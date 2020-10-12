Торговля
Рая Хачатрян
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Владелец «Пятёрочек» выйдет из проекта «Совкомбанка» по развитию постаматов «Халва» и получит около тысячи терминалов Материал редакции

«Халва» перейдёт «Совкомбанку», а X5 Retail Group достанется около тысячи постаматов, которые компания планирует использовать для сети 5Post.

4 комментария
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X5 Retail Group и «Совкомбанк» прекратят сотрудничество по постаматной сети «Халва», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. «Совкомбанк» получит операционную компанию, а X5 получит часть постаматов и сфокусируется на развитии собственного проекта 5Post.

«Совкомбанк» подал ходатайство в ФАС о приобретении доли X5 Retail Group в совместном проекте, рассказали представители компаний.

У сети «Халвы» было более трех тысяч постаматов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах. X5 Retail Group получит 1112 из них и в дальнейшем превратит в постаматы 5Post — «дочки» компании для доставки заказов из интернет-магазинов.

Остальные постаматы вместе с их операционной структурой и ПО перейдут «Совкомбанку». Это позволит банку выйти за пределы Х5 — сетей магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» — и начать работу с другими российскими ритейлерами, пояснил первый зампред правления банка Сергей Хотимский.

В результате сделки у сети X5 будет всего 4 тысячи постаматов. У Ozon их более 6 тысяч, у PickPoint — 4,8 тысяч, а «Сберлогистика» планирует установить около 10 тысяч, пишет издание.

Компании начали сотрудничать в ноябре 2018 года — «Совкомбанк» хотел усилить дистрибуцию для карты рассрочки «Халва» в сегменте онлайн-покупок, для которых используются постаматы.

#новость #x5retailgroup #совкомбанк

Рая Хачатрян
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4 комментария
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Alan Al

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Пунктам выдачам походу пришёл конец, постаменты захватывают рф...

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Saucedo Puetz

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Я только одно не понял-нам от этого будет хорошо или плохо?

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Степан И.

Saucedo
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да

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Дмитрий Пономаренко

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пост-томатной

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