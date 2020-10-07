Маркетплейс запустил раздел «Сделано в России» и анонсировал документальный фильм про производителей товаров, транслирующих российские традиции и культуру.

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«AliExpress Россия» запустила программу поддержки российских художественных промыслов, сообщил vc.ru представитель маркетплейса.

Компания запустила конкурс «Хорошие вещи» для компаний, предпринимателей и самозанятых граждан, которые производят на территории России товары, транслирующие российские традиции, культуру, народные промыслы или исторические мотивы. Например, хрусталь и керамика, натуральная косметика, ушанки и кокошники, ювелирные изделия и украшения из бисера и другие товары.

С 7 октября по 21 декабря участники конкурса должны заполнить заявку и описать свой бизнес: история и цель его создания, важность выбранного дела, чем проект уникален и в чем состоит его преимущество, каковы перспективы развития, какие товары бизнес производит, описание производства и его особенностей, с какими сложностям участник сталкивается, чем отличается от конкурентов и каким образом распорядится призом.

Призовой фонд составляет 14 млн рублей — по 1 млн рублей каждому из 14 победителей в виде денег на развитие бизнеса или субсидий на комиссию и логистику. Победители будут объявлены в начале 2021 года.

Кроме того, маркетплейс запустил раздел «Сделано в России». На первом этапе в нём будет продаваться около 3000 товаров от более чем 60 брендов, включая производителя посуды и товаров для дома со знаменитым узором «Объединение Гжель», кольчугинскую фабрику серебряных изделий «Аргента», уральских производителей органической продукции «Уралмануфактура» и других.