«Вкусвилл» анонсировал эксперимент с доставкой на беспилотном автомобиле в Москве Материал редакции
Она будет работать в Южном Бутове три недели в режиме эксперимента.
Сеть «Вкусвилл» объявила о временном эксперименте по доставке в Москве с помощью беспилотного автомобиля. Она начнет работать в районе Южное Бутове, сообщила компания.
Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать бортинженер — передвижения беспилотников без водителей запрещены.
В машине установлено ПО, позволяющее перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и в обычном режиме, с водителем. Систему разработала Moove! — у компании есть технологии, способные к автономному вождению в городе, утверждает «Вкусвилл».
Эксперимент продлится три недели. В дни, когда рядом с магазином на улице Александры Монаховой, 95 будет работать беспилотник, покупателям придёт пуш-оповещение в приложении «ВкусВилл».
Зачем на автомобиле? Давайте сразу на квадрокоптере прям до квартиры)))
Опыт почты России пока пугает.
Ну, есть такое конечно. Правда мб хоть у вкусвилла лучше выйдет.
Вкуснее стена будет пахнуть. )
Не только стена)
Но и не долго... ))
А я ещё раз вызову)
ну вот свежая курочка полежала пять дней в холодильнике.. атомную бомбу выкинул на хрен )
стесняюсь спросить, а кто еду донесет до квартиры? или самом нужно идти к машине? в чем прикол?
Интересно посмотреть на встречу пьяного ВДВшника только что дембельнувшегося и беспилотника...
Доставлять продукты компания будет на машине Kia Soul. В ней также будет ехать --бортинженер-- курьер
«в Южном Бутово» Литературная норма русского языка — «в Южном Бутове». Для колхозников допустим и несклоняемый вариант, но не в СМИ же. Возможно, вашему редактору Рае Хачатрян это правило не знакомо, но всё же хочется видеть хоть немного грамотные тексты
Мне казалось наше законодательство запрещает использовать в коммерческих целях робомобили. Недавно только тут была статья про бесплатное роботакси в Инополисе же
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