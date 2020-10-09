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Торговля
Евгений Делюкин
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Дискуссия: бизнес Ozon — «полное фиаско без намека на лидерские позиции» или «местный аналог Amazon» Материал редакции

Сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев на странице в Facebook раскритиковал развитие бизнеса Ozon и указал на проблемы. С его позицией согласились не все читатели — в комментарии пришли другие предприниматели и венчурные инвесторы.

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Сам Алексеев не называет конкретную компанию в заметке, но его слова о продаже книг, финансовых показателях и скором IPO сервиса явно указывают на то, что он говорит про Ozon.

По его мнению, спустя десятилетия Ozon пришёл к «полному фиаско» — это «крайне затратный и неповоротливый бизнес с убытком в 31,4 млрд рублей и отсутствием даже намека на лидерские позиции». Единственная рабочая бизнес-модель сервиса — «продавать рубль за 80 копеек», считает предприниматель.

Алексеев предлагает Ozon «выгнать эффективных менеджеров и инвесторов и вернуться к книжному бизнесу» вместо IPO, благодаря которому «эффективные менеджеры разведут инвесторов ещё на миллиарды и через год свалят с победой».

Мне как провинциалу бывают совершенно непонятны истории из «московского бизнеса».

Когда-то давным-давно возникла компания, которая решила торговать книгами в интернете и в целом это получилось у нее довольно успешно. Ведущие позиции в этом сегменте бизнеса, большая доля экспорта в продажах (!), в общем, все круто. Но потом пришли «московские инвесторы» и решили, что «будущее за маркетплейсами» и начали вваливать туда бабки.

Но «московский инвестор» в среднем существо довольно поверхностное. Когда проводишь время за «питч-сессиями», презентациями и подкрепляешь это все деловыми ужинами с конференциями, особо вникать в тему некогда. «Будущее за интернетом!», «нас ждет единый маркетплейс!», «лидер получает все!». И понеслась.

«Инвесторы» сменяли и дополняли друг друга, постоянно находя еще большего лоха с еще большей верой в то, что нас вот-вот накроет единым маркетплейсом. Миллиарды текли рекой. К чему же они пришли спустя десятилетия «инноваций»? На мой провинциальный взгляд, к полному фиаско:

— Накопленный убыток в 31,4 млрд рублей.

— Крайне затратный и неповоротливый бизнес.

— Единственная работающая бизнес-модель – продавать рубль за 80 копеек.

— Отсутствие даже намека на лидерские позиции.

Посмотрите на график, вот натурально рубль за 80 копеек. Только «инновации» усиливаются, и если в 2017 году рубль торговали за 93 копейки, в 2018 году за 87 копеек, то в 2019 году уже за 67 копеек! 62 млрд рублей выручки при 20 млрд рублей убытка!

Вот непонятно, зачем все эти сложности со cкладами. Просто бы сделали сайт, куда заходишь и покупаешь рубль за 95 копеек. Натурально, платишь с карточки 95 копеек, а через неделю к тебе приходит на счет рубль. Продажи были бы гораздо круче!

Что бы сделали у нас в провинции с таким бизнесом? Дали бы в морду «инвесторам» и «эффективным менеджерам», пофиксили убытки и вернулись бы к развитию нормального книжного бизнеса. Он бы отлично развивался и возможно даже можно было бы со временем подумать о развитии в каком-то новом направлении.

Но что делают московские специалисты по е-бизнесу? Они готовят IPO на Nasdaq с оценкой этого недоразумения в $3–5 млрд! Что, серьезно? $0,5 млрд убытка, и заложенные по новым кредитам акции, вы хотите продать за $3-5 млрд? Ну я бы понял, если бы вы пошли в правительство с идеей создания национального маркетплейса, но искать лоха в США.

Думаю, секрет в том, что «эффективные менеджеры» хотят развести «московских инвесторов» еще на миллиард, чтобы еще годик протянуть в «бизнес-обедах», теперь уже в США. А потом можно будет свалить все на «сложную международную ситуацию» и уйти с победой.

Хотя может я просто отсталый провинциал и ничего не понимаю в реалиях современного e-бизнеса.

DISCLAIMER. Все совпадения прошу считать случайными. Я очень люблю «московских инвесторов» и «эффективных менеджеров». Это важное звено в экосистеме.

Дмитрий Алексеев
сооснователь DNS

На публикацию Алексеева обратили внимание пользователи, инвесторы и предприниматели, которые разобрали высказывания сооснователя DNS.

Например, бизнес-модель и действия Ozon поддержали управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава, глава «Техносилы» Илья Тимченко и руководитель Retail Rocket Николай Хлебинский.

«За» Ozon: компания правильно растет, инвестор не менялся, а убытки отражают реалии современного бизнеса

Управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава сказал, что многие ИТ-компании выходят на американские биржи только с идеей, и на их фоне Ozon «очень неплохо смотрится».

Американский технологический фондовый рынок ровно так и работает, огромное количество компаний вообще без выручки выходят на IPO, просто под обещания когда-то построить большой бизнес на текущей идее. На их фоне наш книжный магазин очень неплохо смотрится.

Я думаю IPO вполне может быть успешным. Вон Momentus Михаила Кокорича стала публичной компаний вчера с оценкой более $1 млрд и без выручки. Amazon генерировал убытки 15 лет и сжег гораздо больше денег, и ничего, инвесторы довольны.

Алекcандр Чачава
управляющий партнёр Leta Capital

Похожего мнения придерживается сооснователь и глава Retail Rocket Николай Хлебинский. По его словам, он «сам негодовал по поводу финансовых показателей, пока не провел две недели в Кремниевой долине» и теперь уверен, что Ozon — это «бизнес по-американски», где накопление денег приравнивают к недостаточному вложению в рост.

Я бы назвал [Ozon] бизнесом по-американски: операционно убыточный, агрессивно растущий за счет последовательных вливаний громадных денег и большого burn rate и зарабатывающий на росте стоимости акций после выхода на IPO.

В российском понимании это вообще не бизнес, тут Дмитрий прав! Как же так – прибыли-то нет?! Но западный ИТ-мир живет по-другому. Там прибыль — это плохо. Это не может уложиться нормально в нашей голове, но там считают, что если ты копишь кэш на счету, то ты недостаточно инвестируешь в рост.

Во-вторых, несмотря на отрицательную EBITDA, ты обязан держать положительную unit-экономику на одну транзакцию. Этого у Озона, к сожалению, проверить мы не можем, но предполагается, что без этого фактора инвесторы не станут докладывать деньги в очередных раундах.

Такой подход нам в России недоступен. В первую очередь из-за полного отсутствия рынка частного капитала (поэтому Озон, как и все наши технологические компании, идет размещаться на Nasdaq, все деньги там). В США такой подход дает плоды — крупнейшие глобальные ИТ-компании выросли на этих дрожжах.

Возьмите топ-10 самых дорогих компаний мира, в котором доминируют технологические гиганты из США и сравните его с таким же списком 10 лет назад, там были нефтяные компании, в том числе «Газпром» и финансовые гиганты.

$500 млн убытка Ozon по сравнению с этим ничто.

Только за 2018 год в США объём венчурных инвестиций составил около $140 млрд. ФРИИ, кажется, проинвестировали сколько-то десятков миллионов долларов за шесть лет, и их в чем только не обвиняют. Про «инвестклимат» и венчурные деньги «промолчу».

Николай Хлебинский
глава Retail Rocket

Некоторые вспомнили, что сам DNS выходил в новые регионы с убытком.

Алексеев, как обычно, передергивает. Он говорит о том, что невозможно построить бизнес, если маржинальность минимальна или отрицательна. Но, во-первых, ДНС именно так и заходил в новые регионы (и у меня большой вопрос про капитализацию — никто не в курсе откуда у компании вдруг появились такие деньги).

А во-вторых, я помню, как в одном большом, но провинциальном городе ДНС решила пободаться с новым интернет-магазином крупной оптовой компании и тоже продавала в минус, все игроки рынка возмущались очень похоже.

Александр Купряшкин

Создатель «Идеономики» Павел Власов-Мрдуляш отметил, что у Ozon ключевой инвестор не менялся уже 20 лет. Это Baring Vostok — фонд, который на ранних стадиях инвестировал в «Яндекс», «Тинькофф», «1С» и другие крупные ИТ-компании России. Им управляют «толковые и вдумчивые люди», которые не будут инвестировать в провальные стартапы, отмечает Власов-Мрдуляш.

По его мнению, Ozon мог бы по примеру «Лабиринта» продавать книги и сопутствующие товары, но компания изначально задумывалась как русский Amazon, который и пытаются строить.

Ключевой инвестор в Ozon [...] — это знаменитый фонд Baring Vostok. Основатели этого проекта, питерцы из Рексофта, вышли спустя несколько лет, отдав инвесторам контроль. Фонд этот и правда московский, но деньги там иностранные, да и Майкл Калви американец.

Их сделки с Яндексом, Тинькофф, Каспи, 1С и другими компаниями говорят о том, что это не совсем дурачки с питч-сессиями, конфами и презами, а толковые вдумчивые люди.

Да, сейчас вместе с ними на борту компании и АФК «Система» (тоже, в общем, не дураки), но у Baring Vostok все равно существенная доля, и последние годы они докладывали деньги в компанию, то есть верили в стратегию маркетплейса. Других значимых «московских инвесторов» там нет.

Теперь про менеджеров. Ozon исторически управляли иностранцы, кроме текущего гендиректора – Шульгина, который до этого было гендиректором «Яндекса» (с 2014 по 2017 год). И этих менеджеров привлекают те самые инвесторы, а не наоборот. И кто там кого разводит, если вообще [это происходит] — непонятно.

И да, они изрядно рискуют. Могли бы, как «Лабиринт», торговать книжками и канцеляркой через интернет, поступательно развивать операционно прибыльный бизнес в этом сегменте.

Но это для Baring Vostok был бы совсем скромный бизнес, объем там не тот. Ozon изначально, когда они в него первый раз вкладывали еще в прошлом тысячелетии, задумывался как компания-лидер русской электронной коммерции, реально «русский Amazon».

Вот они и пытаются его строить, как умеют, идут на существенный экономический риск рада этого. Получится — будут в дамках, нет — потеряют много денег. Но это осознанный риск.

В общем, на разводку не похоже — скорее настоящее предпринимательство в эпоху четвёртой промышленной революции.

Павел Власов-Мрдуляш
создатель издания «Идеономика»

Все бы было верно, если бы мы жили в мире, где именно по такой модели (как у Ozon) компании не выходят в прибыль и не становятся крупнейшими и самыми прибыльными корпорациями на планете.

Если коротко, то да, ваше последнее утверждение верно: «Хотя может я просто отсталый провинциал и ничего не понимаю в реалиях современного е-бизнеса».

Кирилл Антошин
владелец Myrentacar.com

Инвесторы относятся к маркетплейсу как к «уменьшенному аналогу Amazon», который долгое время не выходил на прибыль, поделились другие пользователи.

Еще у одного рынок не прав)) Смешно. К Ozon инвесторы относятся как к уменьшенному аналогу Amazon. Любые современные техинвесторы любят не за текущие денежные потоки, а за будущие. Можно какой-нибудь Macy's взять или DNS. С ними же все ясно? Маржа будет падать, выручка тоже. Отсюда большие дивы здесь и сейчас.

Amazon или Tesla любят за то, что ребята держат большие портфели патентов и только наращивают их. Это инвест-фонды, которые в числе прочего сами что-то делают.

Вся эта деятельность про выручку — это история про то, чтобы показать инвесторам, что можно собрать команду и делать инновации, которые и составляют основу капитализации, а не коэффициент P/S (отношение капитализации к годовой выручке) или P/E (мультипликатор стоимости акции к годовой прибыли на акцию).

Вроде не глупый человек, а пишет глупости из индустриальной эпохи.

Николай Лещёв

Глава «Техносилы» Илья Тимченко сравнил бизнес-модели Ozon и DNS, отметив, что Ozon в глазах инвесторов более конкурентный из-за базовых вещей: цены, сервиса, клиентского пути при оформлении покупки, особенно у молодёжи. Алексеев не согласился: «Только вот с чего бы это она была более конкурентная?»

Дмитрий, наверное, по-честному, было бы правильно показать P&L DNS (profit&loss, отчет о финансовых результатах) и темпы роста выручки в сравнении с Ozon за последние два-три года.

А еще интереснее попробовать «продать» «московским инвесторам» модель DNS хотя бы за пять величин годовой прибыли. Ибо в этом и есть фундаментальная оценка.

Илья Тимченко
гендиректор «Техносила»

Ещё одно мнение поддержавших — прибыль от IPO может покрыть операционный убыток, а полученные деньги позволят развиваться дальше, отстроить свою логистику, как сделал Amazon.

Возникли вопросы к составлению графика выручки и убытков Ozon, построенному Алексеевым. По словам Алексеева, он получен из официальной бухгалтерской отчетности, а учитывались все виды расходов («все в круг»).

Пользователи же добавили, что нужно анализировать факты, повлиявшие на расходы компании.

Очень субъективно, хотя я и являюсь приверженцем ясных и простых моделей бизнеса, но здесь выводы с одного этого графика сильно притянуты за уши. График показывает, что есть некие затраты, которые растут непропорционально росту выручки.

Без факторного анализа все выводы преждевременные. К сожалению, выход на биржу стал просто техническим шагом для доступа к большему количеству денег, часто между реальными показателями работы и настроениями инвесторов вообще нет положительной корреляции.

Достаточно взглянуть на торги и финрезультаты компаний, на ту же Tesla, например.

Олег Бурханов

Если все в круг, то, возможно, там большая инвестиционная составляющая. Тогда не факт, что убыток операционный.

Алексей Косолапов

«Против» Ozon: маркетплейс похож на «пузырь», а Wildberries растёт лучше и быстрее

Часть пользователей подчёркивает, что Ozon продает «будущие успехи» потенциальным инвесторам, тогда как его конкуренты появились позже и работают эффективнее на том же рынке — причем без помощи внешних инвестиций.

Читатели упоминали Wildberries — лидера на рынке российской электронной торговли.

Смотрю за Озоном с интересом уже давно, жду, когда пузырь лопнет. Особенно забавно что ПОСЛЕ него пришли Wildberries и Lamoda, и смогли сделать успешный бизнес, а эти ребята так и не смогли. 100 сп столько лет работает, а тоже в плюс все делает, аудитории меньше, годовая выручка на клиента — намного больше.

Евгений Рудченко

Я согласна полностью. Ozon — огромный мыльный пузырь с «эффективным менеджментом».

Анастасия Грек

Совершенно обычный бизнес по впариванию «будущих» успехов за деньги нынешним буратинам. Это сейчас востребовано.

Максим Михаилин

В это же время Wildberries шпарят, как мне кажется, без питч-сессий с инвесторами.

Василий Клюкин

Wildberries управляют грамотные собственники. Они 16 лет пашут каждый день. Бакальчук сидит со всеми сотрудниками в огромном опенспейс-ангаре.

Как поставщик вижу, что у них там все на коленке сделано. Но скорость изменений очень большая. А Ozon годами не может поддержку наладить.

Мы заводим тысячу товаров на Wildberries за несколько часов. В Ozon, из-за тугой поддержки и модерации, это растягивается на недели. Почему так? Я считаю, что наемные менеджеры Ozon не живут делом так, как Бакальчук.

Wildberries поднялся на одежде и сформировал лояльную аудиторию за счёт постоянных принудительных скидок. Я знаю девушек, которые заходят в их приложение чаще, чем в Инстаграм. А позже у WB сработала ставка на огромную сеть своих ПВЗ. Теперь это сложно повторить.

Евгений Трофимов

Читатели отметили и 15-летнее генерирование убытков Ozon — включая время, когда компания занималась только продажей книг.

Более 5 лет то же самое всем говорю и наблюдаю с интересом каждый год за очередными убытками. Не встречал больше компаний, которые более 15 лет подряд генерят убытки.

Кстати, когда книги были, там тоже были убытки. По официальной отчетности. Продолжаем наблюдать дальше.

Ярослав Остудин
сооснователь Demis Group

Некоторых отталкивает внешний вид сервиса:

А ведь действительно, это был хороший именно книжный магазин. Вроде бы там было что-то еще, но всегда заходил именно за книгами. Но вот когда сделали редизайн и напихали еще кучу всего, то заказывать перестал. Просто потому что все остальное не надо, а раздел с книгами стал хуже.

Сейчас любопытства ради зашел снова. Главная страница из простой и понятной превратилась в рекламный разворот в газете. Авторизация через SMS, и теперь вместо одного клика, так как у меня автологины, приходится искать, куда телефон положил, и вводить вручную пароль. Потом секунд 30 искал вход в личный кабинет. С таким юзабилити никакого роста не будет.

Алекс Носов

В целом же, несмотря на критику Ozon, Алексеев желает маркетплейсу «только успехов». На вопрос, выйдет ли DNS на биржу по примеру Ozon, Алексеев ответил, что «в его деревне — это ругательство, за которое и в табло можно получить».

#ozon #dns #ipo #маркетплейсы

Евгений Делюкин
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