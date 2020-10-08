В компании говорят, что предпочтения покупателей поменялись: нужен меньший выбор, но в больших объёмах.

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Mondelēz International, производитель печенья «Юбилейное», шоколада Milka и жвачки Dirol, планирует сократить ассортимент и увеличить упаковки своей продукции, рассказал глава компании Дирк Ван де Пут в интервью РБК.

По его словам, пандемия изменила модель потребления. «Мы видим рост продаж больших семейных упаковок наших продуктов. Соответственно, нам необходимо адаптировать бренды к ситуации, когда потребители проводят большую часть времени дома», — объяснил он.

На изменение модели потребление обратили внимание и другие производители — PepsiCo и Danone, передаёт РБК. «Принимая во внимание сложность экономической ситуации, сегодня важны специальные предложения, например большие форматы упаковок», — заявили изданию в Danone. Так, компания уже выпустила 1,5-литровую бутылку молока «Простоквашино».