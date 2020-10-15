Торговля
Рая Хачатрян
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«Перекрёсток» перенёс сервис доставки продуктов на отдельный сайт «Впрок» Материал редакции

В компании рассказали, что «Перекрёсток Впрок» — это отдельный бизнес, поэтому ему нужен отдельный сайт.

11 комментариев
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Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» поменял домен —теперь заказывать продукты с доставкой из сети супермаркетов можно на сайте vprok.ru, сообщается на сайте.

Дизайн и навигация сайта остались прежними. Компания сохранила аккаунты зарегистрированных клиентов, а пользовательские сессии и история покупок перенесла на новый сайт.

В компании рассказали, что «Перекрёсток Впрок» — это отдельный бизнес: у него свои склады и курьеры, отдельное мобильное приложение, а 40% из ассортимента сайта не представлено в офлайн-магазинах сети.

У «Перекрёстка Впрок» также появились отдельные специализированные сайты — zoo.vprok.ru для зоотоваров и opt.vprok.ru для оптовых покупок.

В течение нескольких месяцев пользователи будут перенаправляться с сайта perekrestok.ru на vprok.ru. Затем сайт perekrestok.ru станет отдельный ресурсом для сервисов «Перекрестка».

«Перекрёток» поменял название своего онлайн магазина на «Перекрёсток Впрок» в августе 2020 года. Так компания хотела выделить свою миссию — большой выбор товаров для закупки впрок по доступным ценам.

#новость #перекресток

Рая Хачатрян
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11 комментариев
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Парвиз Мадаминов

11

Мне это название очень не нравится, прям веет ощущении нищеты 90-х годов.  Мы покупали дешёвые продукты оптом чтобы было в прок, денег было мало а кушать хочется, родители покупали оптом большим количеством  чтобы добиться максимальной скидки,.

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ivan krapivin

Парвиз
2

Оно еще отлично трансформируется впроголодь

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Ilya Popov

Парвиз
1

Вы вспомнили нищету 90-х, а я вспомнил телепередачу с таким же названием тоже из 90-х. Видимо в руководстве сети сидит кто то явно ностальгирующий по этим годам)

А если серьезно, то да, название очень странное для такого сервиса, прямо каким то вокзальным магазином веет сразу на уровне ощущений.

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evilnw

Парвиз
1

Название является пасхалкой. Руководство пятерочки что-то знает. :)

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Александр Кучеряев

Парвиз
0

Тоже озадачил нейминг, может они что-то знают.

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Я не скажу свое имя машине

3

Надо было назвать 'Перекрёсток. На случай пиздеца' 

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Вася Пражкин

Я
2

Мне кажется, актуальней так - 'Перекрёсток. Пиздец уже близко, торопись купить, пока есть что.'

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Денис Комаров

1

Оброк какой то

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Stahovsky Igorevich Andrey

1

Обморок.

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alex twit

0

В гроб. В рай

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Сергей Подливчук

0

В принципе, им можно привлечь 300 млн $ на каком-нибудь финтех стартап венчурном комбинаторе, на развитие сервиса шкафчиков с продуктами для пользователей. Ну типа купил 100 килограмм гречки, а Впрок их помещает в шкафчик. Если пользователь чувствует, что ему не нужно 100 кило гречки, или гречка сильно подорожала, то он может продать её на Впрок Бирже.

Так же можно сделать Supply Sharing шкафчиков - это когда ты свой шкафчик, можешь по более дорогой цене передать другому пользователю или твои шкафчики разносят в разные склады, чтобы оптимизировать логистику, если планируется закупка гречки тоннами.

Ну и сервис доставки из шкафчиков не помешает, чтобы в случае наступления даты фьючерса на гречку, пользователь мог развести её по своим родственникам или тем, кому она сейчас нужна (зафиксировать убыток, так сказать). Ну и конечно сделать подписку 200 рублей в месяц, чтобы снизить комиссию на операции на Впрок-Бирже и получить 5% кешбек на доставку продуктов из шкафчиков.

Так же нужно сделать умную колонку, и запустить онлайн кинотеатр с виртуальными мобильным оператором (тут уже и на IPO можно будет выходить).  Ну и сервис облачной бухгалтерии, чтобы не заморачиваться с документами, да и в принципе, его могут использовать все, кто не пользуется услугой шэринга шкафчиков (но тогда цена годового обслуживания будет на 10% дороже). Кстати, сервис кредитной истории так же не помешает, чтобы проверять своих контрагентов.

Также, можно удешевить операции, уменьшить процессинг от нескольких дней, до нескольких минут, облегчить юридическое сопровождение сделок на бирже (чтобы ЦБ нос свой не сувал и лицензии на биржевую торговлю не заставлял приобретать), введя блокчейн с Впрок токеном (обеспечителем будет сам Перекресток). 

Чтобы всем этим было удобно пользоваться, нужно выпустить СуперАпп(супер приложение, кто не понял). Туда можно добавить билеты в кино, театр, кешбек 30% на услуги цены на которые завышена на 300%.

Ну и финальным штрихом, чтобы пазл сложился, надо будет купить Тинькоф банк, всё таки зумеркам будет проще заказывать гречку в общагу на накопленный кешбек 200р за месяц (зато без комиссии как у Сбера!).

И всё это назвать Впрок-экосистема. Ну и не забыть объявить, что на самом деле не компания, которая дает в аренду шкафчики, а самая настоящая АйТи компания, с побочным эффектом аренды шкафчиков (один хуй там всего 10 номинальных шкафчиков, за которыми следит охранник на пол ставки Дилшот)

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