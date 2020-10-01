Бывший владелец сети Kingfisher сообщал об уходе с российского рынка в 2018 году.

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Британский ритейлер Kingfisher сообщил о продаже сети гипермаркетов Castorama в России компании «Максидом» за 7,4 млрд рублей.

По условиям сделки «Максидом» выплатит 80% суммы сразу, а остальные 20% равными долями в течение двух лет. Сделку закрыли 30 сентября, добавляет Kingfisher.

По данным «Infoline-Аналитики», по итогам 2019 года Castorama занимала пятое место по обороту в списке ритейлеров товаров для дома и ремонта. По данным СПАРК, выручка ООО «Касторама рус» в 2019 году сократилась на 17,6% — до 26,35 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

«Максидом» занимает седьмое место в рейтинге «Infoline-Аналитики». Выручка компании составила 23,05 млрд рублей в 2019 году, а чистая прибыль уменьшилась до 1,89 млрд рублей с 3,22 млрд годом ранее.

В России Kingfisher работала с 2006 года, а в конце ноября 2018 года британская компания объявила об уходе с российского рынка и начала искать покупателя на бизнес.

В Castorama объяснили, что уход из России позволит сети сосредоточиться на основных рынках, где компания может достичь лидирующих позиций. В 2019 году компания закрыла два гипермаркета — в Тольятти и в Москве. В России сейчас работают 18 гипермаркетов сети.