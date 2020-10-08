Производитель «Юбилейного», Milka и Dirol из-за пандемии пообещал сократить ассортимент и увеличить упаковки продуктов Материал редакции
В компании говорят, что предпочтения покупателей поменялись: нужен меньший выбор, но в больших объёмах.
Mondelēz International, производитель печенья «Юбилейное», шоколада Milka и жвачки Dirol, планирует сократить ассортимент и увеличить упаковки своей продукции, рассказал глава компании Дирк Ван де Пут в интервью РБК.
По его словам, пандемия изменила модель потребления. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — объяснил он.
На изменение модели потребление обратили внимание и другие производители — PepsiCo и Danone, передаёт РБК. «Принимая во внимание сложность экономической ситуации, сегодня важны специальные предложения, например большие форматы упаковок», — заявили изданию в Danone. Так, компания уже выпустила 1,5-литровую бутылку молока «Простоквашино».
Во время массовой самоизоляции сократилось потребление «на ходу» и индивидуальное потребление, говорят в российском офисе PepsiCo. в результате сократились продажи продуктов в маленьких упаковках, отметили в компании.
Лучше бы они в некогда вкусных печенках, количество пальмового масла поуменьшили и вернулись к оригинальному рецепту.
Нынешний состав: мука пшеничная; сахар; масло пальмовое; вода питьевая; крахмал кукурузный; разрыхлитель (гидрокарбонат натрия и пирофосфат натрия); соль поваренная пищевая; ароматизатор "ваниль-молоко" идентичный натуральному; эмульгатор - лецитин соевый; сухая сыворотка молочная; витамины; регулятор кислотности (кислота лимонная).
Найди 10 отличий.
С этого места по подробнее.
ну маргарин это трансжиры
из википедии:
"Показано, что потребление трансжиров связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. В связи с этим ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют отказываться от потребления трансжиров.
По рекомендации ВОЗ, организм человека должен получать от трансжиров не более 1 % суточной нормы общего энергопотребления. В 2009 году ВОЗ пересмотрела эту рекомендацию и рекомендовала полностью удалить промышленные трансжиры из продуктов питания."
пальмовое масло - насыщенные жиры. тоже ничего полезного, но вроде бы менее вредно чем трансжиры.
Его и с текущим рецептом только по акциям берут, насколько я вижу, а уж "по оригинальному рецепту" даже по акциям брать перестанут.
Печеньем выпускаемого в России с 1913 года владеет американская Mondelēz International. Ахуеть, мы даже печеньки сами выпечь не можем при этом Роскосмос планирует строить базу на Луне
Так пекут то его в России. При желании, вы тоже можете заработать деньги и купить какого-нибудь производителя печенья в США)
Ага блять, заработаешь тут, скорее всего какой нибудь чиновник, который ратифицировал сделку, а потом переобулся и заявил об импортозамещении, быстрее купит себе дом в Майами в США
Справедливости ради изначально это была французская компания
Bullshit. В США на полках давным давно нас приучили к большим упаковкам. Это выгодно - средний чек вырастает. Просто удобный момент чтобы пойти по американскому пути.
удобный момент чтобы пойти по американскому пути
По его словам, пандемия изменила модель потребления. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок
Ничего там не менялось. У них стресс от того, что не знают чем занять освободившееся время, и они его по привычке заедают.
Отток крови от головы к желудку ослабляет невроз и приносит кратковременное спокойствие.
Кому после этой новости надо подсуетиться, так это производителям одежды — как для жир... в смысле плюс-сайз, так и масс-маркету.
Неужели они думают, что теперь потребление «на ходу» уйдёт совсем? Да, сейчас пару месяцев ещё дома поедят, и вернётся всё на свои места. Как ели по пути к дедлайну, так и будут
Вернут старые упаковки, а цены не изменят, многоходовочка чтобы растянуть очко Овертона
ага. упаковка молока будет семейная. а по факту всё равно будет 890 мл. но цена как за семейную, конечно же)
Спасибо, не надо(с). Я уж лучше во вкусвилле что-то более полезное куплю
А ведь СМИ нас предупреждали что мир больше не будет прежним.
😝😝😝
Это у вас семейная упаковка смайликов?
Сменили модель потребления и решили, что одной маловато?
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