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Торговля
Лиана Липанова
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Производитель «Юбилейного», Milka и Dirol из-за пандемии пообещал сократить ассортимент и увеличить упаковки продуктов Материал редакции

В компании говорят, что предпочтения покупателей поменялись: нужен меньший выбор, но в больших объёмах.

29 комментариев
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Mondelēz International, производитель печенья «Юбилейное», шоколада Milka и жвачки Dirol, планирует сократить ассортимент и увеличить упаковки своей продукции, рассказал глава компании Дирк Ван де Пут в интервью РБК.

По его словам, пандемия изменила модель потребления. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — объяснил он.

На изменение модели потребление обратили внимание и другие производители — PepsiCo и Danone, передаёт РБК. «Принимая во внимание сложность экономической ситуации, сегодня важны специальные предложения, например большие форматы упаковок», — заявили изданию в Danone. Так, компания уже выпустила 1,5-литровую бутылку молока «Простоквашино».

Во время массовой самоизоляции сократилось потребление «на ходу» и индивидуальное потребление, говорят в российском офисе PepsiCo. в результате сократились продажи продуктов в маленьких упаковках, отметили в компании.

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Лиана Липанова
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Василий Степанов

8

Лучше бы они в некогда вкусных печенках, количество пальмового масла поуменьшили и вернулись к оригинальному рецепту.

Нынешний состав: мука пшеничная; сахар; масло пальмовое; вода питьевая; крахмал кукурузный; разрыхлитель (гидрокарбонат натрия и пирофосфат натрия); соль поваренная пищевая; ароматизатор "ваниль-молоко" идентичный натуральному; эмульгатор - лецитин соевый; сухая сыворотка молочная; витамины; регулятор кислотности (кислота лимонная).

Найди 10 отличий.

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Хозяин

Василий
7

маргарин уж точно не лучше пальмового масла

Ответить

Vitold Sedyshev

Хозяин
2

С этого места по подробнее.

Ответить

Хозяин

Vitold
4

ну маргарин это трансжиры

из википедии:
"Показано, что потребление трансжиров связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. В связи с этим ВОЗ и другие организации здравоохранения рекомендуют отказываться от потребления трансжиров.

По рекомендации ВОЗ, организм человека должен получать от трансжиров не более 1 % суточной нормы общего энергопотребления. В 2009 году ВОЗ пересмотрела эту рекомендацию и рекомендовала полностью удалить промышленные трансжиры из продуктов питания."

пальмовое масло - насыщенные жиры. тоже ничего полезного, но вроде бы менее вредно чем трансжиры.

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Ivan Pogoreloff

Василий
1

Его и с текущим рецептом только по акциям берут, насколько я вижу, а уж "по оригинальному рецепту" даже по акциям брать перестанут.

Ответить

Василий Степанов

Ivan
0

Я один раз взял..От изжоги чуть не умер

Ответить

Карл

Василий
0

а оно не рванет от аммония?

хотя главное, чтоб не на выходе воспламенилось

Ответить

Andrey Arsentyev

7

Печеньем выпускаемого в России с 1913 года владеет американская Mondelēz International. Ахуеть, мы даже печеньки сами выпечь не можем при этом Роскосмос планирует строить базу на Луне

Ответить

Павел Сумкин

Andrey
1

Так пекут то его в России. При желании, вы тоже можете заработать деньги и купить какого-нибудь производителя печенья в США)

Ответить

Andrey Arsentyev

Павел
1

Ага блять, заработаешь тут, скорее всего какой нибудь чиновник, который ратифицировал сделку, а потом переобулся и заявил об импортозамещении, быстрее купит себе дом в Майами в США

Ответить

Василий Степанов

Andrey
1

Справедливости ради изначально это была французская компания

Ответить

Andrey Arsentyev

Василий
1

"Вы что, хотите как во Франции?" - цитаты великих

Ответить

Hrachik Adjamian

3

Bullshit. В США на полках давным давно нас приучили к большим упаковкам. Это выгодно - средний чек вырастает. Просто удобный момент чтобы пойти по американскому пути.

Ответить

Dear Moscow,

Hrachik
2

удобный момент чтобы пойти по американскому пути

Ответить

alex twit

Dear
0

Минутка бодипозитива

Ответить

Dear Moscow,

2

По его словам, пандемия изменила модель потребления. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок

Ничего там не менялось. У них стресс от того, что не знают чем занять освободившееся время, и они его по привычке заедают.
Отток крови от головы к желудку ослабляет невроз и приносит кратковременное спокойствие.

Кому после этой новости надо подсуетиться, так это производителям одежды — как для жир... в смысле плюс-сайз, так и масс-маркету.

Ответить

Андрей Антонов

1

Неужели они думают, что теперь потребление «на ходу» уйдёт совсем? Да, сейчас пару месяцев ещё дома поедят, и вернётся всё на свои места. Как ели по пути к дедлайну, так и будут

Ответить

Роман Александров

Андрей
2

Вернут старые упаковки, а цены не изменят, многоходовочка чтобы растянуть очко Овертона

Ответить

Дмитрий Трифонов

1

ага. упаковка молока будет семейная. а по факту всё равно будет 890 мл. но цена как за семейную, конечно же)

Ответить

Карл

Дмитрий
0

890 уже было, будет 804, потом 796, потом 743 и т.д. и все это в обычной литровой коробке

Ответить

Дмитрий Трифонов

Карл
0

именно)))

Ответить

Карл

Дмитрий
0

главное объем писать помельче и в самом неожиданном месте, чтобы сходу нельзя было увидеть

Ответить

Maxim Medvedev

0

Спасибо, не надо(с). Я уж лучше во вкусвилле что-то более полезное куплю

Ответить

Карл

Maxim
1

лол

Ответить

Даниил Слесарчук

0

А ведь  СМИ нас предупреждали что мир больше не будет прежним.

Ответить

Алекс Таций

Даниил
–1

😝😝😝

Ответить

Dear Moscow,

Алекс
1

Это у вас семейная упаковка смайликов?

Сменили модель потребления и решили, что одной маловато?

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Комментарий удален

Карл

0

ммм.. больше печенек!

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Лида

0

Необходимо просто...

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