Возить безрецептурные препараты планирует и «Яндекс.Еда».

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Сервис доставки еды Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки» (оба входят в экосистему Mail.ru Group) запустили тестирование доставки лекарств из аптек. Об этом vc.ru рассказали в Delivery Club.

Пока доставка доступна пользователям в Москве и Санкт-Петербурге из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. В будущем количество городов и сетей вырастет за счёт возможностей «Все аптеки», отметили в компании.

Клиенты Delivery Club смогут заказывать товары непосредственно в лицензируемых аптеках через API сайта аптечной сети. Доставкой заказов займутся курьеры-партнёры Delivery Club, она будет стоить 149 рублей.

Сервис будет доставлять только лекарства без рецепта, которые не требуют особых условий хранения, а также сопутствующие товары — всего около 2500 наименований. Заказы доставят в отдельных запечатанных пакетах.