Злоумышленники украли часть данных клиентов магазина, компания пытается восстановить всю информацию из резервных копий.

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Мошенники взломали компьютерную сеть книжного магазина Barnes & Noble — производителя электронных книг Nook. Системы компании перестали работать, а личные данные пользователей оказались у злоумышленников, пишет The Register.

Barnes & Noble отправил письмо клиентам, где подтвердил взлом. Компания сообщила, что 10 октября злоумышленники получили доступ к компьютерным системам и украли часть данных клиентов, включая имена, адреса, номера телефонов и истории покупок.

В Twitter электронной книги Nook компания добавила, что у мошенников нет доступа к данным о платежах — они зашифрованы и токенизированы. Книжный магазин утверждает, что скоро вернется к нормальной работе. Сейчас разработчики пытаются восстановить серверы из резервных копий.

NOOK @nookBN (2/2) Please be assured that there is no compromise of customer payment details which are encrypted and tokenized. We expect NOOK to be fully operational shortly and will post an update once systems are restored. Thank you for your patience.

10 октября владельцы электронных книг Nook обнаружили, что они не могут скачать уже купленные книги или купить новые. При входе в личный кабинет с десктопной версии библиотека пользователей стала полностью пустой, пишет издание.