырастет за счёт возможностей «Все аптеки», отметили в компании.

Клиенты Delivery Club смогут заказывать товары непосредственно в лицензируемых аптеках через API сайта аптечной сети. Доставкой заказов займутся курьеры-партнёры Delivery Club, она будет стоить 149 рублей.

Сервис будет доставлять только лекарства без рецепта, которые не требуют особых условий хранения, а также сопутствующие товары — всего около 2500 наименований. Заказы доставят в отдельных запечатанных пакетах.

  • Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. Согласно правилам, аптеки могут использовать для доставки партнёрские службы.
  • В июле Delivery Club и «Все аптеки» начали возить в Москве аптечные товары, но тогда речь о лекарствах не шла. На сайте «Все аптеки» также можно оформить заказ лекарств, но забрать его нужно самостоятельно из аптеки, уточнили в компании.

#новость #deliveryclub #лекарства

Татьяна Боброва
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Basil

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По идее, сэкономленное время нужно бы потратить на семью, себя и развитие. А по факту получается только больше работать или заниматься фигнёй.
Или я один такой раздолбай ?

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