В компании рассказали, что «Перекрёсток Впрок» — это отдельный бизнес, поэтому ему нужен отдельный сайт.

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Онлайн-гипермаркет «Перекрёсток Впрок» поменял домен —теперь заказывать продукты с доставкой из сети супермаркетов можно на сайте vprok.ru, сообщается на сайте.

Дизайн и навигация сайта остались прежними. Компания сохранила аккаунты зарегистрированных клиентов, а пользовательские сессии и история покупок перенесла на новый сайт.

В компании рассказали, что «Перекрёсток Впрок» — это отдельный бизнес: у него свои склады и курьеры, отдельное мобильное приложение, а 40% из ассортимента сайта не представлено в офлайн-магазинах сети.

У «Перекрёстка Впрок» также появились отдельные специализированные сайты — zoo.vprok.ru для зоотоваров и opt.vprok.ru для оптовых покупок.

В течение нескольких месяцев пользователи будут перенаправляться с сайта perekrestok.ru на vprok.ru. Затем сайт perekrestok.ru станет отдельный ресурсом для сервисов «Перекрестка».