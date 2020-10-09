Дискуссия: бизнес Ozon — «полное фиаско без намека на лидерские позиции» или «местный аналог Amazon» Материал редакции
Сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев на странице в Facebook раскритиковал развитие бизнеса Ozon и указал на проблемы. С его позицией согласились не все читатели — в комментарии пришли другие предприниматели и венчурные инвесторы.
Сам Алексеев не называет конкретную компанию в заметке, но его слова о продаже книг, финансовых показателях и скором IPO сервиса явно указывают на то, что он говорит про Ozon.
По его мнению, спустя десятилетия Ozon пришёл к «полному фиаско» — это «крайне затратный и неповоротливый бизнес с убытком в 31,4 млрд рублей и отсутствием даже намека на лидерские позиции». Единственная рабочая бизнес-модель сервиса — «продавать рубль за 80 копеек», считает предприниматель.
Алексеев предлагает Ozon «выгнать эффективных менеджеров и инвесторов и вернуться к книжному бизнесу» вместо IPO, благодаря которому «эффективные менеджеры разведут инвесторов ещё на миллиарды и через год свалят с победой».
На публикацию Алексеева обратили внимание пользователи, инвесторы и предприниматели, которые разобрали высказывания сооснователя DNS.
Например, бизнес-модель и действия Ozon поддержали управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава, глава «Техносилы» Илья Тимченко и руководитель Retail Rocket Николай Хлебинский.
«За» Ozon: компания правильно растет, инвестор не менялся, а убытки отражают реалии современного бизнеса
Управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава сказал, что многие ИТ-компании выходят на американские биржи только с идеей, и на их фоне Ozon «очень неплохо смотрится».
Похожего мнения придерживается сооснователь и глава Retail Rocket Николай Хлебинский. По его словам, он «сам негодовал по поводу финансовых показателей, пока не провел две недели в Кремниевой долине» и теперь уверен, что Ozon — это «бизнес по-американски», где накопление денег приравнивают к недостаточному вложению в рост.
Некоторые вспомнили, что сам DNS выходил в новые регионы с убытком.
Создатель «Идеономики» Павел Власов-Мрдуляш отметил, что у Ozon ключевой инвестор не менялся уже 20 лет. Это Baring Vostok — фонд, который на ранних стадиях инвестировал в «Яндекс», «Тинькофф», «1С» и другие крупные ИТ-компании России. Им управляют «толковые и вдумчивые люди», которые не будут инвестировать в провальные стартапы, отмечает Власов-Мрдуляш.
По его мнению, Ozon мог бы по примеру «Лабиринта» продавать книги и сопутствующие товары, но компания изначально задумывалась как русский Amazon, который и пытаются строить.
Инвесторы относятся к маркетплейсу как к «уменьшенному аналогу Amazon», который долгое время не выходил на прибыль, поделились другие пользователи.
Глава «Техносилы» Илья Тимченко сравнил бизнес-модели Ozon и DNS, отметив, что Ozon в глазах инвесторов более конкурентный из-за базовых вещей: цены, сервиса, клиентского пути при оформлении покупки, особенно у молодёжи. Алексеев не согласился: «Только вот с чего бы это она была более конкурентная?»
Ещё одно мнение поддержавших — прибыль от IPO может покрыть операционный убыток, а полученные деньги позволят развиваться дальше, отстроить свою логистику, как сделал Amazon.
Возникли вопросы к составлению графика выручки и убытков Ozon, построенному Алексеевым. По словам Алексеева, он получен из официальной бухгалтерской отчетности, а учитывались все виды расходов («все в круг»).
Пользователи же добавили, что нужно анализировать факты, повлиявшие на расходы компании.
«Против» Ozon: маркетплейс похож на «пузырь», а Wildberries растёт лучше и быстрее
Часть пользователей подчёркивает, что Ozon продает «будущие успехи» потенциальным инвесторам, тогда как его конкуренты появились позже и работают эффективнее на том же рынке — причем без помощи внешних инвестиций.
Читатели упоминали Wildberries — лидера на рынке российской электронной торговли.
Читатели отметили и 15-летнее генерирование убытков Ozon — включая время, когда компания занималась только продажей книг.
Некоторых отталкивает внешний вид сервиса:
В целом же, несмотря на критику Ozon, Алексеев желает маркетплейсу «только успехов». На вопрос, выйдет ли DNS на биржу по примеру Ozon, Алексеев ответил, что «в его деревне — это ругательство, за которое и в табло можно получить».
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