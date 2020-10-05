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Торговля
Рая Хачатрян
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«Вкусвилл» анонсировал эксперимент с доставкой на беспилотном автомобиле в Москве Материал редакции

Она будет работать в Южном Бутове три недели в режиме эксперимента.

17 комментариев
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Сеть «Вкусвилл» объявила о временном эксперименте по доставке в Москве с помощью беспилотного автомобиля. Она начнет работать в районе Южное Бутове, сообщила компания.

Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать бортинженер — передвижения беспилотников без водителей запрещены.

В машине установлено ПО, позволяющее перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и в обычном режиме, с водителем. Систему разработала Moove! — у компании есть технологии, способные к автономному вождению в городе, утверждает «Вкусвилл».

Эксперимент продлится три недели. В дни, когда рядом с магазином на улице Александры Монаховой, 95 будет работать беспилотник, покупателям придёт пуш-оповещение в приложении «ВкусВилл».

#новость #вкусвилл

Рая Хачатрян
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17 комментариев
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Илья

8

"Алло, это робокурэр, я падъехал, какой падезд?"

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Doppel Bock

6

Инфоповод и ничего большего

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Николай Гончаров

1

Зачем на автомобиле? Давайте сразу на квадрокоптере прям до квартиры)))

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Sergei Timofeyev

Николай
3

Опыт почты России пока пугает.

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Николай Гончаров

Sergei
0

Ну, есть такое конечно. Правда мб хоть у вкусвилла лучше выйдет. 

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
1

Вкуснее стена будет пахнуть. )

Ответить

Николай Гончаров

Sergei
0

Не только стена)

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
0

Но и не долго... ))

Ответить

Николай Гончаров

Sergei
0

А я ещё раз вызову)

Ответить

Sergei Timofeyev

Николай
0

ну вот свежая курочка полежала пять дней в холодильнике.. атомную бомбу выкинул на хрен )

Ответить

Дмитрий Курочкин

0

стесняюсь спросить, а кто еду донесет до квартиры? или самом нужно идти к машине? в чем прикол?

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Яков Морозов

Дмитрий
1

Борт-проводник беспилотника занесёт.

Ответить

Игорь Крафт

0

Интересно посмотреть на встречу пьяного ВДВшника только что дембельнувшегося и беспилотника...

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Андрей Голубьев

0

Лучше сразу скачивать push-уведомление в мозг, что ты сытый!!! 😂😂😂

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Sergei Timofeyev

0

 Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать --бортинженер-- курьер

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TL

0

«в Южном Бутово» Литературная норма русского языка — «в Южном Бутове». Для колхозников допустим и несклоняемый вариант, но не в СМИ же. Возможно, вашему редактору Рае Хачатрян это правило не знакомо, но всё же хочется видеть хоть немного грамотные тексты

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Sam Beckett

0

Мне казалось наше законодательство запрещает использовать в коммерческих целях робомобили. Недавно только тут была статья про бесплатное роботакси в Инополисе же

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