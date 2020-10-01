«Максидом» купила сеть гипермаркетов Castorama в России за 7,4 млрд рублей Материал редакции
Бывший владелец сети Kingfisher сообщал об уходе с российского рынка в 2018 году.
Британский ритейлер Kingfisher сообщил о продаже сети гипермаркетов Castorama в России компании «Максидом» за 7,4 млрд рублей.
По условиям сделки «Максидом» выплатит 80% суммы сразу, а остальные 20% равными долями в течение двух лет. Сделку закрыли 30 сентября, добавляет Kingfisher.
По данным «Infoline-Аналитики», по итогам 2019 года Castorama занимала пятое место по обороту в списке ритейлеров товаров для дома и ремонта. По данным СПАРК, выручка ООО «Касторама рус» в 2019 году сократилась на 17,6% — до 26,35 млрд рублей, пишет «Интерфакс».
«Максидом» занимает седьмое место в рейтинге «Infoline-Аналитики». Выручка компании составила 23,05 млрд рублей в 2019 году, а чистая прибыль уменьшилась до 1,89 млрд рублей с 3,22 млрд годом ранее.
В России Kingfisher работала с 2006 года, а в конце ноября 2018 года британская компания объявила об уходе с российского рынка и начала искать покупателя на бизнес.
В Castorama объяснили, что уход из России позволит сети сосредоточиться на основных рынках, где компания может достичь лидирующих позиций. В 2019 году компания закрыла два гипермаркета — в Тольятти и в Москве. В России сейчас работают 18 гипермаркетов сети.
«Максидом» работает с 1997 года — у компании 15 магазинов в семи регионах.
Вот это новость. Никак не мог представить, что Максидом сможет позволить себе такую покупку.
Отлично, дальше надо конкурировать с Леруа
Если что, Максидом многие позиции закупает именно у Леруа, а потом продают под видом своих товаров. Поэтому конкурировать они точно не могут.
Откуда такая теория?
Это факт. Друг в строительстве 20 лет работает, знает. И если вы сами когда-нибудь делали ремонт, то удивитесь, как некоторые товары прям совпадают с Леруа, но стоят дороже.
Там все цены минимум на 1-2% больше, чем везде. За исключение очевидного мусора с Али 🤷🏻♀️
я находил там много эксклюзивного импорта краски/герметики DAP. Магазин дороговатый был
Леруа с весны, после очередной победы рубля над долларом, заметно так увеличил цены, почти на треть.
Есть ещё OBI
Castorama принадлежащая Великобритании так и не нашла путь к российскому бессмысленному и беспощадному DIY-рынку. Уходите англосаксы у нас тут импортозамещение и евро за 92, сами свои денежки на строительных армянских рынках потратим!
Сложно найти путь, не открывая магазины, как это делает Леруа
У французов очень хорошее лобби в кремле Ашан, Леруа, Декатлон, но помимо этого перечисленные сети сами показали чудовищно эффективную гибкость и адаптивность к российскому рынку. Они словно армия Наполеона (самая сильная, самая гибкая) из всех оставшихся иностранных сетей в РФ.
Это не лобби. Просто РФ за последние несколько лет потеряла для многих свою инвестпривлекательность и те, кто не развивал тут бизнес изначально, захватив серьезные доли рынка, как это в свое время сделали Леруа, ИКЕА и Ашан, просто перестали вкладывать ресурс.
P.S. Decathlon, кстати, тоже не горит особым желанием включаться в борьбу с теми же WB, Ozon и прочими. А последние буквально в шаге, чтобы полноценно зайти в онлайн-сегмент diy-рынка
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