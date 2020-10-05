Она будет работать в Южном Бутове три недели в режиме эксперимента.

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Сеть «Вкусвилл» объявила о временном эксперименте по доставке в Москве с помощью беспилотного автомобиля. Она начнет работать в районе Южное Бутове, сообщила компания.

Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать бортинженер — передвижения беспилотников без водителей запрещены.

В машине установлено ПО, позволяющее перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и в обычном режиме, с водителем. Систему разработала Moove! — у компании есть технологии, способные к автономному вождению в городе, утверждает «Вкусвилл».