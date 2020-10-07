Партнёрство стартапа Bolt Threads с брендами из массмаркета может популяризировать использование экологичного заменителя кожи, пишет The New York Times.

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Бренды Adidas, Lululemon, Kering (Gucci и Saint Laurent) и Stella McCartney объявили о сотрудничестве со стартапом из Сан-Франциско Bolt Threads, передаёт The New York Times.

Производители одежды будут инвестировать в разработки компании в обмен на изготавливаемый Bolt Threads материал — заменитель кожи, выращенный из мицелия грибов. Каждый из брендов выделил «семизначную сумму», заявил основатель и глава стартапа Дэн Уидмайер. Однако точные цифры стороны не раскрывают.

Первые товары с «веганской кожей» Mylo, от кроссовок Adidas до аксессуаров Stella McCartney, поступят в продажу в 2021 году, пишет издание.

Mylo

Уидмайер заявил, что это важный шаг на пути к массовому использованию биоматериалов. «Эта индустрия остается экологической бомбой замедленного действия и полна устаревших технологий», — добавил он.

Mylo выращивается на заводах в Европе, на которых раньше производили грибы для рынка деликатесов, заявили в Bolt Threads. Но название или местоположение фабрики компания не раскрывает.

Первый шаг производства «веганской кожи» — выращивание мицелия, корня грибов. При производстве мицелия используется половина объема воды, необходимого для производства хлопка, и не используются изделия животного происхождения, уточнили в компании.

Примерно за 8-10 дней мицелий разрастается по органической подстилке при контролируемой температуре и влажности, объясняют в Bolt Threads. Получившиеся толстые листы обрабатываются и окрашиваются.

«Когда вы прикасаетесь к синтетической коже, вы чувствуете холодный пластик. В то же время Mylo обладает эластичностью и теплом, которые действительно кажутся естественными», — сказал Джейми Бейнбридж (Jamie Bainbridge), вице-президент по разработке продукции Bolt Threads.

Некоторые сторонники производства кожи утверждают, что это помогает производителям мяса не создавать свалки кожи, напоминает The New York Times. Если бы при производстве, например, говядины, выброшенная кожа сжигалась, то в сознании потребителей выросла бы связь между разведением скота и климатическим кризисом, говорят они.