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Торговля
Лиана Липанова
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«Эвотор»: выручка ритейлеров одежды и обуви упала на 5-17% за месяц на фоне слухов о второй волне пандемии Материал редакции

Среди других причин падения трафика эксперты называют удалёнку, развитие онлайн-продаж и снижение доходов населения.

  • Выручка несетевых магазинов обуви в России сократилась на 17% по итогам сентября 2020 года по сравнению с тем же месяцем 2019 года, а магазинов одежды — на 5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные производителя онлайн-касс «Эвотор».
  • Самое большое падение выручки аналитики обнаружили в Москве — на 28% в обувных магазинах к сентябрю 2019 года и на 13% в магазинах одежды. В Санкт-Петербурге обувные магазины в сентябре потеряли 26% выручки, магазины одежды — на 13%.
  • В некоторых регионах продажи выросли: магазины одежды Калининграда получили на 28% больше доходов, но обувные показали снижение на 16%. В Татарстане продавцы одежды зафиксировали рост на 14%, обувные салоны — снижение на 28%.
  • Выручка непродуктивных ритейлеров падает из-за удалёнки, снижения доходов населения и слухов о второй волне пандемии и ограничений, утверждает гендиректор «Эвотор» Андрей Романенко.
  • На спрос на детскую одежду и обувь повлияла неопределенность в отношении школьной дистанционного обучения, заявили в одном из крупных спортивных ритейлеров. Снижение трафика покупателей связано с развитием онлайн-продаж, считает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов.

#новость #эвотор #бизнеснакарантине

Лиана Липанова
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5 комментариев
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sando

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второй волны не будет, потому что количество подтверждённых случаев растёт, скоро будут введены строгие меры по самоизоляции и никаких ограничений не будет. ситуация стабилизируется, а статистика ясно даёт понять, что вакцина нас не спасёт. с уважением, ваш мэр. 

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Юрий Белоножкин

sando
0

Пикабу кокоето 

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Michael Smith

0

ничего себе "слухи"

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AnlimiT

0

А что на счёт требования ФАС по сим-картам в Эвоторе, до 30 сентября давали срок им.

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Евгений Ларин

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Происки солдатов нато

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