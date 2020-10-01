Delivery Club с партнёром начал доставлять в Москве и Санкт-Петербурге лекарства без рецепта Материал редакции
Возить безрецептурные препараты планирует и «Яндекс.Еда».
Сервис доставки еды Delivery Club вместе с агрегатором «Все аптеки» (оба входят в экосистему Mail.ru Group) запустили тестирование доставки лекарств из аптек. Об этом vc.ru рассказали в Delivery Club.
Пока доставка доступна пользователям в Москве и Санкт-Петербурге из аптечных сетей «Доктор Столетов», «Озерки», «Самсон Фарма» и Superapteka. В будущем количество городов и сетей вырастет за счёт возможностей «Все аптеки», отметили в компании.
Клиенты Delivery Club смогут заказывать товары непосредственно в лицензируемых аптеках через API сайта аптечной сети. Доставкой заказов займутся курьеры-партнёры Delivery Club, она будет стоить 149 рублей.
Сервис будет доставлять только лекарства без рецепта, которые не требуют особых условий хранения, а также сопутствующие товары — всего около 2500 наименований. Заказы доставят в отдельных запечатанных пакетах.
- Госдума приняла закон об онлайн-торговле безрецептурными лекарствами, а правительство определило правила их продажи весной 2020 года. Согласно правилам, аптеки могут использовать для доставки партнёрские службы.
- В июле Delivery Club и «Все аптеки» начали возить в Москве аптечные товары, но тогда речь о лекарствах не шла. На сайте «Все аптеки» также можно оформить заказ лекарств, но забрать его нужно самостоятельно из аптеки, уточнили в компании.
- Доставкой лекарств из партнёрских аптек занимается и «Яндекс.Такси», развивая сервис с помощью услуги «Доставка» — для этого покупатель на сайте аптеки должен выбрать доставку, рассказали в «Яндекс Go». Возить безрецептурные препараты скоро будет и «Яндекс.Еда», сервис уже договорился с несколькими аптечными сетями.
По идее, сэкономленное время нужно бы потратить на семью, себя и развитие. А по факту получается только больше работать или заниматься фигнёй.
Или я один такой раздолбай ?
Поздновато, очень нужная услуга была бы в карантин, когда все по домам сидели. Но все равно лучше поздно, чем никогда
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