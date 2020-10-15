Производитель электронных книг Nook остановил работу на несколько дней из-за взлома Материал редакции
Злоумышленники украли часть данных клиентов магазина, компания пытается восстановить всю информацию из резервных копий.
Мошенники взломали компьютерную сеть книжного магазина Barnes & Noble — производителя электронных книг Nook. Системы компании перестали работать, а личные данные пользователей оказались у злоумышленников, пишет The Register.
Barnes & Noble отправил письмо клиентам, где подтвердил взлом. Компания сообщила, что 10 октября злоумышленники получили доступ к компьютерным системам и украли часть данных клиентов, включая имена, адреса, номера телефонов и истории покупок.
В Twitter электронной книги Nook компания добавила, что у мошенников нет доступа к данным о платежах — они зашифрованы и токенизированы. Книжный магазин утверждает, что скоро вернется к нормальной работе. Сейчас разработчики пытаются восстановить серверы из резервных копий.
10 октября владельцы электронных книг Nook обнаружили, что они не могут скачать уже купленные книги или купить новые. При входе в личный кабинет с десктопной версии библиотека пользователей стала полностью пустой, пишет издание.
Другие пользователи стали жаловаться на то, что не работает интернет-магазин компании. На короткое время перестали работать кассовые аппараты в магазинах.
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