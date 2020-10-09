Мне как провинциалу бывают совершенно непонятны истории из «московского бизнеса».

Когда-то давным-давно возникла компания, которая решила торговать книгами в интернете и в целом это получилось у нее довольно успешно. Ведущие позиции в этом сегменте бизнеса, большая доля экспорта в продажах (!), в общем, все круто. Но потом пришли «московские инвесторы» и решили, что «будущее за маркетплейсами» и начали вваливать туда бабки.

Но «московский инвестор» в среднем существо довольно поверхностное. Когда проводишь время за «питч-сессиями», презентациями и подкрепляешь это все деловыми ужинами с конференциями, особо вникать в тему некогда. «Будущее за интернетом!», «нас ждет единый маркетплейс!», «лидер получает все!». И понеслась.

«Инвесторы» сменяли и дополняли друг друга, постоянно находя еще большего лоха с еще большей верой в то, что нас вот-вот накроет единым маркетплейсом. Миллиарды текли рекой. К чему же они пришли спустя десятилетия «инноваций»? На мой провинциальный взгляд, к полному фиаско:

— Накопленный убыток в 31,4 млрд рублей.

— Крайне затратный и неповоротливый бизнес.

— Единственная работающая бизнес-модель – продавать рубль за 80 копеек.

— Отсутствие даже намека на лидерские позиции.

Посмотрите на график, вот натурально рубль за 80 копеек. Только «инновации» усиливаются, и если в 2017 году рубль торговали за 93 копейки, в 2018 году за 87 копеек, то в 2019 году уже за 67 копеек! 62 млрд рублей выручки при 20 млрд рублей убытка!

Вот непонятно, зачем все эти сложности со cкладами. Просто бы сделали сайт, куда заходишь и покупаешь рубль за 95 копеек. Натурально, платишь с карточки 95 копеек, а через неделю к тебе приходит на счет рубль. Продажи были бы гораздо круче!

Что бы сделали у нас в провинции с таким бизнесом? Дали бы в морду «инвесторам» и «эффективным менеджерам», пофиксили убытки и вернулись бы к развитию нормального книжного бизнеса. Он бы отлично развивался и возможно даже можно было бы со временем подумать о развитии в каком-то новом направлении.

Но что делают московские специалисты по е-бизнесу? Они готовят IPO на Nasdaq с оценкой этого недоразумения в $3–5 млрд! Что, серьезно? $0,5 млрд убытка, и заложенные по новым кредитам акции, вы хотите продать за $3-5 млрд? Ну я бы понял, если бы вы пошли в правительство с идеей создания национального маркетплейса, но искать лоха в США.

Думаю, секрет в том, что «эффективные менеджеры» хотят развести «московских инвесторов» еще на миллиард, чтобы еще годик протянуть в «бизнес-обедах», теперь уже в США. А потом можно будет свалить все на «сложную международную ситуацию» и уйти с победой.

Хотя может я просто отсталый провинциал и ничего не понимаю в реалиях современного e-бизнеса.

DISCLAIMER. Все совпадения прошу считать случайными. Я очень люблю «московских инвесторов» и «эффективных менеджеров». Это важное звено в экосистеме.